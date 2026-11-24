Cento miliardi di dollari in venti mesi. Tanto valgono, ai prezzi degli annunci, le tre più grandi acquisizioni della cybersecurity da marzo 2025 a oggi. L’ultima è anche la più costosa di sempre: il 23 novembre CrowdStrike ha messo sul tavolo 43,9 miliardi di dollari, tutti in azioni, per comprare Zscaler. La Borsa ha risposto a modo suo. Nella seduta dell’annuncio il titolo di chi compra ha perso l’8,9%, quello di chi viene comprato ha guadagnato il 17,7%.

È la reazione tipica a un’operazione di queste dimensioni, ma qui dice qualcosa in più. CrowdStrike chiede ai propri azionisti di scommettere su un mercato che nei bilanci ancora non si vede, la sicurezza degli agenti AI. E chiede pazienza: l’acquisizione sarà perfezionata nella seconda metà dell’esercizio fiscale 2028 della società, cioè tra agosto 2027 e gennaio 2028.

L’AI accelera il consolidamento della cybersecurity

Questa operazione va letta come il punto d’arrivo, provvisorio, di una corsa che ha una causa precisa. L’intelligenza artificiale ha abbassato il costo dell’attacco informatico e, per reazione, sta alzando l’asticella per chi difende. Servono più dati, più funzioni, più clienti sotto lo stesso tetto. In una parola: più scala.

Partiamo dai numeri del rischio. Il Google Threat Intelligence Group ha analizzato le vulnerabilità rese pubbliche tra gennaio 2025 e agosto 2026: le segnalazioni sono passate da 5.045 a gennaio 2026 a 10.740 ad agosto. Il dato più significativo è un altro: le falle effettivamente sfruttate dagli attaccanti sono salite da una media di 10,5 al mese nel 2025 a 18 nei primi otto mesi del 2026. Non è un conteggio di tutti gli attacchi, e una parte della crescita dipende da come le vulnerabilità vengono registrate. Ma la direzione è chiara.

L’AI permette di trovare le falle più in fretta e di automatizzare lavori che prima richiedevano tempo e competenze umane. Così diminuisce il costo di estendere un attacco a un nuovo bersaglio. Nell’aggiornamento del 16 novembre lo stesso gruppo di ricerca documenta un passo ulteriore: gli attaccanti usano sistemi agentici, cioè software capaci di agire in autonomia, per coordinare le diverse fasi di un’operazione offensiva. I tradizionali cicli di aggiornamento e di risposta agli incidenti faticano a tenere il passo.

Poi c’è l’altra faccia della stessa medaglia. Gli agenti AI vengono adottati anche dalle imprese, e ognuno di loro è una porta in più da sorvegliare. Un agente che gestisce i clienti può entrare nel CRM, interrogare i database, spedire comunicazioni, modificare documenti. Se viene compromesso, o manipolato, userà le autorizzazioni che gli sono state date.

George Kurtz, fondatore e amministratore delegato di CrowdStrike, l’ha sintetizzato così nel comunicato dell’operazione: «La rete collegava le persone ai luoghi. Oggi collega gli agenti ai dati». Jay Chaudhry, fondatore di Zscaler, è ancora più netto: gli agenti AI stanno diventando rapidamente «il nuovo anello debole».

Le acquisizioni cybersecurity presidiano ogni ingresso dell’AI

Se si mettono in fila le grandi acquisizioni degli ultimi venti mesi, si vede che nessuna è casuale. Ognuna copre uno dei punti da cui l’intelligenza artificiale entra nei sistemi aziendali.

Cloud e identità digitali

Il cloud. Google ha annunciato l’acquisto di Wiz nel marzo 2025 per 32 miliardi e l’ha integrata in Google Cloud l’11 marzo 2026. Il prezzo contabile alla chiusura, dopo gli aggiustamenti e al netto dei compensi successivi all’acquisizione, è stato di 29,5 miliardi, secondo il bilancio trimestrale di Alphabet. Per Google significa affiancare ai propri servizi di calcolo e di AI la protezione degli ambienti multicloud, comprese le piattaforme dei concorrenti.

