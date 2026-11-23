Undici giorni. Tanto è bastato a Nvidia per perdere il suo fondatore e amministratore delegato, mettere un cacciatore di teste sulle tracce di un successore e infine richiamarlo al comando. Jensen Huang è tornato CEO il 23 novembre 2026, appena sei giorni dopo che il consiglio di amministrazione aveva dichiarato pubblicamente di non avere alcuna intenzione di reintegrarlo.

La vicenda va ben oltre Nvidia. Mette a nudo uno dei paradossi dell’economia dell’innovazione: le imprese tecnologiche nascono dalla visione di un fondatore, ma possono diventarne così dipendenti da non riuscire più a fare a meno della persona che l’ha avuta.

È una questione che riguarda da vicino chi fonda startup, chi le finanzia e chi siede nei loro consigli. Quando conviene che il fondatore mantenga il controllo? Che cosa deve fare un board quando il CEO è anche il simbolo dell’azienda? E come si costruisce un’impresa che resti capace di innovare senza dipendere da un solo uomo?

La storia della tecnologia offre precedenti illustri. Steve Jobs è tornato in Apple e l’ha trasformata in una delle aziende più importanti del mondo. Michael Dell ha ripreso in mano l’impresa che portava il suo nome. Jack Dorsey è tornato alla guida di Twitter senza riuscire a risolverne i problemi. Sam Altman è stato licenziato e reintegrato alla guida di OpenAI nel giro di quattro giorni. Storie diverse, che messe in fila dicono qualcosa di preciso a chi fa impresa e a chi ci investe.

Nvidia, perché Jensen Huang è tornato dopo le dimissioni

Il caso Huang è esploso a inizio novembre, dopo le rivelazioni su alcune relazioni personali di Huang: una, secondo il New York Times, con una donna che funzionari dell’intelligence americana ritengono legata ai servizi cinesi; un’altra, secondo Reuters, con una dipendente di Nvidia. Il caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nazionale e sul controllo delle esportazioni di chip avanzati. Sospetti e notizie di stampa, è bene ripeterlo, non equivalgono a un accertamento di responsabilità.

L’8 novembre il board ha annunciato un’indagine indipendente. Il 12 novembre ha ufficializzato le dimissioni di Huang, affidando l’interim alla direttrice finanziaria Colette Kress e la presidenza del consiglio a Harvey C. Jones: è la prima volta, nella storia di Nvidia, che il board ha un presidente. Il 17 novembre, aprendo la conference call sui risultati trimestrali, Jones ha escluso il ritorno del fondatore. Il 23 novembre il consiglio ha cambiato idea e ha votato all’unanimità il reintegro.

Poche ore prima di quella conference call, Huang aveva affidato a X la sua prima dichiarazione pubblica dopo le dimissioni: «Non sono stato all’altezza degli standard che Nvidia chiede a ciascuno di noi e ho commesso errori gravi nella mia vita personale», ha scritto, dicendosi pronto a tornare se il board lo avesse ritenuto utile.

Secondo il comunicato ufficiale di Nvidia, la decisione è arrivata dopo una serie di incontri con Huang e dopo aver ricevuto indicazioni da «alti livelli del governo degli Stati Uniti», sulla base delle quali il consiglio si dice certo che il reintegro non comporti rischi per la sicurezza nazionale. «Il consiglio ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo reintegro sia nell’interesse dei nostri azionisti, dei dipendenti, dei partner e dei clienti», ha dichiarato Jones nella stessa nota.

Il ripensamento, però, non è maturato nel vuoto. Il 10 novembre, secondo il New York Times, il presidente Donald Trump aveva telefonato a Huang per spingerlo a non mollare. Il 16 novembre aveva detto ai giornalisti che non gli sarebbe dispiaciuto vederlo tornare. E il 23 novembre, secondo la CNN, ha detto di aver parlato direttamente con il consiglio di amministrazione. Nel frattempo una petizione per il ritorno del fondatore aveva superato le 180.000 firme, tra cui quella di Elon Musk.

L’indagine indipendente, comunque, proseguirà. Restano in piedi anche il comitato di amministratori indipendenti per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, creato già il 17 novembre, e la ricerca di un Chief Compliance Officer.

