Le startup italiane del quantum computing: quali sono e quali tecnologie sviluppano

L’Italia del quantum computing è più popolata di quanto si potrebbe immaginare. Il report Quantum for Italy, pubblicato nel 2025 dall’Istituto nazionale di scienze e tecnologie quantistiche (NQSTI), ha individuato 154 imprese attive nelle tecnologie quantistiche o coinvolte in progetti di ricerca con partner accademici. Il campione comprende aziende italiane e realtà con sedi produttive o di ricerca nel Paese: il 58% è costituito da PMI, mentre 38 sono spin-off. Una presenza che va oltre la sperimentazione delle macchine altrui e comprende lo sviluppo delle tecnologie necessarie a costruirle e utilizzarle.

A rafforzare i rapporti tra ricerca e imprese ha contribuito il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziando due iniziative: il già citato, NQSTI, dedicato alle scienze e alle tecnologie quantistiche, e ICSC, il Centro nazionale di ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing, che riserva al calcolo quantistico lo Spoke 10. Infrastrutture e progetti condivisi offrono anche alle startup la possibilità di mettere alla prova le proprie tecnologie e lavorare con potenziali clienti industriali. A costruire l’industria del quantum computing contribuiscono anche le startup, sviluppando processori e software, ma anche componenti hardware e sistemi per le comunicazioni sicure. Ne abbiamo selezionate nove, italiane o con sede in Italia.

Algorithmiq

Algorithmiq nasce a Helsinki nel 2020 per sviluppare software che permettano di utilizzare i computer quantistici nella chimica e nella ricerca farmaceutica. A fondarla sono Sabrina Maniscalco, oggi amministratrice delegata, Guillermo García-Pérez, responsabile scientifico, Matteo Rossi, responsabile tecnologico, e Boris Sokolov, che lavora alla ricerca. Da maggio 2026 il quartier generale è a Milano, mentre la società mantiene attività anche in Finlandia.

Il suo prodotto Tensor Network Error Mitigation (TEM) affronta uno dei problemi che oggi limitano l’utilità dei computer quantistici: gli errori che alterano i risultati dei calcoli. Dopo l’esecuzione sulla macchina quantistica, TEM elabora i dati su computer classici per attenuare le distorsioni. La soluzione è disponibile commercialmente dal settembre 2024 nel catalogo Qiskit Functions di IBM.

Accanto al lavoro sulle macchine attuali, Algorithmiq sviluppa algoritmi per i futuri computer quantistici capaci di correggere gli errori durante il calcolo. In questa direzione va la collaborazione con Microsoft, annunciata a dicembre 2025, che punta a simulare molecole e reazioni chimiche per la ricerca di farmaci e nuovi materiali.

Sul fronte della ricerca farmaceutica, insieme a IBM e Cleveland Clinic, la startup ha studiato il processo di attivazione di un farmaco fotosensibile per la terapia fotodinamica contro il cancro. Il progetto ha ottenuto nell’aprile 2026 un premio da 2 milioni di dollari nel programma Quantum for Bio di Wellcome Leap.

La crescita dell’azienda è sostenuta da una raccolta complessiva di 36 milioni di euro. Gli ultimi 18 milioni, annunciati nel maggio 2026 insieme al trasferimento a Milano, provengono da un round guidato da United Ventures e CDP Venture Capital, con la partecipazione di Inventure VC.

DSQM

DSQM, Digital Superconducting Quantum Machines, nasce a Pisa nel 2022 come spin-off dell’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Il progetto prende forma nel laboratorio NEST, condiviso da CNR-Nano e Scuola Normale Superiore, a partire dalle ricerche sull’elettronica superconduttiva. I fondatori sono Claudio Puglia (amministratore delegato) ed Elia Strambini, affiancati dal team di ricercatori e soci fondatori composto da Francesco Giazotto, Giorgio De Simoni, Federico Paolucci e Angelo Di Bernardo.

