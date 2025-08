Come è nata e cosa fa MyPart, startup che reinventa le pale di turbina entrata nell’orbita di Avio Aero

MyPart meccanica, realtà emergente specializzata nello sviluppo di tecnologie innovative per la propulsione aeronautica, ha attirato l’attenzione di Avio Aero. L’azienda italiana parte di GE Aerospace e attiva nella produzione di componenti e sistemi di propulsione per l’aviazione civile e militare, ha acquisito il 10% di questa startup innovativa.

MyPart ha sviluppato un processo manifatturiero innovativo che consente di realizzare pale per motori aeronautici e turbine a gas con prestazioni superiori, una tecnologia rilevante per il rafforzamento dell’indipendenza tecnologica italiana in un settore strategico.

MyPart continuerà a operare in modo indipendente, beneficiando della collaborazione con Avio Aero per accelerare la propria crescita e portare sul mercato nuove soluzioni.

Vediamo dunque cosa fa e le sue vicende fino ad oggi.

MyPart Meccanica, la startup che reinventa le pale di turbina: la storia

È il 2017 quando Massimo Russo, studente di ingegneria meccanica all’Università degli Studi di Salerno, fonda a Avellino una startup destinata a riscrivere le regole della manifattura per l’aerospazio: MyPart Meccanica. L’intuizione è chiara fin dall’inizio: applicare l’additive manufacturing – la stampa 3D – alla produzione di componenti critici per motori aeronautici, in particolare le pale di turbina, uno degli elementi più sofisticati e strategici dell’intero sistema propulsivo.

L’obiettivo è ambizioso: creare componenti più leggeri, resistenti, performanti e, soprattutto, ridurre drasticamente i tempi e i costi di produzione. Una visione che, sette anni dopo, si è tradotta in una realtà industriale che lavora con giganti come Rolls-Royce, Saipem e ora Avio Aero, parte di GE Aerospace.

L’alleanza con Avio Aero: una mossa strategica per il futuro della propulsione

Il 16 luglio 2025, MyPart entra ufficialmente nell’orbita di GE Aerospace: Avio Aero acquisisce il 10% del capitale della startup, mantenendo però intatta l’indipendenza operativa dell’azienda. “MyPart continuerà a operare in modo indipendente – recita la nota ufficiale – beneficiando della collaborazione con Avio Aero per accelerare la propria crescita e portare sul mercato nuove soluzioni”.

Una mossa che conferma il valore strategico di MyPart in un comparto dove l’indipendenza tecnologica è cruciale, sia in chiave industriale che geopolitica. A sottolinearlo è lo stesso CEO e fondatore Massimo Russo: “Con i nostri modelli, aziende leader nel settore aeronautico riescono a sviluppare i loro prodotti molto più velocemente e ad un costo minore”.

Cosa fa MyPart Meccanica

MyPart è un fornitore certificato di servizi di rapid manufacturing, specializzato nella progettazione e produzione di componenti per l’aeronautica, la meccanica di precisione, l’oil&gas, l’oreficeria e l’arte. Il cuore dell’innovazione è un processo manifatturiero proprietario, basato su tecnologie additive e ibride, in grado di realizzare pale per turbine e motori aeronautici con caratteristiche meccaniche e termiche superiori.

Grazie alla stampa 3D e all’ottimizzazione topologica, i componenti sono:

più leggeri ,

, più resistenti alle sollecitazioni ,

, realizzati in tempi più rapidi rispetto alle tecnologie tradizionali.

Oggi l’azienda conta due sedi operative, a Salerno e Torino, e si prepara a integrare verticalmente nuovi processi e servizi, con l’ambizione di diventare centro produttivo d’eccellenza per la propulsione aeronautica.

Una storia di innovazione e riconoscimenti

Il percorso di MyPart è costellato di tappe significative che ne attestano il valore:

2018 : entra nel programma di incubazione del Politecnico di Torino , con cui collabora alla ricerca su nuovi materiali per stampa 3D.

: entra nel , con cui collabora alla ricerca su nuovi materiali per stampa 3D. Viene ammessa nella rete PoEMA , il più grande network italiano nel settore della microfusione per l’aerospazio.

, il più grande network italiano nel settore della microfusione per l’aerospazio. 2018-2019 : conquista la Cina. Vince il Best Startup Show Case Italia-Cina e si classifica sul podio al BSSEC di Yancheng , promossi da Campania New Steel.

: conquista la Cina. Vince il e si classifica sul podio al , promossi da Campania New Steel. 2023: riceve il prestigioso Premio America Innovazione della Fondazione Italia USA, selezionata tra oltre 15.000 startup.

Modello industriale e numeri

MyPart è controllata al 90% da Russo Industrie S.r.l., la holding fondata dallo stesso Massimo Russo. Il restante 10% è oggi di Avio Aero, confermando la natura ibrida tra agilità startup e forza industriale.

Il fatturato 2024 si è attestato a 506.000 euro, ma l’obiettivo per il 2025 è raddoppiare. I clienti non mancano: GE Avio, Rolls-Royce, Saipem, ma anche player attivi nell’oil&gas e nella meccanica fine.

Un futuro orientato alla verticalizzazione e alla sostenibilità

Guardando al futuro, MyPart punta a una verticalizzazione della filiera: integrare non solo la produzione ma anche nuovi servizi ingegneristici e digitali, per diventare un fornitore full-stack del settore aerospaziale.

Contestualmente, l’azienda lavora a una roadmap ESG, con l’obiettivo di applicare criteri di sostenibilità e tracciabilità ai processi produttivi, anche grazie a strumenti digitali per la misurazione delle emissioni e l’ottimizzazione dei materiali.