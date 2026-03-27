Knowledge Board: l’organo che manca alle aziende per governare l’innovazione

Fabio Lalli è imprenditore, advisor e docente, da anni impegnato sui temi dell’innovazione e della trasformazione digitale. Nel suo ultimo libro, “Pelle Digitale” (2026), indaga il rapporto tra tecnologia, conoscenza e identità organizzativa. In questo articolo per EconomyUp propone il modello del Knowledge Board per portare l’innovazione a sistema e farne motore di cambiamento.



L’innovazione è diventata una componente strutturale del linguaggio aziendale, entrando stabilmente nei piani industriali, nelle presentazioni ai board e nelle strategie di posizionamento. Tuttavia, a questa crescente centralità non è sempre corrisposta una reale capacità di trasformazione, quanto piuttosto una proliferazione di iniziative che, pur rilevanti singolarmente, faticano a generare un impatto sistemico. Una risposta possibile è quella del Knwoledge Board, un ente di coordinamento della conoscenza diffusa nell’organizzazione aziendale.

Da cosa nasce il bisogno? Le aziende sperimentano, investono, attivano collaborazioni con startup, costruiscono innovation lab e programmi di open innovation, ma il più delle volte queste attività restano scollegate tra loro, prive di una regia capace di orientarle.

Si assiste così a una forma di innovazione diffusa ma disarticolata, in cui ogni funzione aziendale sviluppa una propria traiettoria: il marketing esplora nuovi bisogni e nuovi touchpoint, l’IT introduce tecnologie abilitanti, il business testa modelli di offerta alternativi, mentre le risorse umane lavorano su competenze e cultura. Questo attivismo, pur necessario, produce una frammentazione che impedisce la costruzione di una direzione condivisa, trasformando l’innovazione in una somma di progetti anziché in un vero motore di cambiamento.

Il vero problema: la conoscenza non diventa decisione

Uno degli aspetti più critici di questo scenario riguarda il modo in cui le organizzazioni gestiscono la conoscenza. Oggi le aziende dispongono di una quantità senza precedenti di dati e informazioni: insight sui clienti, analisi di mercato, osservatori tecnologici, benchmark competitivi, risultati di sperimentazioni interne. Tuttavia, questa ricchezza informativa non si traduce automaticamente in capacità decisionale.

Il problema non è la scarsità di conoscenza, ma la sua dispersione. Le informazioni restano distribuite tra funzioni, team e livelli organizzativi, senza essere realmente integrate. In assenza di un luogo – organizzativo prima ancora che fisico – in cui questa conoscenza venga raccolta, interpretata e messa in relazione, il rischio è quello di generare una crescente complessità senza corrispondente chiarezza.

È in questo passaggio che si crea il vero gap competitivo: molte aziende sono in grado di produrre insight, ma poche riescono a trasformarli in decisioni coerenti e tempestive. La conoscenza resta quindi potenziale, non diventa leva strategica. Ed è proprio in questo spazio che si inserisce la necessità di un nuovo organo, capace di governare questo processo.

Che cos’è davvero un Knowledge Board

Il Knowledge Board non può essere interpretato come un semplice comitato o come un ulteriore livello decisionale. Si tratta piuttosto di un organo trasversale, formale o informale, che ha la responsabilità di governare la conoscenza per orientare le scelte strategiche dell’organizzazione. Il suo compito non è produrre report o consolidare informazioni, ma costruire senso, ovvero creare connessioni tra elementi apparentemente disgiunti e tradurli in implicazioni operative.

In questo senso, il Knowledge Board agisce come un punto di convergenza tra prospettive diverse, integrando competenze di business, tecnologia, dati e cultura organizzativa. La sua efficacia dipende dalla capacità di superare la logica funzionale e di operare in modo continuo, accompagnando i processi decisionali anziché intervenire in modo episodico.

Per essere efficace, un Knowledge Board deve possedere alcune caratteristiche fondamentali: deve essere trasversale alle funzioni, avere accesso diretto alla leadership, essere orientato all’azione e non limitarsi all’analisi, e operare con continuità. Solo in questo modo può diventare un vero motore di interpretazione e non un semplice luogo di confronto.

Dalla conoscenza distribuita alla conoscenza governata

La differenza tra le aziende che riescono a trasformarsi e quelle che restano intrappolate in una logica reattiva non risiede tanto nella disponibilità di informazioni, quanto nella capacità di governarle. Il Knowledge Board nasce proprio con l’obiettivo di colmare questo gap, trasformando la conoscenza da risorsa dispersa a leva strategica.

Attraverso un lavoro di connessione e interpretazione, questo organo è in grado di collegare segnali deboli e trend emergenti, tradurre insight in implicazioni per il business, evidenziare incoerenze e supportare decisioni complesse. In questo modo, la conoscenza diventa uno strumento operativo e non solo informativo.