Il dato più eloquente è un altro: il grafico di Borsa. Dall’8 novembre il titolo Nvidia aveva perso quasi un terzo del suo valore. Il 23 novembre, all’annuncio del reintegro, ha aperto in rialzo di circa il 27% e in mattinata ha superato il +30%. Non è una misura esatta di quanto valga Huang, ma è difficile trovare una fotografia più nitida di quanto gli investitori legassero il futuro dell’azienda alla sua persona.

Il valore del fondatore: perché Huang non è un CEO come gli altri

Se Huang è considerato così prezioso per la sua azienda non dipende solo dal suo carisma. Nel 2023, quando lui ha compiuto 60 anni e la sua azienda 30, in Borsa raggiungeva il primo trilione di dollari di capitalizzazione, un valore mai raggiunto da un produttore di chip. Tre anni dopo Nvidia vale diverse volte tanto, e proprio per questo il suo founder è diventato – paradossalmente – il suo rischio più grande.

Huang ha fondato Nvidia nel 1993 con Chris Malachowsky e Curtis Priem. L’azienda è nata per fare processori grafici per videogiochi, un mercato che allora sembrava lontanissimo dall’intelligenza artificiale. Poi le GPU, progettate per elaborare immagini, si sono rivelate perfette per i calcoli paralleli di cui l’AI ha fame. Nvidia ci ha scommesso per anni, costruendo attorno ai chip software, strumenti di sviluppo e un ecosistema che oggi è l’ossatura dell’intelligenza artificiale mondiale.

Huang non ha amministrato questa crescita: l’ha progettata. Ed è qui che nasce il problema di governance, anche perché lui è diventato l’azienda e attorno a lui si è sviluppato un forte culto della personalità.

Sulla carta, un consiglio di amministrazione può sostituire il CEO quando lo ritiene necessario. Ma se il valore percepito dell’azienda coincide in buona parte con la persona del fondatore, quella sostituzione diventa costosissima. In finanza si parla di founder premium, il valore aggiunto che il mercato riconosce alla presenza del fondatore al comando. Il rovescio della medaglia è il key person risk, il rischio che un’organizzazione dipenda troppo da una sola persona.

Nel caso di Huang la sovrapposizione è perfino visiva: il giubbotto di pelle nera che indossa sul palco di ogni conferenza è diventato un marchio, come il dolcevita di Steve Jobs. Difficile dire dove finisca l’uomo e dove cominci l’azienda. Le due cose convivono. La leadership che rende un’azienda straordinariamente competitiva è la stessa che la rende vulnerabile quando viene meno. Il caso Nvidia lo mostra in modo plateale. Ma non è il primo.

Da Steve Jobs a Sam Altman: precedenti e modelli di leadership

Steve Jobs, Apple: il fondatore che ha reinventato l’azienda

Jobs lascia Apple nel 1985, dopo lo scontro con il management e con il consiglio di amministrazione. Torna nel 1997, quando l’azienda è in piena crisi: prima come consigliere, poi come CEO ad interim. Il suo ritorno segna una discontinuità radicale: catalogo sfoltito, nuova strategia industriale, rilancio del marchio e, negli anni successivi, iPod, iPhone e iPad.

Il punto non è che Jobs sia tornato. È che ha saputo leggere una nuova fase del mercato con competenze e intuizioni che Apple, senza di lui, non era riuscita a sostituire. Ma la storia di Apple contiene anche una seconda lezione: nel 2011 Jobs passa il testimone a Tim Cook, che dimostra come un’impresa costruita attorno a un fondatore carismatico possa continuare a crescere anche dopo di lui.

Michael Dell: tornare per cambiare il modello di business

Michael Dell fonda l’azienda nel 1984, a 19 anni, e rivoluziona il mercato dei pc con la vendita diretta. Nel 2004 lascia la carica di CEO a Kevin Rollins, nel gennaio 2007 torna al comando. È solo il primo passo: nel 2013, con il fondo Silver Lake, riporta l’azienda fuori dalla Borsa con un’operazione da circa 24,9 miliardi di dollari. Il fondatore, qui, non torna per riprendersi il potere ma per cambiare drasticamente il modello industriale dell’impresa.

