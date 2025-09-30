Negli ultimi anni il diritto sta cambiando rapidamente. L’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la digitalizzazione dei processi aziendali richiedono competenze nuove: non basta più interpretare la legge, serve saperla applicare nei sistemi digitali. Il Legal Engineer nasce per rispondere a queste esigenze, trasformando la normativa in strumenti concreti, operativi e scalabili.
legal tech
Legal Engineer: chi è e perché sta rivoluzionando il mondo del diritto digitale
Un profilo ibrido in grado di costruire soluzioni digitali per i team legali: è la figura del Legal Engineer, che può fare la differenza. È richiesto negli studi specializzati in privacy, proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie, ma anche in aziende innovative. Ecco l’identikit