L’idea è quella di sviluppare circuiti più veloci e con consumi inferiori, destinati sia al calcolo classico ad alte prestazioni sia ai computer quantistici. Alla base c’è una scoperta del gruppo di ricerca guidato da Giazotto: la possibilità di modificare la corrente che scorre in un superconduttore applicando un campo elettrico. Questo permette di progettare transistor superconduttivi, componenti che controllano il passaggio della corrente e possono essere impiegati nei circuiti di elaborazione.

A superconducting waltz for tomorrow's quantum computing | Elia Strambini | TEDxForteDeiMarmi

Guarda questo video su YouTube

Per il quantum computing, la startup sta sviluppando un interruttore superconduttivo che punta a ridurre il numero di cavi necessari per controllare i qubit. Un cablaggio meno complesso può contenere i costi e il calore introdotto nei sistemi, che lavorano a temperature estremamente basse. L’azienda offre inoltre servizi di progettazione e fabbricazione dei dispositivi, misurazioni a temperature criogeniche ed elettronica adatta a questi ambienti.

Tra i progetti c’è SUPERSTAR, Superconducting Switch and Transistor, finanziato dalla Fondazione ICSC e cofinanziato al 50% da DSQM. L’obiettivo è realizzare un transistor superconduttivo per operazioni logiche a frequenze superiori a 10 GHz, con possibili impieghi anche nell’elettronica di controllo dei qubit. Nel marzo 2024 DSQM ha inoltre ricevuto il Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia USA.

Ephos

Ephos nasce a Milano nel 2022, dalle ricerche sulla fotonica condotte al CNR e alla Sapienza di Roma. A fondarla sono Andrea Rocchetto, amministratore delegato, Roberto Osellame, Francesco Ceccarelli e Giacomo Corrielli.

L’azienda progetta e produce chip fotonici su vetro, circuiti nei quali l’informazione viaggia attraverso la luce. Impulsi laser ultrabrevi “scrivono” all’interno del vetro percorsi tridimensionali, chiamati guide d’onda, che dirigono i fotoni. La scelta del materiale permette di ridurre le perdite di luce nel collegamento con le fibre ottiche: nei sistemi quantistici, perdere fotoni può significare perdere informazione.

I chip sono destinati ai produttori di sistemi quantistici, ma trovano applicazione anche nei data center e nel calcolo ad alte prestazioni. Ephos fornisce quindi componenti con cui altri operatori possono costruire le proprie piattaforme. Nel 2024 ha aperto nell’area milanese Fab-1, la prima struttura di ricerca e produzione.

Un altro ambito è quello delle comunicazioni sicure, per il quale nel 2023 Ephos è stata selezionata tra le prime startup del programma DIANA della NATO. I circuiti fotonici possono essere impiegati nelle infrastrutture quantistiche per proteggere lo scambio di informazioni sensibili, un’esigenza comune alle organizzazioni civili e alla difesa.

A settembre 2024 Ephos ha annunciato la chiusura di un round seed da 8,5 milioni di dollari, guidato da Starlight Ventures con la partecipazione di Collaborative Fund, Exor Ventures, 2100 Ventures e Unruly Capital. A luglio 2025 la Commissione europea ha inoltre autorizzato un aiuto di Stato italiano da 41,5 milioni di euro, finanziato dal ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) per Fab-2, il nuovo stabilimento di Ephos per la produzione industriale di chip fotonici su vetro. L’investimento complessivo previsto per realizzarlo è di 104,9 milioni di euro.

G2Q Computing

G2Q Computing nasce nel 2023 a Milano, fondata da Ekaterina Polyakova, amministratrice delegata, e Leonardo Chhabra, responsabile tecnologico e operativo. Entrambi provengono dalla finanza quantitativa: Polyakova ha lavorato nella modellistica finanziaria e nella gestione del rischio per gruppi bancari, mentre Chhabra, ingegnere con una specializzazione in matematica applicata, si è occupato alla Banca centrale europea della validazione dei modelli per valutare strumenti derivati complessi.

