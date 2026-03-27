Real estate, così Svicom usa l’innovation design per la crescita

Il settore del Real Estate italiano si trova oggi in una fase di transizione complessa, caratterizzata da una progressiva evoluzione dei modelli di fruizione ed interpretazione degli spazi e, al contempo, da un livello ancora disomogeneo di maturità digitale. Se nei contesti internazionali più dinamici – in particolare in Asia e nelle economie emergenti – si osserva una forte accelerazione verso modelli innovativi, in Europa e in Italia permangono elementi strutturali che rallentano questo processo (assimilabili al concetto di digital divide). La frammentazione della filiera, la variabilità delle competenze digitali tra gli stakeholder e la difficoltà di adottare standard condivisi contribuiscono a mantenere la gestione immobiliare ancorata, in molti casi, a logiche prevalentemente tradizionali.

Svicom, la proptech che innova

È all’interno di questo scenario che si inserisce il percorso di Svicom, PropTech company indipendente italiana che negli ultimi anni ha sviluppato un modello di crescita fondato sull’integrazione tra competenze gestionali, innovazione tecnologica e trasformazione organizzativa. I risultati raggiunti confermano la solidità di questa traiettoria: nel 2025 la società ha registrato un fatturato pari a 22,5 milioni di euro, in crescita del 12,5% rispetto all’anno precedente, consolidando un trend di sviluppo a doppia cifra lungo l’ultimo quinquennio. Parallelamente, il portfolio ha raggiunto i 400 asset e i 4 milioni di metri quadrati in gestione, con una distribuzione territoriale pari al 48% al Nord, 36% al Centro e 16% al Sud.

Come Svicom interpreta l’innovazione

Ciò che caratterizza maggiormente questo percorso non è tuttavia la sola crescita dimensionale: in Svicom l’innovazione non è stata interpretata come semplice introduzione di nuove tecnologie, ma come leva sistemica di riprogettazione dell’organizzazione, dei processi e dei servizi. Questo approccio è emerso con chiarezza anche nell’intervento come guest lecturer di Letizia Cantini, CEO e General Manager, nell’ambito del recente workshop della Digital Transformation Academy del Politecnico di Milano e anche in virtù della partnership con l’Osservatorio Startup Thinking, dove è stato, dove è stato presentato il percorso di sviluppo del Gruppo attraverso la lecture “Driving Real Estate Innovation – Svicom’s PropTech Journey”.

Il punto di partenza della riflessione riguarda proprio la lettura delle discontinuità del settore. A livello globale, il Real Estate sta progressivamente evolvendo verso modelli in cui lo spazio non è più considerato esclusivamente come asset fisico, ma come servizio, secondo il paradigma del space as a service (rif. Antony Slumbers). Questo cambiamento implica una crescente centralità della componente tecnologica e una ridefinizione del ruolo delle società di gestione, chiamate a gestire progetti immobiliari sempre più complessi in termini di funzioni e contenuti. In Italia, tuttavia, questo processo risulta ancora parziale e disomogeneo, anche a causa della mancanza di un linguaggio comune e di standard condivisi per l’adozione delle tecnologie.

Il passaggio a un modello Agile

In risposta a questa complessità Svicom ha intrapreso un percorso di trasformazione che ha avuto come primo ambito di intervento il model organization. Il passaggio da un approccio di tipo Waterfall a un modello Agile ha consentito di aumentare la flessibilità operativa e la capacità di adattamento, favorendo al contempo una significativa espansione delle linee di business, passate da tre (nel 1996, anno della fondazione) a undici (nel 2026), e una crescita dell’organico fino a circa 200 professioniste/i (dai/dalle 100 del 2020). Questa evoluzione non è stata solo quantitativa, ma ha comportato una ridefinizione delle modalità di lavoro e delle logiche decisionali, orientate sempre più alla collaborazione, alla rapidità di esecuzione e alla centralità del cliente.

