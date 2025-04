Open Innovation@IP4FVG: ecco il programma di Area Science Park che collega aziende e realtà innovative

Arriva un nuovo programma di co-innovazione tra aziende e giovani imprese innovative. Si chiama Open Innovation@IP4FVG ed è un programma di Area Science Park in collaborazione con ELIS Innovation Hub che, appunto, finanzia e sostiene percorsi di co-innovazione aperta su tecnologie digitali avanzate. L’obiettivo è rafforzare la competitività delle imprese italiane e favorire la crescita di un ecosistema imprenditoriale dinamico e orientato al futuro grazie alla co-creazione di soluzioni innovative sviluppate da startup, spinoff e PMI innovative in risposta alle esigenze di medie e grandi imprese.

Open Innovation@IP4FVG: le due call

Il programma, lanciato nell’ambito delle attività e dei servizi di IP4FVG – EDIH, si esplica attraverso due call: Call 4 Need, per medie e grandi imprese, e Call 4 Solution, dedicata a startup, spin-off e PMI innovative.

Per entrambe le call c’è tempo fino al 23 maggio 2025 per presentare candidature.

Lo sviluppo del PoC

Grazie al programma, le aziende selezionate lavoreranno insieme, per 12 settimane, al co-sviluppo di un Proof of Concept (PoC), un progetto pilota o un prototipo che consenta di testare le soluzioni innovative e valutarne l’efficacia, l’applicabilità e la scalabilità.

Il percorso sarà guidato e supportato in ogni fase dagli esperti di Area Science Park ed ELIS Innovation Hub fino alla validazione della soluzione. Grazie ai fondi PNRR del progetto IP4FVG-EDIH, le medie e grandi imprese selezionate potranno accedere a finanziamenti agevolati fino all’80% per sviluppare il proprio PoC del valore di 40.000€ ciascuno.

Tecnologie digitali

I percorsi di co-innovazione dovranno focalizzarsi su tecnologie digitali avanzate per l’ottimizzazione dei processi dell’intera catena del valore, per la riduzione dell’impatto ambientale e per la sicurezza informatica.

Il programma rientra tra i servizi di IP4FVG-EDIH, iniziativa finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Componente 2 (M4C2) – Investimento 2.3, sovvenzionato dall’Unione Europea – Next Generation EU, che ha l’obiettivo di stimolare l’adozione di tecnologie digitali e verdi.

Open Innovation@IP4FVG: l’evento di presentazione

Durante l’evento di presentazione, che si è svolto il 16 aprile 2025 a Trieste, aziende e startup hanno potuto incontrarsi, approfondire il tema dell’Open Innovation e partecipare a sessioni di networking mirate a favorire collaborazioni a lungo termine.

Inoltre, una sessione è stata dedicata alla presentazione di case studies di Proof of Concept già realizzati, a cui hanno partecipato: Marco Vernier di Eye-Tech che ha presentato il prototipo di un sistema di visione artificiale per l’analisi in tempo reale e da remoto di saldature sviluppato per Gortani; Antonino Vacalebre di EMC Gems che ha parlato degli encoder induttivi innovativi al cuore della soluzione sviluppata per VivaBiocell, Elena Bacci di WPE-rd con il progetto Highway Breeze per l’utilizzo della fonte eolica per la produzione di energia elettrica rinnovabile lungo la rete autostradale, progetto sviluppato ​per Movyon (Gruppo Autostrade); Stefano Di Persio di HPA che ha presentato il progetto WISE, piattaforma di knowledge sharing basata sull’AI generativa per Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato).