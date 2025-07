I progetti STEP sono sempre più al centro delle misure strategiche previste in ambito finanza agevolata sia a livello regionale che nazionale.

La scorsa settimana è stato finalmente reso operativo il bando STEP della Regione Lazio, annunciato mesi fa, con una apertura dello sportello per la presentazione delle domande molto ravvicinata (17 luglio).

È di questi giorni anche l’annuncio del bando “Tecnologie STEP” (TecSTEP) della Regione Calabria. Con una dotazione di 100 milioni questa iniziativa strategica è volta a promuovere e attrarre investimenti ad alto contenuto innovativo nel territorio, in linea con la piattaforma europea STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Per conoscere nel dettaglio le specifiche della misura occorre attendere l’emissione del Regolamento Operativo previsto a breve.

STEP Calabria: in cosa consiste la misura

Il Fondo TecSTEP è uno strumento finanziario istituito dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma Por FESR-FSE+ 2021-2027. Ha una dotazione complessiva di 100 milioni di euro e, in analogia alle altre misure STEP presentate dagli altri enti, mira a stimolare lo sviluppo e la produzione di tecnologie critiche ad alto valore economico.

L’intenzione di questo tipo di interventi è quella di ridurre le dipendenze strategiche e rafforzare le catene del valore europee, contribuendo all’autonomia dell’Unione Europea in settori chiave.

Per la Regione Calabria diventa anche moto importante creare nuova occupazione qualificata e sostenibile sul territorio regionale, supportando gli investimenti delle imprese nei settori delle tecnologie digitali avanzate, deep tech e delle tecnologie pulite/efficienti.

La misura riguarda due azioni specifiche previste nell’ambito del programma FESR della Regione Calabria:

Azione 1.6.1 dedicata a investimenti su t ecnologie digitali e deep tech (con una dotazione di 50 milioni)

dedicata a investimenti su t e (con una dotazione di 50 milioni) Azione 2.9.1 dedicata invece a investimenti produttivi collegati principalmente alle tecnologie pulite e sostenibili (con una dotazione di ulteriori 50 milioni)

STEP Calabria: beneficiari e tipologia di progetti finanziati

Possono presentare progetti tutte le imprese (PMI o Grandi Imprese) che operano in Calabria o intendono insediarvi una nuova unità produttiva e che abbiano una adeguata solidità economico-finanziaria.

Per i requisiti precisi di ammissibilità si rimanda comunque all’emissione del Regolamento Operativo da parte della Regione.

Il Fondo finanzia progetti di investimento innovativi per lo sviluppo e/o la fabbricazione di tecnologie “critiche”. Questi progetti devono riguardare gli ambiti chiave previsti dal programma STEP (Tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deep tech, Tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse). In questa misura specifica non si fa riferimento invece all’altro tema del programma SPEP che riguarda le Biotecnologie.

I progetti dovranno essere in grado di dimostrare di apportare al mercato elementi innovativi e all’avanguardia e/o contribuire alla riduzione delle dipendenze strategiche poste dall’Unione.

Investimenti ammessi

In maniera molto simile agli altri bandi STEP emessi, il Fondo della Regione Calabria copre una vasta gamma di spese, tipiche di progetti di investimento produttivo e di innovazione. Nello specifico si fa riferimento a due tipologie di investimento.

La prima riguarda degli Investimenti Produttivi (linea A) atti alla realizzazione di nuovi stabilimenti o ampliamento/diversificazione di uno stabilimento esistente al fine di produrre tecnologie STEP.

In questo caso sono ritenuti ammissibili investimenti materiali per l’acquisto di suolo aziendale e sue sistemazioni, per l’acquisto di un nuovo immobile, per la realizzazione di opere murarie, per l’acquisto di infrastrutture, macchinari, impianti e attrezzature. Sono ammessi anche spese immateriali come l’acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, nonché le spese di progettazioni, direzione lavori e studi fattibilità. Per le PMI sono ammissibili anche spese di consulenza specialistica.

A fianco di queste tipologie di investimenti è anche previsto il finanziamento di Attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (linea B). Sono ammessi costi tipici correlati a questo tipo di attività: personale impiegato, strumenti e attrezzature per il periodo di utilizzo, ricerca contrattuale, brevetti e servizi di consulenza, altri costi indiretti (Spese generali, Materiali…)

L’investimento complessivo ammissibile deve essere compreso tra un minimo di 750.000 euro ed un massimo di 15 milioni di euro.

Durata dei progetti e contributi previsti

I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda e conclusi generalmente entro 24 mesi dalla data di concessione dell’aiuto (entro tale termine tutte le spese ammissibili devono essere fatturate e pagate).

Le agevolazioni seguono un mix che include Prestiti agevolati a tasso fisso dell’1%, con durata massima fino a 10 anni (incluso un periodo di pre-ammortamento di massimo 24 mesi). Il prestito agevolato può coprire fino al 50% degli investimenti agevolabili. Ad esso si aggiunge un Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 30% dell’investimento ammissibile.

L’articolazione percentuale del prestito e della sovvenzione sarà oggetto di negoziazione con l’impresa in fase di selezione.

Modalità di presentazione: le scadenze

La selezione delle proposte avverrà secondo la modalità a sportello cronologico, il che significa che le domande vengono esaminate e finanziate in ordine di arrivo fino all’esaurimento dei fondi.

La pubblicazione del bando è prevista entro metà luglio 2025, con l’apertura per la presentazione delle domande da metà settembre 2025.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma di Fincalabra S.p.A., che è il soggetto gestore del Fondo.

STEP Calabria: scheda sintetica del bando

Per una scheda sintetica delle misure si rimanda alla sezione bandi del sito ictlabpa.it e nello specifico al seguente indirizzo:

https://www.ictlabpa.it/wp-content/uploads/2025/07/Regione-Calabria_STEP_2025.pdf