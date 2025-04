Epta: così una multinazionale della refrigerazione crea un ecosistema di innovazione in azienda

Epta è un grande gruppo industriale multinazionale nel settore della refrigerazione commerciale. Di proprietà familiare e con headquarter in Italia, è presente in cinque continenti

Epta Group conta 11 unità produttive in tutto il mondo, con circa 8.000 dipendenti e ha registrato un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro nel 2024.

Nel 2022 Michela Bambara (nella foto sotto) è entrata in Epta con il ruolo di Group Chief Digital & Information Officer con l’obiettivo di guidare la trasformazione digitale. Quest’ultima era già stata avviata, prima con l’automazione negli stabilimenti, poi con la digitalizzazione dei diversi silos aziendali.

“Sono entrata in Epta con il ruolo di responsabile della trasformazione digitale, per utilizzare la leva digitale come opportunità di scalabilità e vantaggio competitivo. Da subito abbiamo affrontato la sfida come executive team, perché la digitalizzazione è cooperativa per definizione: non può essere gestita dalla sola Funzione Digital & IT, ma allo stesso tempo una guida trasversale è necessaria affinché non si disperda in silos all’interno dell’azienda. Con questo obiettivo ho lavorato per l’integrazione dei processi tra le varie Funzioni aziendali”, ha spiegato la CD&IO in occasione del Workshop della Digital Transformation Academy del Politecnico di Milano dal titolo “L’impatto dell’innovazione digitale e aperta per le imprese nel 2025”. (Sotto, un momento del convegno)

Epta: un comitato di Direttori per rendere la digital transformation partecipata

In Epta è stato quindi istituito un comitato di Direttori delle principali Funzioni di business per rendere la digital transformation realmente partecipata e attivare un dialogo costante tra le diverse Funzioni aziendali. “Epta Group cresce soprattutto a seguito di acquisizioni, per questo la Funzione Digital & IT rimane fondamentale per permettere l’integrazione con soluzioni rapide ed efficienti. Determinante è la collaborazione con le Direzioni HR, Marketing, Operation e After Sales per rendere più digitali le attività formative, commerciali e manutentive”, racconta Bambara.

La collaborazione con la Direzione HR non si limita solo ai progetti formativi e si rivela strategica per guidare la trasformazione digitale e l’innovazione in azienda.

L’importanza della sicurezza e della leadership inclusiva

“Non solo la trasformazione digitale è un’opportunità per le persone, anche le persone sono un’opportunità affinché la trasformazione digitale avvenga in azienda. Poiché la trasformazione digitale porta con sé opportunità di evoluzione e apprendimento continuo, è fondamentale che l’azienda promuova un ambiente che favorisca la sicurezza psicologica e una leadership inclusiva. Un contesto in cui le persone si sentano libere di sperimentare, valorizzate nel loro contributo e aperte a sviluppare un mindset orientato al cambiamento e all’innovazione”, spiega Eleonora Gasca, Group HR Transformation, Talent Attraction & Development Director.

“L’innovazione digitale in EPTA è concepita come un ecosistema, un insieme sinergico e coordinato di persone, comportamenti e valori, mindset, tecnologie e strumenti abilitanti. Senza un’integrazione efficace e virtuosa tra questi elementi non è possibile conseguire né un cambiamento culturale e d’impatto né risultati di business”, commenta Bambara.

Epta: gli strumenti per promuovere l’innovazione

La Direzione HR ha quindi un ruolo fondamentale nel promuovere l’innovazione come abitudine personale e professionale, che va allenata con costanza. “I muscoli da allenare sono i comportamenti, i valori e le attitudini: specialmente dal 2022 la comunità HR globale, insieme ai manager, sta lavorando nel far sedimentare all’interno della nostra organizzazione il nostro Leadership Model, il fondamento della nostra cultura aziendale. Focalizzato su comportamenti, valori e attitudini, questo mira anche a stimolare cambiamento e innovazione”, racconta Gasca. Sono stati quindi creati strumenti – una sorta di ‘palestre’ di allenamento, per fare una metafora – pensati per supportare l’organizzazione nello sviluppo di comportamenti orientati al cambiamento e all’innovazione. Tra questi, percorsi formativi digitali dedicati al Change Management e all’Intrapreneurship. “Abbiamo creato anche una community globale di Change agent adopters per diffondere la cultura del cambiamento. Con le colleghe Noemi Piscitelli, Digital Change & Innovation Manager, e Cecilia Visibelli, Ops Digital Transformation Director, stiamo portando avanti un progetto di change management proprio legato all’adozione di nuove tecnologie innovative”, conclude.

Guardando alle sfide tecnologiche per il futuro dell’azienda: “Oggi ci stiamo dedicando al digital twin per simulare e valutare l’impatto di diversi scenari; stiamo sperimentando piloti di Intelligenza Artificiale per l’efficienza interna, ma anche per la manutenzione predittiva e l’applicazione sui prodotti per il cliente finale; e ci stiamo dedicando a realizzare il full connected store e la servitizzazione dei prodotti”, con l’obiettivo di seguire i trend tecnologici di frontiera, conclude Bambara.

