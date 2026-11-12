Zipline raccoglie 1,5 miliardi e accelera con Walmart: avanti tutta sulle consegne con i droni

La consegna con i droni sta passando dalla sperimentazione alla costruzione di una vera infrastruttura commerciale. È questa la prospettiva in cui leggere le due operazioni annunciate il 5 novembre da Zipline, società americana specializzata nella logistica autonoma: un nuovo finanziamento da 1,5 miliardi di dollari, che porta la sua valutazione a 21,5 miliardi, e un accordo pluriennale con Walmart, la grande catena commerciale statunitense, per aggiungere 300 siti di consegna negli Stati Uniti.

Non si tratta soltanto di un grande round per una società tecnologica. La combinazione tra capitali, capacità produttiva e domanda garantita da uno dei maggiori retailer mondiali indica una possibile svolta nel mercato del drone delivery. I droni non vengono più considerati semplicemente un’alternativa sperimentale ai furgoni, ma una componente da integrare stabilmente nelle reti distributive.

La sfida, adesso, è dimostrare che questo modello possa funzionare su scala nazionale, mantenendo costi competitivi, affidabilità e sicurezza. Zipline+2

Zipline: cosa fa la società che ha raccolto 1,5 miliardi

Fondata nel 2014 negli Stati Uniti, Zipline ha costruito il proprio business partendo da un problema molto concreto: consegnare rapidamente sangue, vaccini e medicinali in territori dove la logistica tradizionale è lenta, costosa o poco affidabile.

Le prime attività commerciali sono partite in Ruanda nel 2016. Da allora l’azienda, guidata dal cofondatore e CEO Keller Rinaudo Cliffton, ha esteso le operazioni sanitarie in diversi Paesi, sviluppando progressivamente anche una piattaforma per la distribuzione di prodotti di consumo, alimentari e ordini del commercio elettronico.

Il finanziamento annunciato il 5 novembre è guidato da Paradigm, WCM Investment Management e Layer Global. Tra gli investitori figurano anche Valor Equity Partners, Fidelity Management & Research Company, Uber, Tiger Global, J.P. Morgan, ARK Invest e Salesforce Ventures.

La valutazione post-money di 21,5 miliardi di dollari colloca Zipline tra le società private di maggior valore nel settore della robotica autonoma. I nuovi capitali saranno destinati soprattutto all’ampliamento della produzione negli Stati Uniti, alle assunzioni e allo sviluppo di una rete nazionale di consegne.

Il punto è rilevante: Zipline non sta finanziando soltanto lo sviluppo di nuovi droni, ma la capacità industriale necessaria a produrli e a gestire un servizio continuativo. È il passaggio da un’azienda che sviluppa tecnologia a un operatore che costruisce e gestisce un’infrastruttura logistica.

L’accordo con Walmart: 300 nuovi siti per le consegne autonome

Il secondo pilastro dell’espansione è Walmart. Il gruppo della grande distribuzione ha annunciato un accordo pluriennale per aggiungere 300 siti di drone delivery alla propria rete statunitense, con la possibilità di ulteriori ampliamenti.

La collaborazione tra Walmart e Zipline risale al 2021, ma il nuovo accordo segna un cambiamento di scala.

Walmart dichiara di avere già completato oltre due milioni di consegne tramite droni nell’ambito del proprio programma complessivo. È importante distinguere questo dato dalle consegne effettuate esclusivamente da Zipline: il retailer collabora infatti anche con altri operatori.

La nuova rete consentirà ai clienti residenti nelle aree coperte di acquistare decine di migliaia di prodotti idonei attraverso l’app o il sito Walmart, ricevendoli a domicilio anche in circa 30 minuti.

Il vantaggio competitivo del retailer è la capillarità della rete commerciale: secondo Walmart, il 90% della popolazione statunitense vive entro dieci miglia da uno dei suoi negozi.

Questa prossimità trasforma i punti vendita in potenziali basi per la distribuzione aerea dell’ultimo miglio. Invece di realizzare grandi centri logistici dedicati, Walmart può utilizzare una parte dell’infrastruttura esistente per raggiungere rapidamente i clienti.

La tecnologia di Zipline prevede che il drone rimanga a circa 100 metri dal suolo durante la consegna, mentre un contenitore con la merce viene calato tramite un cavo fino al punto di rilascio.

È una soluzione che permette di evitare l’atterraggio del velivolo presso l’abitazione e di ridurre alcune delle complessità operative della consegna.

Per Walmart, il drone delivery si aggiunge alle modalità tradizionali di distribuzione rapida, senza sostituirle: viene utilizzato soprattutto per piccoli ordini urgenti, nei quali la velocità costituisce un elemento decisivo per il consumatore.

Oltre due milioni di consegne: i numeri che dimostrano la maturità della tecnologia

Zipline dichiara di avere percorso complessivamente 150 milioni di miglia commerciali autonome, pari a circa 241 milioni di chilometri, senza incidenti gravi di sicurezza. È un dato comunicato dall’azienda, non una certificazione indipendente dell’intero storico operativo.

