legal tech

Legal Engineer: chi è e perché sta rivoluzionando il mondo del diritto digitale

Un profilo ibrido in grado di costruire soluzioni digitali per i team legali: è la figura del Legal Engineer, che può fare la differenza. È richiesto negli studi specializzati in privacy, proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie, ma anche in aziende innovative. Ecco l’identikit

Pubblicato il 30 set 2025
Gian Marco Iulietto

Consulente legale

Legal Engineer

Negli ultimi anni il diritto sta cambiando rapidamente. L’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la digitalizzazione dei processi aziendali richiedono competenze nuove: non basta più interpretare la legge, serve saperla applicare nei sistemi digitali. Il Legal Engineer nasce per rispondere a queste esigenze, trasformando la normativa in strumenti concreti, operativi e scalabili.

Professionista nel campo legale, è specializzato in diritto tecnologico, blockchain, privacy e proprietà intellettuale

