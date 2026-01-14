AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

L’APPROFONDIMENTO

Groenlandia: perché l’isola artica può essere strategica per innovatori e investitori

Dai minerali per batterie ed elettrificazione alla possibilità di installare data center più facilmente raffreddabili grazie dal clima artico: sono diversi i motivi per cui la Silicon Valley è interessati alla Groenlandia

Pubblicato il 14 gen 2026
Luciana Maci

Giornalista

Cityscape,From,Drone,In,Disko,Bay,,Ilulissat,,Greenland,,Denmark,,Europe

La Groenlandia sembra lontanissima dalle geografie classiche dell’innovazione tecnologica e digitale, eppure gli innovatori di tutto il mondo, e in particolare quelli della Silicon Valley, stanno cominciando a guardare con attenzione a questo territorio. Salita prepotentemente al centro delle cronache per la dichiarata intenzione del presidente statunitense Donald Trump di annettersi l’isola artica a “scopi difensivi”, ha appena 57mila abitanti, concentrati soprattutto nella capitale Nuuk, ma risorse (terre rare e non solo) in grado di fare la differenza.