Jack Dorsey, Twitter: quando il ritorno non basta

Jack Dorsey, cofondatore di Twitter, viene sostituito come CEO nel 2008 e torna alla guida nel 2015. La sua seconda stagione non produce nulla di paragonabile alla rinascita di Apple: monetizzazione faticosa, moderazione dei contenuti, investitori impazienti. Dorsey, che nel frattempo guida anche Square, lascia di nuovo nel 2021. Il ritorno del fondatore, da solo, non garantisce nulla: la visione deve accompagnarsi alla capacità di governare un’organizzazione complessa.

Sam Altman, OpenAI: quando il board perde il controllo

È il precedente più vicino a Nvidia quello di OpenAI, con una differenza da non dimenticare: Altman fu licenziato, Huang si è dimesso. Il 17 novembre 2023 il consiglio di amministrazione rimuove Altman, sostenendo che non sia stato sempre trasparente nelle comunicazioni con il board. È l’inizio di una crisi lampo: quasi tutti i dipendenti minacciano di andarsene se Altman non torna, mentre Microsoft, principale partner industriale e finanziario, si offre di assumerlo, diventando decisiva negli sviluppi successivi.

Quattro giorni dopo Altman è di nuovo al suo posto e il consiglio viene in gran parte rinnovato. L’indagine affidata allo studio legale WilmerHale concluderà che alla base c’era una rottura del rapporto di fiducia con il precedente board e che la condotta di Altman non imponeva la sua rimozione.

Il caso OpenAI mostra quanto sia fragile l’autorità formale di un consiglio quando non è sostenuta dall’organizzazione e dai principali stakeholder.

Il board può permettersi di separarsi dal fondatore?

Le somiglianze tra Nvidia e OpenAI sono evidenti. In entrambi i casi il consiglio di amministrazione ha separato l’azienda dal suo leader, con un licenziamento a OpenAI e con dimissioni accettate e un “no” pubblico al ritorno in Nvidia, salvo poi fare marcia indietro nel giro di pochi giorni.

Cambiano le pressioni. A OpenAI la spinta è arrivata dall’interno, dai dipendenti, e da Microsoft. In Nvidia sono arrivate dal mercato, dalla Silicon Valley e da Washington. Ma il risultato è lo stesso: avere il potere formale di decidere non significa avere la forza per sostenere quella decisione. Se dipendenti, investitori, clienti, partner e perfino il governo considerano un manager-imprenditore indispensabile, rimuoverlo produce conseguenze che pochi consigli di amministrazione sono attrezzati ad affrontare.

Non è solo una questione di personalità. Nelle aziende tecnologiche il vantaggio competitivo poggia spesso su conoscenze difficili da codificare, relazioni strategiche, capacità di attrarre talenti e scommesse industriali che richiedono anni per dare frutti. Un fondatore può concentrare su di sé una parte rilevante di tutto questo. E il rischio è che il board diventi sempre meno capace di vigilare proprio mentre l’impresa cresce e le sue responsabilità si moltiplicano.

In Silicon Valley qualcuno lo chiama founder worship, il culto del fondatore: la tendenza ad attribuire al creatore dell’impresa qualità eccezionali e, a volte, a considerarne l’autorità superiore alle normali regole di governance.

C’è però anche l’obiezione opposta,. Mentre il board di Nvidia escludeva il ritorno di Huang, Brad Gerstner, fondatore di Altimeter Capital e investitore nell’azienda, metteva in guardia dalle decisioni affrettate: «Non vogliamo che le pressioni politiche, da sinistra o da destra, spingano un consiglio di amministrazione ad agire prima ancora di aver scoperto le carte e capito che cosa è successo». Letta così, la marcia indietro di Nvidia non sarebbe la resa della governance al fondatore, ma la correzione di una separazione troppo precipitosa.

Le due letture non si escludono. Ed entrambe portano allo stesso punto: un consiglio di amministrazione è credibile solo se ha la forza di decidere e il tempo per farlo bene.

Il dilemma del fondatore: comandare o far crescere l’azienda?

