Groenlandia: perché l’isola artica può essere strategica per innovatori e investitori

La Groenlandia sembra lontanissima dalle geografie classiche dell’innovazione tecnologica e digitale, eppure gli innovatori di tutto il mondo, e in particolare quelli della Silicon Valley, stanno cominciando a guardare con attenzione a questo territorio. Salita prepotentemente al centro delle cronache per la dichiarata intenzione del presidente statunitense Donald Trump di annettersi l’isola artica a “scopi difensivi”, ha appena 57mila abitanti, concentrati soprattutto nella capitale Nuuk, ma risorse (terre rare e non solo) in grado di fare la differenza.