Il controllo giudiziario disposto nei confronti di Foodinho (gruppo Glovo) non è solo un episodio di cronaca giudiziaria. È un passaggio simbolico per l’economia digitale italiana, perché segna il punto in cui l’innovazione organizzativa delle piattaforme viene sottoposta a un nuovo livello di scrutinio: non più solo tecnologico o competitivo, ma strutturalmente giuridico.
Caso Glovo, cosa significa per l’economia digitale italiana: ora le regole contano
Il caso Glovo, con Foodinho indagata per sfruttamento del lavoro, non riguarda solo una piattaforma di delivery, ma la maturità dell’economia digitale italiana. Perché non contano solo le metriche di crescita, ma diventa centrale l’impatto legale e reputazionale del modello di business
