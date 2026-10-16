Sky è uno dei principali gruppi media, entertainment e connettività in Europa, parte della famiglia Comcast. In Italia l’azienda è conosciuta soprattutto per la sua offerta di contenuti televisivi, sport, cinema, serie, intrattenimento e informazione e per le sue piattaforme tecnologiche. Negli ultimi anni ha ampliato il proprio perimetro anche nel mondo della connettività fissa e mobile e ha lanciato piattaforme di fruizione come Sky Stream.

Proprio questa combinazione tra contenuto, tecnologia e relazione diretta con il cliente rende l’Intelligenza Artificiale un importante strumento di supporto per Sky. Non l’unico, ma certamente quello più intrigante.

Negli ultimi anni la Generative AI è entrata in modo trasversale in molte attività dell’azienda: dalla produzione creativa allo sviluppo software, dalla gestione di alcuni processi operativi fino alla sperimentazione di nuovi strumenti a supporto dei team.

L’intelligenza artificiale in Sky tra pragmatismo e sperimentazione

Il tema è stato oggetto dell’intervista dell’Osservatorio Startup & AI Thinking del Politecnico di Milano ai responsabili dell’innovazione di SKY, partner dell’iniziativa, tra cui: Lorenzo Bellucco, Head of Digital, Ylenia Minniti, Senior Manager Network Management, Leonardo Brandi, Head of Broadband Platform Systems, Massimo Bertolotti, Head of Engineering and Innovation, Stefania Di Buò, Head Of AI, Program and Project management.

Sky sta esplorando l’AI con un approccio pragmatico: grande attenzione alle opportunità, ma anche consapevolezza dei limiti, dei rischi e della necessità di trasformare la sperimentazione in valore concreto.

In Sky l’AI ha aperto numerosi cantieri di sperimentazione in aree molto diverse, senza tuttavia mettere in secondo piano altri filoni innovativi che l’azienda presidia da tempo, dalla delivery dei contenuti all’evoluzione dei prodotti e dell’esperienza cliente.

Come l’AI generativa trasforma la produzione creativa di Sky

Uno dei principali ambiti di sperimentazione è oggi quello creativo. Gli strumenti di AI generativa vengono utilizzati per supportare la produzione di contenuti brevi, materiali promozionali, jingle, spot, immagini e video. In queste attività l’impatto non è soltanto tecnologico, ma operativo: cambiano i tempi di produzione, le modalità di lavoro e le competenze richieste ai team.

La content agency interna accelera i flussi

La content agency interna rappresenta uno degli esempi più evidenti. L’utilizzo di strumenti generativi consente di produrre più rapidamente, ridurre alcuni costi e aumentare la capacità di sperimentare soluzioni creative diverse. In alcuni casi l’AI può contribuire ad abbattere i tempi di produzione di uno spot televisivo in modo significativo.

Il ruolo insostituibile della creatività umana

Questo non significa che l’AI sostituisca la creatività umana. Al contrario, nel modello Sky la tecnologia viene interpretata come uno strumento di supporto alle lavorazioni interne: taglio, rielaborazione, creazione di elementi visuali, generazione di alternative, ottimizzazione dei flussi. Il valore resta nella capacità delle persone di guidare il processo, valutare il risultato e mantenere coerenza con il brand, i target e con la qualità editoriale attesa.

Proprietà intellettuale e controllo editoriale nell’AI di Sky

L’attenzione alla responsabilità è centrale anche sul fronte della proprietà intellettuale. Quando gli strumenti di AI coinvolgono volti, voci, performance o contenuti riconoscibili, Sky opera all’interno di perimetri autorizzativi e contrattuali definiti. La tecnologia non viene utilizzata per creare contenuti ingannevoli o repliche non autorizzate, ma per supportare processi produttivi in cui il controllo editoriale resta un elemento fondamentale.

Dallo sviluppo software alle operations: gli altri cantieri AI di Sky

Accanto alla produzione creativa, l’AI viene sperimentata anche in altri ambiti aziendali. Nello sviluppo software può aiutare a velocizzare alcune attività; nelle operations può supportare procedure ripetitive; nella gestione di processi legati alla rete e agli utenti può contribuire a migliorare efficienza ed efficacia. Non in tutti i casi, però, l’impatto è uguale. In alcune aree il cambiamento è già profondo, in altre è più incrementale.

Benefici diversi da processo a processo

È proprio questa differenza a rendere interessante il caso Sky. L’azienda presenta l’AI come una tecnologia da valutare caso per caso. In alcuni processi può diventare un vero cambio di modello operativo; in altri genera benefici più graduali, come maggiore produttività, riduzione dei tempi o miglioramento della qualità.

La strategia AI di Sky: integrare gli strumenti e creare valore

L’Intelligenza Artificiale sta cambiando il modo in cui alcuni team lavorano, progettano e producono. Il passaggio più rilevante non è tanto l’adozione dello strumento, quanto la sua integrazione nei processi quotidiani.

Dalle sperimentazioni utili al miglioramento reale

Per Sky, quindi, la sfida non è semplicemente usare l’AI, ma capire dove questa tecnologia produca davvero valore. Significa distinguere tra sperimentazioni utili e mode passeggere, tra automazione fine a sé stessa e miglioramento reale dei processi, tra velocità produttiva e qualità del contenuto finale.

Competenze editoriali e creative al centro

In questa prospettiva l’Intelligenza Artificiale diventa uno strumento per rendere la produzione più rapida, flessibile e scalabile, ma le competenze editoriali e creative rimangono centrali e insostituibili. Il futuro dell’AI in Sky sembra muoversi proprio lungo questa linea: supportare il lavoro delle persone per rendere l’azienda ancora più competitiva in un mercato in rapida evoluzione.