Le identità. Palo Alto Networks ha comprato l’israeliana CyberArk per un valore del capitale di circa 25 miliardi, operazione conclusa l’11 febbraio 2026. CyberArk protegge le identità digitali, e non soltanto quelle delle persone: anche quelle di macchine, software e agenti. Quando a operare sui sistemi non sono più solo esseri umani, decidere chi può fare che cosa diventa la partita centrale.

Dispositivi, dati e modelli AI

I dispositivi e gli impianti. ServiceNow ha rilevato Armis per 7,75 miliardi, con chiusura il 20 aprile 2026: l’obiettivo è portare dentro i flussi di lavoro aziendali la mappa dei dispositivi connessi e delle loro vulnerabilità, anche negli stabilimenti e negli ospedali. Sullo stesso terreno si è mossa Accenture, che a giugno ha annunciato l’acquisizione della maggioranza di Dragos e di runZero e NetRise, tre specialisti della sicurezza delle infrastrutture operative, per un valore d’impresa complessivo di circa 4,175 miliardi.

I dati. Proofpoint ha annunciato l’acquisto di Varonis il 15 ottobre per 6,3 miliardi in contanti, con chiusura prevista nella prima metà del 2027. Unisce la protezione delle comunicazioni a quella dei dati e dei permessi di accesso, proprio ciò che un agente AI usa quando lavora.

I modelli. Il 18 novembre, cinque giorni prima dell’annuncio di CrowdStrike, Palo Alto Networks ha annunciato l’acquisizione di Applied Compute per 4,5 miliardi in azioni. La società fornisce strumenti per adattare ed eseguire modelli AI a pesi aperti: Palo Alto vuole offrire alle imprese la possibilità di costruire i propri modelli con la sicurezza già incorporata, anche su cloud sovrani.

Le tre operazioni più grandi valgono insieme 100,9 miliardi. È un ordine di grandezza, non la misura di una spesa effettiva: le basi di valutazione non coincidono e l’acquisizione di Zscaler deve ancora essere completata. Ma rende l’idea della posta in gioco.

CrowdStrike e Zscaler, la strategia dietro l’acquisizione record

Il caso CrowdStrike-Zscaler è il più chiaro di tutti. CrowdStrike protegge dispositivi, server, identità e applicazioni nel cloud. Zscaler controlla le connessioni tra utenti, software e risorse aziendali con il modello zero trust, che non concede fiducia automatica a nessuno, nemmeno a chi è già dentro il perimetro. Una vede che cosa succede sulle macchine, l’altra che cosa passa nella rete. Le due aziende collaborano dal 2019 e hanno già più di 2.000 clienti in comune.

Il progetto è fonderle nella piattaforma Falcon di CrowdStrike, con un solo ambiente e un solo contratto. Incrociare dati che oggi stanno in sistemi diversi dovrebbe accelerare la scoperta degli incidenti e le contromisure. E quei dati serviranno anche ad addestrare i modelli di sicurezza di CrowdStrike: in un settore dove l’AI combatte l’AI, chi vede più traffico ha un vantaggio difficile da colmare. «La sicurezza serviva a tenere fuori l’avversario. Oggi è la condizione per far entrare l’AI», è la tesi di Kurtz.

La scommessa commerciale e finanziaria

Poi c’è la parte che interessa di più ai mercati. Una piattaforma integrata consente di vendere più servizi agli stessi clienti, ed è qui che si gioca la scommessa economica. Circa 8.000 clienti di Zscaler non usano ancora CrowdStrike, e la società stima che l’operazione allargherà di oltre 185 miliardi di dollari il proprio mercato potenziale nel 2029.

Il nuovo gruppo partirebbe da poco più di 10 miliardi di ricavi ricorrenti. Gli obiettivi dichiarati sono circa un miliardo di ricavi aggiuntivi annui dalle vendite incrociate entro 30 mesi dalla chiusura e 500 milioni di risparmi annui sui costi entro 18-24 mesi. Il pagamento avviene in azioni, 1,135 titoli CrowdStrike per ogni titolo Zscaler: alla fine gli attuali azionisti di CrowdStrike avranno circa l’84% della società combinata. Significa che il prezzo reale dell’operazione dipenderà dall’andamento del titolo da qui alla chiusura, e che il rischio di esecuzione è tutto sulle spalle di chi compra.