La startup sviluppa software che combina calcolo classico e quantistico per l’ottimizzazione e il machine learning. La sua infrastruttura distribuisce le elaborazioni tra supercomputer e computer quantistici, scomponendo i problemi in parti da affrontare con risorse diverse. Nella finanza, le applicazioni comprendono l’analisi del rischio e il riconoscimento di operazioni sospette. Nell’osservazione della Terra, gli algoritmi aiutano ad allineare immagini satellitari riprese in momenti differenti e a individuare i cambiamenti del territorio. Nell’ingegneria vengono utilizzati per simulare fenomeni fisici e ottimizzare processi complessi.

Sono diversi i grandi gruppi con cui G2Q sta lavorando. Con Intesa Sanpaolo ha sperimentato algoritmi per l’analisi del rischio di credito sul computer quantistico dell’Università Federico II di Napoli. Con Altair, oggi parte di Siemens, sviluppa strumenti che combinano supercalcolo e calcolo quantistico per risolvere problemi di ottimizzazione in finanza e ingegneria. Con Snam studia come applicare il calcolo quantistico ai problemi di ottimizzazione nel settore del gas.

Le collaborazioni coinvolgono anche il Cineca, consorzio interuniversitario specializzato nel supercalcolo, e l’Agenzia spaziale europea (ESA), per l’elaborazione dei dati di osservazione della Terra. Con il dipartimento del Tesoro del ministero dell’Economia e delle finanze G2Q sviluppa invece soluzioni per individuare frodi finanziarie. Altri progetti sono stati avviati con Ausenco, per l’analisi e l’ottimizzazione di problemi ingegneristici, e Genergo, per la simulazione digitale e il miglioramento delle prestazioni dei sistemi di propulsione.

Nel 2024 G2Q ha partecipato al programma di accelerazione Techstars Transformative World Torino, durante il quale è nato il rapporto con Intesa Sanpaolo. Ha inoltre preso parte al programma di incubazione di Nana Bianca con Baker Hughes, dedicato allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali.

levelQuantum

levelQuantum è stata fondata nel 2022 a Milano dalla fisica quantistica Magdalena Stobińska, amministratrice delegata e docente all’Università di Varsavia, e dall’ingegnere informatico Adam Buraczewski, responsabile tecnologico. La startup ha sede presso PoliHub, l’incubatore del Politecnico di Milano.

L’azienda sviluppa sistemi per la distribuzione quantistica delle chiavi crittografiche (Quantum Key Distribution, QKD). La tecnologia permette a due interlocutori di condividere una chiave segreta con cui cifrare i messaggi, rilevando eventuali tentativi di intercettazione durante lo scambio. Il protocollo sviluppato da levelQuantum sfrutta l’entanglement, il legame tra particelle quantistiche, e punta a garantire la sicurezza anche senza dover considerare affidabili i dispositivi utilizzati.

La startup sviluppa sistemi per scambiare chiavi crittografiche attraverso la fibra ottica, per esempio tra filiali aziendali o data center, oppure tramite fasci di luce trasmessi senza cavi, anche verso navi. Per coprire distanze maggiori, lavora a collegamenti via satellite. Nell’ottobre 2023 è stata ammessa a ESA Business Incubation Centre Torino, il programma di incubazione dell’Agenzia spaziale europea.

La protezione delle comunicazioni ha applicazioni dual use, civili e militari: può servire a mettere in sicurezza i dati delle banche e le reti di telecomunicazione, ma anche gli scambi di informazioni della difesa. Nel novembre 2023 levelQuantum ha annunciato di essere stata selezionata per DIANA, il Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic della NATO, per lavorare sulla condivisione sicura delle informazioni, compresi i flussi di dati in tempo reale e le comunicazioni in ambienti difficili.

Tra i finanziamenti ricevuti c’è un contributo europeo da 75mila euro, assegnato attraverso Women TechEU. Il progetto, svolto tra luglio 2023 e marzo 2024, ha sostenuto le ricerche di mercato e l’aggiornamento del piano d’impresa, insieme alle attività per promuovere la diversità nel gruppo di lavoro.

