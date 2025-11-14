AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

startup intelligence

Strategia di innovazione: i 4 pilastri e come attuarli per orientare le decisioni in azienda

Home Innovazione
Indirizzo copiato

Quali caratteristiche deve avere una strategia di innovazione efficace nelle aziende? Ecco i 4 elementi chiave sui quali si fonda, che devono essere sempre comunicati, compresi e sempre applicati in modo diffuso

Pubblicato il 14 nov 2025
Andrea Cavallaro

Manager Partners4Innovation

Strategia dell’innovazione
Strategia dell'innovazione

“Strategia”, proprio come “Innovazione”, è un termine che viene utilizzato molto spesso senza avere piena contezza del suo reale significato. Quindi prima di tutto facciamo un po’ di chiarezza. Secondo una definizione particolarmente elegante, la strategia è “un filo rosso che lega le diverse decisioni dell’impresa e dà loro un senso” (Umberto Bertelè, Strategia, 2013). Una buona strategia, quindi, non è una descrizione astratta delle ambizioni dell’impresa, ma uno strumento pratico che aiuta a prendere le decisioni quotidiane, selezionando coerentemente le priorità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Andrea Cavallaro
Manager Partners4Innovation

PhD in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, attualmente Associate Partner di Partners4Innovation. Supporta le imprese a cogliere le opportunità dell’Innovazione Digitale in percorsi di vera e propria Trasformazione Digitale, attraverso la progettazione di nuovi modelli organizzativi, basati sui principi di innovazione, agilità e imprenditorialità.

Seguimi su
Andrea Gaschi

Practice Leader di Partners4Innovation per l’area Digital Open Innovation. Aiuta le imprese ad adottare modelli di innovazione digitale agili, aperti e partecipativi

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    06 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi
  • Smart road

  • L'APPROFONDIMENTO

    Smart road, che cosa sono le strade intelligenti del futuro e a che punto siamo in Italia

    21 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi