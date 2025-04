Minibond: la finanza alternativa che sostiene l’innovazione d’impresa

I minibond sono titoli di debito emessi da imprese non quotate in Borsa, pensati per raccogliere capitali da investitori istituzionali e privati qualificati. Introdotti in Italia nel 2012 con il “Decreto Sviluppo“, i minibond sono concepiti per offrire alle imprese un’alternativa concreta al credito bancario, in un contesto in cui l’accesso ai finanziamenti tradizionali è spesso limitato. Solitamente hanno una durata compresa tra tre e sette anni e prevedono il rimborso del capitale alla scadenza, con il pagamento periodico di interessi.

Chi può investire in minibond?

Generalmente, i minibond sono destinati a investitori professionali: fondi di investimento, assicurazioni, banche, società di gestione del risparmio e investitori istituzionali in generale. Tuttavia, anche investitori privati possono acquistare minibond, ma devono avere determinate caratteristiche (come la gestione di portafogli superiori a 500.000 euro o il superamento di test di adeguatezza forniti dagli intermediari finanziari). L’obiettivo è proteggere i risparmiatori non professionali da strumenti che, seppur promettenti, presentano un livello di rischio superiore rispetto ai titoli di Stato o ad obbligazioni di emittenti molto solidi.

Chi emette minibond?

I minibond possono essere emessi da società di capitali (quindi S.p.A. o S.r.l.) che non siano quotate su mercati regolamentati. Non possono, invece, emetterli le micro-imprese, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro. In particolare, i minibond sono molto usati da PMI innovative, startup in fase di scale-up, imprese manifatturiere, aziende IT e realtà attive nei settori della sostenibilità ambientale e della transizione digitale.

Qual è la differenza tra un bond e un minibond?

La differenza principale tra un bond tradizionale e un minibond risiede nelle dimensioni dell’operazione e nel profilo dell’emittente. I bond sono emessi solitamente da grandi aziende quotate o da enti pubblici, su importi elevati e destinati a un pubblico molto ampio. I minibond, invece, sono emessi da imprese di dimensioni più contenute e per importi generalmente inferiori ai 50 milioni di euro. Inoltre, mentre i bond sono spesso quotati sui mercati regolamentati (come il MOT di Borsa Italiana), i minibond vengono negoziati su mercati alternativi dedicati come ExtraMOT PRO.

Quanto costa emettere un minibond?

I costi di emissione di un minibond variano sensibilmente a seconda della complessità dell’operazione, dell’importo e dei consulenti coinvolti. In media, il costo totale – che comprende la consulenza legale, la certificazione del bilancio, la strutturazione finanziaria e le commissioni di collocamento – può oscillare tra 50.000 e 150.000 euro. Alcune piattaforme fintech stanno progressivamente abbattendo queste spese, consentendo anche a imprese più piccole di accedere a questo tipo di finanziamento. Tuttavia, resta fondamentale valutare la sostenibilità dell’operazione rispetto ai benefici attesi.

Perché favoriscono l’ecosistema delle imprese innovative

I minibond offrono alle imprese innovative la possibilità di finanziare attività ad alto potenziale come la ricerca e sviluppo, l’internazionalizzazione e la digitalizzazione, senza dover cedere quote di proprietà a venture capitalist o fondi di private equity. Inoltre, stimolano una gestione aziendale più trasparente e professionale, preparano le imprese a future operazioni di maggiore respiro (come la quotazione in Borsa) e aumentano la loro attrattività verso investitori esteri.

Alcuni esempi

Numerose realtà italiane hanno già colto le opportunità offerte dai minibond:

Sesa S.p.A. , operatore IT, ha emesso minibond per sostenere l’espansione internazionale.

, produttrice di moto elettriche, ha finanziato il proprio ingresso nel mercato USA grazie a un minibond.

, nel settore nutraceutico, ha utilizzato i minibond per crescere e poi quotarsi in Borsa.

, società audiovisiva, ha sfruttato il minibond per finanziare nuove produzioni.

Questi casi dimostrano che, con una gestione oculata, questi strumenti finanziari possono trasformarsi in un acceleratore di crescita e innovazione.