Planckian

Planckian è uno spin-off congiunto dell’Università di Pisa e della Scuola Normale Superiore, avviato nel 2023. Il progetto nasce dalle ricerche sulle batterie quantistiche, dispositivi che sfruttano le proprietà della meccanica quantistica per gestire l’energia. Oggi l’azienda sviluppa processori per il calcolo quantistico. I cofondatori sono Michele Dallari, amministratore delegato, Marco Polini, responsabile scientifico, e Vittorio Giovannetti, responsabile dell’architettura dei processori.

La startup lavora a processori quantistici superconduttivi con linee di controllo condivise. Nei sistemi tradizionali, ogni qubit richiede collegamenti dedicati per ricevere i segnali che ne guidano il funzionamento. Aumentando i qubit, si moltiplicano i cavi, con maggiori costi e più calore da gestire nelle apparecchiature che mantengono i processori a temperature vicine allo zero assoluto. Planckian progetta circuiti nei quali più qubit possono condividere gli stessi collegamenti, per consentire la costruzione di macchine più grandi.

Nel giugno 2025 Planckian ha siglato un accordo con il QTlab dell’Università Federico II di Napoli, che mette a disposizione le proprie infrastrutture criogeniche per testare e validare il processore. Nel luglio 2026 ha inoltre avviato una collaborazione con Quantum Elements per realizzare modelli digitali dei suoi sistemi: simulazioni che permettono di studiare gli errori e valutare come correggerli prima di aumentare le dimensioni delle macchine.

Sul fronte dei capitali, nel giugno 2023 Planckian ha raccolto oltre 2,7 milioni di euro in un round pre-seed, guidato da Eureka! Fund I – Technology Transfer, con Tech4Planet di CDP Venture Capital, Exor Ventures e business angel. A settembre 2026 è stata selezionata per la prima fase della EuroHPC Quantum Grand Challenge, programma europeo per lo sviluppo di computer quantistici destinati al mercato. La selezione prevede un contributo di 300mila euro per definire il piano tecnico e finanziario con cui portare la propria architettura su scala industriale.

Quantum2Pi

Quantum2Pi nasce a Napoli nel 2024 per sviluppare sistemi di sicurezza informatica capaci di proteggere dati e comunicazioni anche dai futuri attacchi dei computer quantistici. Il fondatore Ugo Chirico, amministratore delegato e responsabile tecnologico, ha oltre vent’anni di esperienza nella cybersecurity e nella crittografia. Laureato in Fisica cibernetica alla Federico II, ha già fondato Cryptware, venduta nel 2013, e Cyberneid, specializzata nell’identità digitale. Il responsabile scientifico è Salvatore Cuomo, professore di Analisi numerica all’Università di Napoli Federico II, con un dottorato in Matematica applicata e informatica.

La startup lavora sulla crittografia post-quantistica, cioè algoritmi eseguiti su computer tradizionali ma progettati per resistere agli attacchi quantistici. A questa affianca sistemi di distribuzione quantistica delle chiavi, che sfruttano le proprietà fisiche delle particelle per condividere le chiavi con cui cifrare le comunicazioni.

Tra i prodotti c’è Qessage, una piattaforma di messaggistica con cifratura post-quantistica, disponibile anche per le aziende che vogliono personalizzarla con il proprio marchio. QCloak protegge invece i file archiviati nel cloud, cifrandoli prima del caricamento. L’offerta comprende strumenti per integrare la crittografia post-quantistica nelle applicazioni esistenti e QPKI, un’infrastruttura per l’emissione di certificati digitali.

Quantum2Pi collabora con il ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) su progetti di sicurezza informatica e crittografia avanzata per la pubblica amministrazione centrale. Lavora inoltre con Tolemaica sulla protezione e sul tracciamento dei dati e con la Casa delle tecnologie emergenti di Matera su progetti di ricerca e sperimentazione.

La startup è accompagnata dall’incubatore Fare Impresa. Il 17 ottobre 2026 ha vinto la Startup Competition del Napoli DevFest, ottenendo un premio in servizi. Insieme alle altre due startup sul podio ha ricevuto anche l’accesso allo Startup Award Program di Imment, un percorso di supporto all’organizzazione aziendale e alla preparazione alla raccolta di capitali.

