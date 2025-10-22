AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

IL ROUND

Sizable Energy: 8 milioni dagli Usa per la startup fondata a Milano nel 2022

Home Innovazione
Indirizzo copiato

Il round per la società attiva nello sviluppo di una tecnologia di accumulo energetico di lunga durata è stato guidato dal venture capital californiano Playground Global, con la partecipazione di Exa Ventures, Verve Ventures, Satgana, EDEN/IAG e Unruly Capital. Servirà per accelerare il percorso verso la commercializzazione

Pubblicato il 22 ott 2025
Sizable ENERGY
Sizable ENERGY

La startup Sizable Energy, realtà italiana attiva nello sviluppo di una tecnologia di accumulo energetico di lunga durata, ha raccolto 8 milioni di dollari per accelerare il percorso verso la commercializzazione in un round guidato dal venture capital californiano Playground Global, con la partecipazione di Exa Ventures, Verve Ventures, Satgana, EDEN/IAG e Unruly Capital, che aveva guidato il round precedente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Canali

Articoli correlati

  • Tuidi-5 (3)

  • STARTUP B2B

    Tuidi: come una startup pugliese risolve lo spreco alimentare grazie all’intelligenza artificiale

    07 Ott 2025

    di Stefania Barbato

    Condividi
  • eCommerce B2c

  • LA GUIDA

    eCommerce B2c: come funziona, il mercato italiano, i principali marketplace

    28 Mag 2025

    di Pierluigi Sandonnini

    Condividi
  • Smart mobility, cos'è e come funziona

  • LA GUIDA

    Smart mobility: che cos'è e come migliorerà le nostre città

    06 Mag 2025

    di Luciana Maci

    Condividi