Exein punta sulle acquisizioni nella cybersecurity

Fin qui i giganti. Ma la stessa trasformazione cambia le regole anche per chi costruisce nuove imprese, e il caso più interessante, per noi, è italiano. Il 15 settembre Exein, la scaleup fondata a Roma nel 2018 da Gianni Cuozzo, ha chiuso un round da 270 milioni di dollari guidato da Headline, che l’ha portata a una valutazione di 1,7 miliardi. Era reduce da finanziamenti per complessivi 170 milioni di euro nel 2025, come avevamo ricostruito nella storia di Exein su EconomyUp.

Exein integra la sicurezza direttamente nei dispositivi: macchinari industriali, robot, reti energetiche, veicoli, apparecchiature mediche. È il terreno della physical AI, l’intelligenza artificiale incorporata in macchine che agiscono nel mondo fisico. Qui un attacco non si limita a sottrarre dati: può fermare o manipolare un impianto. Sulla rete di due miliardi di dispositivi che monitora, la società registra circa 5.000 nuovi attacchi distinti a settimana, cinque volte quelli dell’anno precedente. È il suo perimetro, non il mercato intero, ma dà la misura del fenomeno.

Il dettaglio che va sottolineato è un altro. Insieme al round, Exein ha ampliato la linea di credito guidata da J.P. Morgan, con l’ingresso della banca pubblica tedesca KfW, per finanziare acquisizioni in Europa e negli Stati Uniti. In un mercato che si consolida, una startup ha due strade: farsi comprare da una piattaforma o diventare abbastanza grande da comprare. Exein ha scelto la seconda. E l’ha fatto con capitale europeo: nel round è entrato anche il gruppo Banca europea per gli investimenti, al suo primo coinvestimento diretto attraverso la European Tech Champions Initiative.

Gli effetti dell’operazione per startup e imprese

Lo spazio per l’innovazione specialistica c’è, e anzi si allarga: sicurezza degli agenti, identità non umane, protezione delle macchine intelligenti, controllo del codice scritto dall’AI. I grandi gruppi possono diventare clienti, partner commerciali e, alla fine, acquirenti. Ma la stessa dinamica restringe le alternative.

Quando poche piattaforme offrono decine di funzioni in un unico abbonamento, il prodotto singolo fatica a farsi spazio da solo, e la lista dei possibili compratori si accorcia a una manciata di nomi. Per chi fonda e per chi investe, la domanda cambia: non più soltanto se la tecnologia funziona, ma in quale piattaforma andrà a incastrarsi.

Concentrazione della cybersecurity e rischi per i clienti

Per le imprese che comprano sicurezza la concentrazione è un vantaggio a metà. Meno fornitori significa meno integrazioni da gestire e una visione unica dei rischi. Significa anche che un guasto presso un solo fornitore può fermare tutto. CrowdStrike lo sa meglio di chiunque altro: il 19 luglio 2024 un suo aggiornamento difettoso ha bloccato circa 8,5 milioni di dispositivi Windows, secondo Microsoft.

Chi sceglie una piattaforma deve quindi pretendere ciò che la piattaforma, per natura, tende a non offrire: interoperabilità con strumenti di altri fornitori, accesso ai propri dati, possibilità di sostituire un componente critico senza ricominciare da zero.

La sicurezza informatica diventa infrastruttura

Con l’operazione CrowdStrike-Zscaler la cybersecurity smette di essere un mercato di prodotti e diventa un mercato di infrastrutture, un po’ come il cloud dieci anni fa. Pochi grandi operatori, contratti lunghi, costi di uscita alti. È la risposta logica a un’AI che accelera insieme l’innovazione e le minacce, ma ha un prezzo che pagheranno i clienti, in dipendenza, e le startup, in libertà di manovra.

Per le imprese la resilienza informatica entra a pieno titolo nel valore di ogni investimento digitale, non è più una voce accessoria. Per chi fa startup nel settore la domanda non è più se verrà comprato, ma da chi. A meno di fare come Exein, e diventare abbastanza grandi da fare shopping a propria volta.