Cos’è il purpose per le aziende e perché è necessario per la business transformation

Nel dinamico ecosistema aziendale contemporaneo, il concetto di “purpose” (scopo) si sta affermando come una bussola strategica che guida le aziende attraverso le sfide della business transformation. Il purpose non è semplicemente un’affermazione di intenti o una missione aziendale, è una dichiarazione di identità che risponde alla domanda fondamentale: “Perché la nostra azienda esiste al di là del mero profitto?”

Il significato del purpose

Il purpose rappresenta il motivo per cui un’organizzazione è rilevante per la società, i clienti, i dipendenti e gli stakeholder. Va oltre l’offerta di prodotti e servizi per toccare le corde emotive e i valori condivisi. In un’epoca in cui i consumatori e i lavoratori sono sempre più guidati da un senso di etica e responsabilità, il purpose diventa un elemento differenziante.

Come il purpose incide sulla business transformation

La business transformation è il processo attraverso il quale le aziende si rinnovano per rimanere competitive in un mercato in rapida evoluzione. Questa trasformazione può includere cambiamenti nei modelli di business, nell’adozione di nuove tecnologie, nell’approccio ai mercati e nella cultura aziendale. Ecco come il purpose gioca un ruolo cruciale in questo contesto:

Guida Strategica – Il purpose fornisce una visione chiara che guida la trasformazione aziendale. Aiuta a definire quale direzione prendere e quali investimenti realizzare, assicurando che ogni scelta sia allineata con i valori fondamentali dell’azienda.

Differenziazione sul Mercato – In un mondo saturo di prodotti e servizi simili, il purpose aiuta le aziende a distinguersi. È un fattore di attrazione per clienti che cercano marchi con i quali identificarsi e che incarnino i loro valori personali.

Innovazione Sostenibile – Le aziende guidate da un chiaro scopo tendono a investire in innovazione sostenibile, non solo per migliorare i loro processi e prodotti, ma anche per contribuire positivamente alla società e all’ambiente.

Coinvolgimento dei Dipendenti – Un purpose chiaro e potente può ispirare e motivare i dipendenti, migliorando il coinvolgimento e la produttività. I lavoratori di oggi cercano un senso nel loro lavoro e vogliono contribuire a un obiettivo più grande di loro.

Fidelizzazione della Clientela – Un’azienda che dimostra di operare secondo principi etici e di perseguire un obiettivo nobile può creare un legame emotivo con i clienti, favorendo la fedeltà e la promozione del passaparola.

Resilienza Organizzativa – Le aziende con uno scopo ben definito sono spesso più resilienti di fronte alle avversità. Il loro focus su valori a lungo termine le rende meno vulnerabili alle fluttuazioni del mercato e alle crisi.

Come mettere in pratica il purpose

Perché il purpose sia efficace, deve essere genuino e integrato in tutte le aree dell’azienda. Ecco alcuni passi per implementarlo:

Definizione – Iniziare con un processo di introspezione per definire il vero scopo dell’azienda.

Comunicazione – Comunicare il purpose a tutti i livelli dell’organizzazione e ai vari stakeholder.

Allineamento – Assicurarsi che tutte le decisioni aziendali e le iniziative di trasformazione siano allineate allo scopo primario.

Misurazione – Stabilire metriche per valutare l’impatto del purpose sul business e sulla società.

Esempi di purpose aziendale

Il purpose aziendale è la raison d’être di un’impresa, la sua ragione di esistere che va oltre il semplice guadagno finanziario. Ecco alcuni esempi di purpose aziendali di note società internazionali che illustrano come diversi brand si posizionano per riflettere i loro valori fondamentali e le loro aspirazioni:

Google (Alphabet Inc.)

“Organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili”.

Questo purpose riflette l’obiettivo di Google di creare una piattaforma in cui l’informazione è facilmente reperibile e utilizzabile da chiunque nel mondo.

Microsoft

“Empower every person and every organization on the planet to achieve more.”

Microsoft si concentra sull’abilitare individui e organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi attraverso la tecnologia, enfatizzando l’importanza dell’inclusività e della produttività.

Tesla

“Accelerare la transizione del mondo verso l’energia sostenibile.”

Tesla si impegna a promuovere l’adozione di energia e trasporti sostenibili per affrontare il cambiamento climatico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

“Connect the world’s professionals to make them more productive and successful.”

LinkedIn mira a creare una rete che faciliti la connessione tra professionisti, offrendo loro opportunità per avanzare nelle carriere e negli affari.

Patagonia

“Costruire i migliori prodotti, non causare danni inutili, utilizzare il business per ispirare e mettere in atto soluzioni alla crisi ambientale.”

Patagonia si pone come un’azienda attenta all’ambiente, dedicata alla produzione sostenibile e all’attivismo per la protezione del pianeta.

Airbnb

“Creare un mondo dove chiunque possa appartenere a qualsiasi luogo, offrendo viaggi che siano locali, autentici, diversi, inclusivi e sostenibili.”

Airbnb si propone di trasformare il modo in cui le persone viaggiano, promuovendo esperienze che permettano un reale scambio culturale e un senso di appartenenza globale.

IKEA

“Creare una vita quotidiana migliore per la maggior parte delle persone.”

IKEA si concentra sull’offrire design funzionali e di qualità a prezzi accessibili, con l’obiettivo di migliorare la vita quotidiana di molti.

Il purpose: una necessità strategica

Questi esempi mostrano come il purpose sia profondamente radicato nei valori e nella cultura aziendale e come influenzi le decisioni, le operazioni e la comunicazione di un’organizzazione. Un purpose efficace ispira e guida non solo la direzione strategica dell’azienda, ma anche le sue iniziative di responsabilità sociale d’impresa (CSR) e le sue pratiche sostenibili.

In definitiva, il purpose non è un lusso, ma una necessità strategica per le aziende. Fornisce una fondazione solida su cui costruire un futuro sostenibile e un’identità aziendale conforme alle esigenze del nostro tempo. Le aziende che abbracciano il loro “scopo” e lo integrano nella loro trasformazione non solo eccelleranno nel business, ma contribuiranno anche a costruire un mondo migliore.