Il rapporto tra il potere del fondatore e il valore dell’impresa è stato studiato a lungo da Noam Wasserman, autore di The Founder’s Dilemmas. In uno studio pubblicato sullo Strategic Management Journal, The Throne vs. the Kingdom: Founder Control and Value Creation in Startups, Wasserman ha analizzato 6.130 startup americane e ha trovato un’associazione negativa tra il controllo mantenuto dal fondatore e il valore dell’impresa. Non vuol dire che ogni startup guidata dal fondatore valga meno, né dimostra un rapporto di causa ed effetto. Indica però che tenersi stretto il controllo può entrare in conflitto con la necessità di attrarre capitali, competenze e manager.

A prima vista Nvidia sembra smentire Wasserman: il ritorno del fondatore ha aggiunto in poche ore centinaia di miliardi di capitalizzazione. Ma lo studio fotografa startup nelle prime fasi di vita. Nvidia è l’eccezione che la ricerca non misura: un fondatore che in 33 anni è cresciuto insieme all’azienda fino a diventarne il principale asset percepito.

Wasserman ha riassunto il dilemma in una formula: rich or king. Diventare ricchi facendo crescere l’impresa oppure restarne i sovrani. Per chi raccoglie venture capital la scelta è concreta. Ogni round non vende solo una quota della società: sposta il potere. Entrano nuovi soci, crescono le aspettative, aumentano gli obblighi di rendicontazione, cambiano le competenze necessarie per guidare l’azienda. La transizione si inceppa quando il fondatore continua a vivere l’impresa come un’estensione di sé.

Esiste anche il rischio opposto: un’azienda troppo managerializzata può perdere la capacità di sperimentare che l’ha fatta emergere. La scelta, quindi, non è tra founder e manager professionista una volta per tutte. È capire come deve cambiare il ruolo del founder a ogni fase di crescita.

5 cose che il caso Nvidia insegna ai founder di startup (e a chi li finanzia)

1. Il carisma non sostituisce la governance

All’inizio di una startup decisioni rapide e potere concentrato sono un vantaggio. Con la crescita servono contrappesi: procedure, controlli, competenze indipendenti. Un board che si limita a ratificare le scelte del CEO non è un board. Deve poter discutere la strategia, misurare i rischi e, se serve, dire di no.

Non si tratta di trasformare ogni startup in una piccola burocrazia, ma di dotarla di una governance proporzionata alla sua dimensione. Il caso Nvidia mostra quanto sia difficile tenere questo equilibrio quando il fondatore ha un’autorità fuori scala. Il reintegro di Huang non chiude la partita: la credibilità del board dipenderà dall’indipendenza dell’indagine e dalla capacità dei nuovi organismi di controllo di fare davvero il loro lavoro.

2. Un’azienda deve funzionare senza il fondatore (e il mercato deve crederci)

Molte startup concentrano strategia, rapporti con gli investitori, clienti chiave e perfino conoscenze tecnologiche nelle mani di una sola persona. All’inizio è inevitabile. Con la crescita diventa un rischio. Un piano di successione non serve solo a preparare un cambio al vertice: è uno stress test sulla solidità dell’organizzazione, e va fatto anche quando il founder non ha alcuna intenzione di lasciare.

Nvidia offre qui una sfumatura interessante. L’organizzazione, durante l’interim, ha retto: Colette Kress, CFO dal 2013, ha presentato i conti e ha perfino alzato le previsioni di crescita. È stato il mercato, non l’azienda, a non saper fare a meno di Huang. Costruire una squadra solida non basta: bisogna anche renderla visibile e credibile agli occhi di chi investe.

3. Per chi investe, il fondatore è anche un rischio

Nelle startup early stage, quando prodotto e modello di business sono ancora da dimostrare, i venture capitalist scommettono soprattutto sul team fondatore: capacità di esecuzione, conoscenza del mercato, determinazione. È una scelta sensata. Ma la stessa centralità può diventare un punto debole: se reputazione, credibilità commerciale e strategia poggiano su una sola persona, qualsiasi evento che la riguardi si scarica sull’intera impresa. Nvidia ne ha dato la prova con un terzo della capitalizzazione bruciato in due settimane.

Per un investitore, quindi, la domanda non è solo quanto sia bravo il fondatore, ma quanto sia capace di costruire un’organizzazione che non dipenda da lui. È una domanda che dovrebbe pesare nella due diligence, nella composizione del consiglio e nelle clausole dei round.