Nel solo 2026, secondo Zipline, sono state effettuate oltre un milione di consegne nell’area metropolitana di Dallas-Fort Worth.

Anche i tempi di servizio stanno migliorando. A ottobre, il tempo mediano tra ordine e consegna è stato di 19 minuti, contro gli oltre 30 minuti indicati dalla società per le consegne tradizionali. Per alcune categorie, come i prodotti da forno, il tempo mediano è sceso a 10 minuti.

Ma il dato forse più interessante riguarda l’impatto sul business dei commercianti.

In un gruppo di ristoranti che utilizzano Zipline da più tempo, la quota di fatturato delle consegne attribuibile al servizio è passata dal 10,8% al 34,9% tra marzo e ottobre 2026. Nello stesso periodo, il valore lordo degli ordini destinati alla consegna è cresciuto del 26%.

Secondo Zipline, l’80% di questa crescita è stato generato dagli ordini effettuati attraverso la sua piattaforma.

Sono risultati significativi perché suggeriscono che il drone delivery possa creare domanda aggiuntiva, anziché limitarsi a trasferire ordini da un canale all’altro. Tuttavia, la società non comunica le dimensioni del campione né dati sufficienti per valutare la redditività delle singole consegne. Non è quindi possibile generalizzare questi risultati all’intera rete. Zipline+1

Perché il modello Zipline può cambiare l’economia dell’ultimo miglio

La logistica dell’ultimo miglio è uno dei segmenti più complessi e costosi della distribuzione. La consegna di piccoli ordini richiede personale, mezzi, carburante o energia, coordinamento e tempi che dipendono dalle condizioni del traffico.

Il drone delivery propone una diversa struttura dei costi. Il volo può essere automatizzato, il percorso è meno condizionato dalla congestione stradale e il mezzo viene utilizzato per trasportare direttamente l’ordine dal punto di partenza alla destinazione.

Questo non significa che i droni siano sempre più economici dei veicoli terrestri. Il vantaggio dipende dal peso trasportato, dalla distanza, dalla frequenza delle missioni, dal costo delle infrastrutture e dal livello effettivo di automazione.

Il modello appare particolarmente interessante per ordini piccoli, urgenti e ad alto valore di servizio: farmaci, prodotti alimentari, beni di prima necessità e acquisti dimenticati.

Per un supermercato, inoltre, la velocità di consegna può diventare una leva commerciale. Un cliente che sa di poter ricevere un prodotto in pochi minuti potrebbe aumentare la frequenza degli acquisti e utilizzare il negozio anche per esigenze che oggi non giustificano una consegna tradizionale.

In questo senso, Zipline non vende soltanto un servizio di trasporto. Offre ai retailer la possibilità di estendere il bacino commerciale dei propri punti vendita e di introdurre nuove modalità di consumo.

La Physical AI entra nella logistica commerciale

Il caso Zipline è anche un esempio concreto di Physical AI, cioè dell’applicazione di sistemi intelligenti a macchine che operano e prendono decisioni nel mondo fisico.

Un drone autonomo deve pianificare il percorso, adattarsi alle condizioni ambientali, gestire la navigazione, monitorare il proprio funzionamento e coordinarsi con una rete operativa.

Non è sufficiente avere un velivolo efficiente. Serve un sistema integrato che colleghi software, sensori, gestione della flotta, infrastrutture e procedure di sicurezza.

Zipline ha recentemente introdotto un sistema di ottimizzazione dinamica del volo progettato per ridurre il rumore e migliorare l’efficienza energetica. Ha inoltre presentato una nuova generazione di velivoli destinata a trasportare carichi maggiori su distanze più lunghe.

Il punto centrale è che l’autonomia deve diventare replicabile. Se ogni nuova base operativa richiedesse un aumento proporzionale degli addetti al controllo, il vantaggio economico della tecnologia rischierebbe di ridursi.

Per Zipline, dunque, la vera sfida industriale non consiste soltanto nel produrre migliaia di droni, ma nel gestire milioni di voli attraverso un’infrastruttura scalabile.

Walmart come venture client: quando il cliente accelera la crescita della startup

C’è un altro aspetto che rende interessante l’operazione: il rapporto tra Zipline e Walmart.

Il retailer non si limita a osservare una tecnologia emergente o a finanziarne lo sviluppo attraverso un fondo di corporate venture capital. È un cliente industriale che integra progressivamente il servizio nella propria organizzazione.

È un esempio di approccio venture client, nel quale una grande impresa contribuisce alla crescita di una società innovativa acquistandone prodotti o servizi e mettendoli alla prova su problemi reali.

Il rapporto con Walmart offre a Zipline almeno tre vantaggi: una domanda commerciale su cui pianificare l’espansione, la possibilità di standardizzare l’integrazione con i punti vendita e un riferimento industriale credibile per attrarre altri clienti e investitori.

Per Walmart, invece, la collaborazione consente di adottare una tecnologia avanzata senza dover necessariamente sviluppare e gestire internamente ogni componente della piattaforma.

