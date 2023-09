Promosso dalla città di Bologna e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il bando selezionerà 3 realtà per l’accesso a un programma di accelerazione con supporto all’innovazione tecnologica e il rimborso spese del 50% e fino a 50mila euro per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche

C’è tempo ancora fino al 15 settembre per partecipare a un’importante opportunità di open innovation per le PMI: il Bando Open Innovation per piccole e medie imprese promosso dalla città di Bologna finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In palio per le 3 realtà selezionate, l’accesso gratuito al programma di accelerazione, con supporto costante nella ricerca di soluzioni e tecnologie innovative da applicare al proprio progetto imprenditoriale e rimborso spese pari al 50% delle spese e fino a un massimo di 50.000€ per le spese sostenute per l’implementazione della soluzione o tecnologia individuata.

Che cos’è il Bando Open Innovation per PMI

Parte del Progetto “CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti di Bologna”, il bando è finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’ambito del Programma di Supporto alle Tecnologie Emergenti del Piano per la diffusione della Banda Larga, e promosso dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con Almacube.

WHITEPAPER Industria 4.0, ecco come accedere ai fondi della Nuova Sabatini PNRR Protocolli IoT

Il bando selezionerà tre piccole e medie imprese con sede in Italia che avranno accesso al programma di accelerazione, lanciato per offrire l’opportunità alle PMI di accedere a tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative sviluppate da startup, spin-off e società innovative.

Che cos’è CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna

CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti di Bologna è un progetto finanziato dal MIMIT con i fondi FSC 2014-2020 e finalizzato a realizzare in Emilia-Romagna, attraverso la collaborazione di 16 partner, un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G (IoT, Intelligenza Artificiale, Blockchain), in 3 ambiti verticali quali: Industria 4.0, Servizi Urbani Innovativi, Industrie Culturali e Creative.

Il bando Open Innovation si unisce alle iniziative già attivate da CTE COBO, nell’obiettivo di realizzare a Bologna un centro di trasferimento tecnologico in grado di promuovere soluzioni innovative, nuove idee imprenditoriali, l’accelerazione di startup e il trasferimento tecnologico in particolare a favore delle piccole e medie imprese.

Come partecipare

Per partecipare al bando è possibile candidarsi attraverso questa pagina entro e non oltre il 15 settembre 2023 alle ore 12.00.

Scopri i dettagli nel bando ufficiale