Perché i modelli tradizionali non funzionano più

Le strutture organizzative tradizionali sono state progettate per contesti relativamente stabili, in cui la prevedibilità consentiva una chiara divisione del lavoro. In questo scenario, la specializzazione funzionale rappresentava un vantaggio competitivo. Oggi, tuttavia, questa impostazione mostra tutti i suoi limiti.

Le sfide contemporanee – dalla trasformazione digitale all’adozione dell’intelligenza artificiale, fino alla ridefinizione dei modelli di business – sono intrinsecamente trasversali e richiedono un’integrazione continua tra competenze diverse. La logica a silos, in questo contesto, diventa un ostacolo.

Il Knowledge Board si configura quindi come una risposta a questa evoluzione, creando un punto di convergenza in grado di superare la frammentazione e di abilitare una visione sistemica dell’organizzazione.

Il paradosso dei dati: più informazioni, meno chiarezza

L’abbondanza di dati, che rappresenta una delle caratteristiche distintive del contesto attuale, genera un paradosso evidente: all’aumentare delle informazioni disponibili, non sempre corrisponde una maggiore chiarezza decisionale. Anzi, in molti casi si assiste a un aumento del rumore informativo, che rende più difficile identificare le priorità.

Il Knowledge Board interviene proprio in questo spazio, non aggiungendo ulteriori dati ma lavorando sulla loro interpretazione. La sua funzione è quella di ridurre la complessità, costruire connessioni e rendere esplicite le implicazioni delle informazioni disponibili.

Un organo per decidere, non per discutere

Uno dei rischi più frequenti nella creazione di strutture trasversali è quello di trasformarle in luoghi di confronto senza impatto reale. Il Knowledge Board, al contrario, deve essere progettato per incidere sui processi decisionali, contribuendo a chiarire le opzioni disponibili e a ridurre l’incertezza.

Questo non significa necessariamente accentrare le decisioni, ma piuttosto abilitare decisioni migliori, più rapide e più coerenti con il contesto.

Chi deve farne parte

La composizione di un Knowledge Board non può essere standardizzata, ma deve riflettere la complessità delle sfide che l’organizzazione si trova ad affrontare. È fondamentale includere competenze diverse: figure di business, esperti tecnologici, specialisti dei dati, competenze legate alle persone e alla cultura organizzativa, oltre a uno sguardo esterno capace di portare prospettive nuove.

La diversità, in questo caso, non è solo un valore culturale, ma una condizione operativa necessaria per affrontare la complessità.

Il nodo della legittimazione: il rapporto con la leadership

Affinché il Knowledge Board possa svolgere efficacemente il proprio ruolo, è indispensabile che sia legittimato all’interno dell’organizzazione. Ciò implica un accesso diretto al top management, un ruolo chiaro nei processi decisionali e una continuità operativa nel tempo.

Senza questa legittimazione, il rischio è quello di trasformarlo in un ulteriore livello burocratico, privo di reale capacità di incidere.

Oltre la struttura: una questione culturale

L’introduzione di un Knowledge Board rappresenta, prima ancora che una scelta organizzativa, un cambiamento culturale. Significa riconoscere che la conoscenza è distribuita, che nessuna funzione possiede una visione completa e che le decisioni richiedono integrazione e confronto.

Questo implica anche accettare una maggiore complessità e sviluppare una cultura organizzativa capace di valorizzare il dialogo tra prospettive diverse.

Molte aziende continuano a operare in modalità reattiva, limitandosi a rispondere ai cambiamenti del contesto. Il Knowledge Board consente di superare questa logica, introducendo una capacità di anticipazione e di costruzione di scenari.

In questo senso, diventa uno strumento strategico che permette all’organizzazione di passare dalla gestione dell’esistente alla progettazione del futuro.

Le aziende che iniziano a usare il modello del Knowledge board

Sebbene il termine Knowledge Board non sia ancora diffuso, alcune aziende stanno già sperimentando modelli organizzativi che ne riflettono la logica: team cross-funzionali permanenti, strutture ibride tra strategia e innovazione, processi decisionali più integrati.

Questi segnali indicano una direzione chiara: la necessità di superare la frammentazione e di costruire organizzazioni capaci di funzionare come sistemi.

Il rischio di non farlo

Non dotarsi di un Knowledge Board oggi non significa rimanere immobili, ma continuare a muoversi senza una direzione chiara. Le aziende rischiano di moltiplicare le iniziative senza generare impatto, di prendere decisioni incoerenti e di perdere opportunità in un contesto sempre più competitivo.

La sfida che le aziende si trovano ad affrontare non è quella di aumentare ulteriormente il livello di innovazione, ma di renderla governabile. In un contesto caratterizzato da abbondanza di dati e crescente complessità, il vero vantaggio competitivo risiede nella capacità di trasformare la conoscenza in decisioni efficaci.

Il Knowledge Board rappresenta una possibile risposta a questa esigenza, configurandosi come un organo capace di integrare, interpretare e orientare. Non è una soluzione standardizzata, ma un’indicazione chiara di direzione per le organizzazioni che vogliono affrontare il cambiamento in modo consapevole.