“Strategia”, proprio come “Innovazione”, è un termine che viene utilizzato molto spesso senza avere piena contezza del suo reale significato. Quindi prima di tutto facciamo un po’ di chiarezza. Secondo una definizione particolarmente elegante, la strategia è “un filo rosso che lega le diverse decisioni dell’impresa e dà loro un senso” (Umberto Bertelè, Strategia, 2013). Una buona strategia, quindi, non è una descrizione astratta delle ambizioni dell’impresa, ma uno strumento pratico che aiuta a prendere le decisioni quotidiane, selezionando coerentemente le priorità.
startup intelligence
Strategia di innovazione: i 4 pilastri e come attuarli per orientare le decisioni in azienda
Quali caratteristiche deve avere una strategia di innovazione efficace nelle aziende? Ecco i 4 elementi chiave sui quali si fonda, che devono essere sempre comunicati, compresi e sempre applicati in modo diffuso
Manager Partners4Innovation
Argomenti
Canali