4. La vita privata del CEO è un rischio aziendale

Le vicende personali di un amministratore delegato diventano affari dell’azienda quando toccano la fiducia degli stakeholder, la sicurezza delle informazioni, i conflitti d’interesse o il rispetto delle norme. Nel caso di Huang la posta era altissima, perché Nvidia opera in un settore strategico per gli Stati Uniti, stretto tra restrizioni all’export e tensioni geopolitiche.

Bisogna distinguere tra sospetti, indagini e responsabilità accertate. Ma un board deve saper valutare i rischi prima che un’inchiesta arrivi a conclusione. Per una startup significa affrontare da subito temi spesso rimandati: conflitti d’interesse, gestione delle informazioni riservate, rapporti con partner e fornitori, compliance, trasparenza verso gli investitori.

Non sono problemi da multinazionale. Possono diventare decisivi anche per una piccola impresa che lavora nella cybersecurity, nell’intelligenza artificiale, nella difesa o in altri settori regolati.

5. Il mestiere del founder cambia quando l’impresa cresce

Fondare una startup e guidare una grande impresa sono due lavori diversi. Nella prima fase contano l’intuizione, la velocità di sperimentazione, la capacità di convincere le prime persone a crederci. Poi diventano decisive la gestione delle persone, l’allocazione del capitale, la costruzione dei processi, la delega, i rapporti con investitori e istituzioni.

Alcuni fondatori riescono a cambiare pelle. Altri danno il meglio come presidenti, responsabili della visione tecnologica o consiglieri. Google ne è un esempio: Larry Page e Sergey Brin affidano la guida a Eric Schmidt nel 2001, Page torna CEO nel 2011 e poi lascia la gestione operativa a Sundar Pichai. Microsoft è passata da Bill Gates a Steve Ballmer e infine a Satya Nadella.

Lo stesso Huang, del resto, ha costruito parte della sua leggenda sulla capacità di correggersi. Il 27 maggio 2023, parlando ai laureati della National Taiwan University, raccontò di quando, agli inizi, dovette andare dal CEO di Sega ad ammettere che la tecnologia sviluppata da Nvidia per la sua console era sbagliata, e chiedere aiuto per non chiudere. Poi congedò gli studenti così: «Ricordate: o state correndo per il cibo, o state correndo per non diventare cibo. Spesso non riuscite a capire quale delle due. In ogni caso, correte». Tre anni e mezzo dopo, il copione si è ripetuto in pubblico: l’ammissione degli «errori gravi», la disponibilità a tornare, il ritorno. Resta da vedere se, questa volta, la governance saprà tenere il passo.

Non esiste un percorso valido per tutti. Esiste però una domanda che ogni founder dovrebbe farsi periodicamente: sono ancora la persona giusta per guidare questa azienda nella fase che sta per affrontare? La risposta deve nascere da un’analisi delle competenze e dei bisogni dell’organizzazione, non dal fatto di averla fondata.

Il founder insostituibile e l’impresa solida

Il ritorno di Jensen Huang si può leggere come il trionfo del fondatore. Dopo una crisi che ha scosso l’azienda e i mercati, il board ha concluso che resta la persona migliore per guidarla. Io la leggerei con più cautela. L’indagine indipendente è ancora aperta, i rischi legati alla sicurezza nazionale e all’export restano sul tavolo, e il consiglio di amministrazione dovrà dimostrare di saper vigilare su un CEO che ha appena richiamato a furor di mercato, e di Casa Bianca.

Per chi fonda una startup la lezione è meno ovvia di quanto sembri. Creare un’impresa innovativa richiede una combinazione rara di intuizione, determinazione e leadership, ed è naturale che queste qualità diano al fondatore un ruolo speciale. Ma crescere significa anche costruire un’organizzazione capace di decidere, affrontare le crisi e continuare a innovare senza dipendere dalla volontà di una sola persona.

Il fondatore insostituibile ha costruito un’impresa straordinaria, ma non per questo solida. Il successo più grande, per un founder, non è dimostrare che l’azienda non può fare a meno di lui. È costruirne una che potrebbe, e che sceglie di non farlo