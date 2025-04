L’adozione massiva del cloud da parte delle aziende finanziarie ha portato enormi benefici in termini di scalabilità e gestione dei costi, come evidenziato anche dai modelli FinOps. Tuttavia, questa evoluzione espone a nuove vulnerabilità. La cloud security non è più un optional, ma una necessità critica per proteggere asset sensibili, come dati bancari e informazioni personali dei clienti, dalle minacce informatiche in crescita. Le istituzioni finanziarie, per rispettare standard normativi come GDPR, DORA e PCI DSS, devono implementare strategie e misure di protezione specifiche già in fase di progettazione delle infrastrutture cloud.

Strategie fondamentali per una cloud security efficace

Una strategia di cloud security vincente parte da un approccio “security by design”, integrando la sicurezza fin dalle prime fasi di sviluppo e deployment. È essenziale segmentare le reti, implementare policy di accesso basate su privilegi minimi (principle of least privilege) e utilizzare sistemi di crittografia avanzata sia per i dati a riposo che in transito. Inoltre, la gestione delle identità e degli accessi (IAM) deve essere centralizzata e continuamente aggiornata. La creazione di piani di risposta agli incidenti specifici per ambienti cloud consente di intervenire rapidamente in caso di violazioni.

Strumenti chiave per proteggere i dati nel cloud

Oggi il mercato offre un’ampia gamma di strumenti di cloud security, pensati per rispondere alle esigenze più varie. Tra questi troviamo Cloud Security Posture Management (CSPM) per il monitoraggio delle configurazioni, Cloud Workload Protection Platforms (CWPP) per la protezione dei carichi di lavoro e soluzioni di Cloud Access Security Broker (CASB) per il controllo delle attività utente. Piattaforme come quelle offerte da SAPintegrano moduli di sicurezza specifici per ambienti multi-cloud, combinando automazione e intelligenza artificiale per rilevare anomalie in tempo reale.

FinOps e cloud security: una sinergia necessaria

Il concetto di FinOps, che promuove una gestione finanziaria responsabile del cloud, si interseca strettamente con le pratiche di cloud security. Ottimizzare i costi non può prescindere dalla sicurezza: vulnerabilità o data breach possono generare danni economici ben superiori ai risparmi ottenuti su licenze o infrastrutture. Adottare soluzioni che garantiscano trasparenza, tracciabilità e protezione dei dati aiuta non solo a contenere i costi, ma anche a rafforzare la fiducia di clienti e stakeholder, fondamentale nel settore finanziario.

Verso una cloud security integrata e sostenibile

Il futuro della cloud security si muove verso approcci sempre più integrati e sostenibili. L’integrazione nativa della sicurezza nei processi DevOps (DevSecOps) diventa imprescindibile, così come l’adozione di infrastrutture cloud certificate per la sostenibilità, come dimostrato da recenti progetti di innovazione tecnologica. La consapevolezza che sicurezza, efficienza economica e responsabilità ambientale siano strettamente connesse guiderà le scelte tecnologiche delle imprese nei prossimi anni