QuantumNet

QuantumNet nasce a Napoli nel 2021 dalla collaborazione tra NetCom Group e ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. È una delle prime startup innovative italiane specializzate nel calcolo quantistico. A guidarla è Alfredo Troiano, amministratore unico e responsabile delle attività tecnologiche e di innovazione di NetCom Group.

L’azienda sviluppa algoritmi che combinano calcolo classico e quantistico, sperimentandoli su simulatori e computer quantistici reali. Lavora in quattro aree. La prima è l’ottimizzazione, con algoritmi per gestire i semafori nelle reti urbane e individuare percorsi efficienti. La seconda è il quantum machine learning, che applica il calcolo quantistico all’apprendimento automatico: qui sviluppa modelli per riconoscere immagini e individuare anomalie, come componenti danneggiati nelle linee produttive.

La terza è la cybersecurity, con lo studio e la simulazione di protocolli quantistici per condividere le chiavi con cui cifrare le comunicazioni. La quarta riguarda l’analisi di grandi quantità di dati raccolti dai dispositivi connessi, nella quale sperimenta l’integrazione del calcolo quantistico per migliorare l’elaborazione in tempo reale. Tra le aziende con cui collabora c’è anche Leonardo.

Entrata nell’IBM Quantum Network nel 2021, QuantumNet si occupa anche di formazione. Nel 2022 ha avviato la Quantum Computing Academy, insieme al Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati e al Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” della Federico II. Il percorso prepara figure professionali capaci di programmare e utilizzare i computer quantistici e ha concluso la seconda edizione nel giugno 2025.

Rotonium

Rotonium nasce nel 2022 in Friuli-Venezia Giulia, con sede legale a Gemona del Friuli e sede operativa a Padova, dove è incubata presso Le Village by CA Triveneto. I fondatori sono Roberto Siagri, amministratore delegato, e Fabrizio Tamburini, responsabile delle tecnologie quantistiche. Siagri arriva da una lunga esperienza nell’informatica industriale: nel 1992 ha cofondato Eurotech, accompagnandola alla quotazione in Borsa nel 2005 e guidandola fino al 2021.

Leaning towards the intangibile value of things | Roberto Siagri | TEDxUdine

Guarda questo video su YouTube

La startup sviluppa processori quantistici fotonici progettati per funzionare a temperatura ambiente. Utilizza il momento angolare orbitale, una proprietà della luce, per codificare l’informazione nei fotoni. L’obiettivo è quello di contenere dimensioni e consumi, così da integrare il calcolo quantistico direttamente nei dispositivi che devono elaborare i dati, compresi quelli a bordo dei satelliti.

Per le applicazioni industriali, Rotonium sta lavorando alle Quantum Edge Unit, unità di calcolo da affiancare ai processori tradizionali nei macchinari, previste per il primo semestre del 2028. Un esempio è l’ottimizzazione dei percorsi dei veicoli autonomi che trasportano materiali negli stabilimenti. Con SEW-Eurodrive, specializzata nell’automazione industriale, ha realizzato un modello dimostrativo presentato a SPS Italia 2026.

Il progetto di Rotonium: processori fotonici per il quantum computing

Guarda questo video su YouTube

La stessa proprietà fisica viene studiata anche per rendere le comunicazioni radio più resistenti ai disturbi intenzionali. Per questa applicazione Rotonium è stata selezionata da NATO DIANA per il programma 2026: lavora a un sistema che modifica la struttura delle onde radio per mantenere i collegamenti anche in presenza di tentativi di interferenza, con possibili utilizzi civili e militari.

Nel 2024 ha raccolto un round seed da un milione di euro interamente sottoscritto da Galaxia, il Polo nazionale di trasferimento tecnologico per l’aerospazio creato da CDP Venture Capital insieme a Obloo Ventures. L’investimento è destinato allo sviluppo dei componenti fotonici, ai test di integrazione e all’ampliamento del gruppo di lavoro.