Un ruolo determinante in questo processo è stato svolto dall’adozione di un sistema integrato di gestione della qualità, in particolare con riferimento alla certificazione ISO 9001:2015, interpretata non come mero adempimento normativo, ma come strumento di miglioramento continuo dei processi. In questo quadro il ciclo di Deming ha rappresentato un riferimento metodologico per guidare le attività secondo una logica iterativa di pianificazione, esecuzione, controllo e ottimizzazione. Tuttavia, come sottolineato nel corso della lecture, è la cultura organizzativa a determinare l’effettiva efficacia di questi modelli: valori, comportamenti e visione condivisa rappresentano infatti gli elementi che consentono di trasformare un sistema formale in un reale fattore di competitività.

Svicom: un ecosistema digitale aperto

Parallelamente alla trasformazione organizzativa, Svicom ha consolidato il proprio posizionamento come PropTech company, accreditata all’interno dell’Italian PropTech Network sin dal 2022, sviluppando un ecosistema digitale aperto e in continua evoluzione. Tale ecosistema è alimentato attraverso la collaborazione con partner tecnologici d’eccellenza e l’adozione di soluzioni custom, sviluppate anche mediante percorsi strutturati di open innovation, con l’obiettivo di abilitare modelli operativi scalabili e replicabili su asset e contesti differenti.

L’approccio adottato si fonda su un’analisi approfondita del processo industriale di gestione immobiliare, scomposto nelle sue diverse fasi al fine di individuare potenziali inefficienze e introdurre, in modo mirato, strumenti digitali in grado di generare valore immediato e misurabile. In questa prospettiva, la tecnologia non si configura come elemento accessorio, ma come componente strutturale dei processi operativi e decisionali, contribuendo alla standardizzazione delle attività e al miglioramento continuo delle performance.

Un case study: il progetto WaltherPark di Bolzano

Un esempio emblematico di questo framework è rappresentato dal progetto WaltherPark di Bolzano, uno sviluppo mixed-use che integra funzioni Retail, Living, Office e Hospitality. In qualità di asset e property manager, Svicom ha applicato un approccio fortemente innovation-driven, che combina la digitalizzazione dei processi con l’utilizzo di strumenti avanzati come il Digital Twin per il facility management e lo sviluppo di piattaforme proprietarie dedicate, tra cui soluzioni per la gestione dei flussi logistici (WaltherPark Logistics Platform) e per il recruiting e la formazione delle risorse impiegate sull’asset. Il progetto dimostra come l’integrazione tra organizzazione, processi e tecnologia possa tradursi in un modello gestionale scalabile, capace di migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva dell’asset.

Il “capitale semantico” di Svicom: competenze, esperienze, capacità di interpretazione

Alla base di questo percorso si colloca un ulteriore elemento distintivo: il ruolo attribuito al capitale umano e alla dimensione culturale. L’esperienza di Svicom evidenzia come il cosiddetto “capitale semantico”, inteso come insieme di competenze, esperienze e capacità interpretative delle persone, rappresenti un fattore determinante nella creazione di valore. In questa prospettiva, l’innovazione non è solo il risultato di investimenti tecnologici, ma il prodotto di un sistema organizzativo in grado di apprendere, adattarsi e attribuire significato alle trasformazioni in atto.

Questo approccio può essere ricondotto al paradigma dell’innovation design-driven (rif. Roberto Verganti), in cui la capacità di leggere la complessità del contesto e di tradurla in soluzioni coerenti diventa elemento centrale del vantaggio competitivo. L’innovazione, quindi, non viene guidata esclusivamente dalla disponibilità di nuove tecnologie, ma dalla visione strategica e dalla coerenza tra obiettivi, processi e cultura organizzativa.

In un settore ancora caratterizzato da forti discontinuità e ritardi nella digitalizzazione, il caso Svicom mostra come sia possibile costruire un percorso di crescita sostenibile attraverso un approccio integrato, in cui trasformazione organizzativa, evoluzione tecnologica e sviluppo culturale si rafforzano reciprocamente.

In questo senso, l’innovation design-driven si configura non solo come una metodologia, ma come un vero e proprio framework interpretativo per affrontare le sfide future del Real Estate.