La presenza di Uber tra gli investitori aggiunge un altro elemento strategico. Zipline ha annunciato che Uber punta a raggiungere un milione di consegne giornaliere attraverso la collaborazione entro il 2029.

È un obiettivo, non un volume già realizzato. Ma indica la dimensione del mercato che gli operatori intendono costruire: una rete autonoma utilizzabile da retailer, ristoranti e piattaforme digitali.

Si delinea così un modello nel quale i grandi clienti commerciali e gli investitori contribuiscono insieme a finanziare la crescita dell’infrastruttura.

La concorrenza: Wing, Amazon e la corsa alle consegne autonome

Zipline non è sola. Il mercato statunitense vede impegnati operatori come Wing, società del gruppo Alphabet, Amazon Prime Air e Flytrex.

Walmart, in particolare, collabora anche con Wing, che ha annunciato un piano per portare il servizio in oltre 270 punti di consegna nel 2027.

La scelta di lavorare con più fornitori è significativa: il retailer sta costruendo un sistema distributivo nel quale differenti tecnologie possono essere utilizzate in funzione del territorio, della disponibilità e delle caratteristiche degli ordini.

La concorrenza non riguarda soltanto le prestazioni dei velivoli. Conta la capacità di ottenere autorizzazioni, installare basi operative, integrarsi con le piattaforme di commercio elettronico e garantire continuità del servizio.

Negli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration ha già certificato diversi operatori per il trasporto commerciale con droni nell’ambito della normativa Part 135. Zipline ha ottenuto la propria certificazione nel 2022.

Resta però fondamentale la disciplina delle operazioni BVLOS, cioè oltre la linea di vista del pilota. La FAA ha avviato un percorso regolatorio per rendere più prevedibili e scalabili queste attività, mentre l’integrazione sicura dei droni nello spazio aereo continua a richiedere autorizzazioni e controlli.

È una condizione essenziale per trasformare centinaia di siti commerciali in una rete realmente operativa. Federal Aviation Administration+2

E in Italia? Il confronto con il caso Amazon e i limiti del mercato europeo

L’espansione americana mette in evidenza la distanza rispetto alla situazione italiana. Amazon aveva sperimentato il servizio in Abruzzo alla fine del 2024, per poi interrompere il progetto italiano nel dicembre 2025.

La multinazionale aveva spiegato che il contesto operativo italiano non offriva le condizioni necessarie per perseguire i propri obiettivi di lungo periodo.

Il problema non è soltanto tecnologico. Per costruire una rete commerciale servono un quadro autorizzativo adeguato, procedure ripetibili, infrastrutture e soprattutto clienti disposti a utilizzare il servizio con continuità.

L’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano ha documentato la difficoltà del mercato italiano a trasformare le sperimentazioni in attività economicamente sostenibili. Nei dati relativi al 2024, l’84% dei progetti analizzati non generava ancora ricavi concreti e continuativi per le imprese dell’offerta.

Il caso Zipline suggerisce che la differenza potrebbe essere soprattutto industriale e commerciale. Negli Stati Uniti, un grande retailer sta contribuendo a costruire la domanda necessaria a giustificare investimenti produttivi e infrastrutturali. In Italia, invece, molti progetti continuano a essere valutati prevalentemente come sperimentazioni tecnologiche.

Non significa che il modello americano sia automaticamente replicabile in Europa. Densità urbana, regolamentazione, caratteristiche degli insediamenti e accettazione sociale possono modificare profondamente la convenienza economica delle consegne aeree. Economyup+2

Il vero banco di prova: trasformare i droni in un’infrastruttura redditizia

Il finanziamento da 1,5 miliardi e l’accordo con Walmart rappresentano una svolta per Zipline, ma non dimostrano ancora che il drone delivery sia destinato a sostituire una quota significativa della logistica tradizionale.

Per valutare il successo dell’espansione sarà necessario osservare alcuni indicatori concreti: il numero di siti effettivamente attivati, le consegne giornaliere per sito, il costo medio per ordine, l’utilizzo della flotta e la capacità di mantenere il servizio operativo anche in condizioni meteorologiche meno favorevoli.

Sarà altrettanto importante verificare se i droni genereranno realmente acquisti aggiuntivi per Walmart e gli altri clienti, oppure se finiranno soprattutto per sostituire consegne già effettuate attraverso altri canali.

È su questi risultati, più che sul numero di velivoli prodotti o sul valore dei finanziamenti raccolti, che si misurerà la sostenibilità economica dell’infrastruttura.

La novità più importante dell’operazione Zipline-Walmart è quindi il cambiamento di prospettiva: la logistica autonoma non viene più sviluppata soltanto nella speranza di trovare un mercato, ma attorno a grandi clienti che intendono utilizzarla nelle proprie attività quotidiane.

Se il modello funzionerà, potrebbe diventare un riferimento non soltanto per il drone delivery, ma per una nuova generazione di imprese della Physical AI: società capaci di combinare robotica, software autonomo, capitale industriale e contratti commerciali di lungo periodo.