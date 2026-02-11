AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

Caso Glovo, cosa significa per l’economia digitale italiana: ora le regole contano

Il caso Glovo, con Foodinho indagata per sfruttamento del lavoro, non riguarda solo una piattaforma di delivery, ma la maturità dell’economia digitale italiana. Perché non contano solo le metriche di crescita, ma diventa centrale l’impatto legale e reputazionale del modello di business

Pubblicato il 11 feb 2026
Marco Maria Sartori

CEO presso KYP & Complegal

Caso Glovo: le regole ora devono contare
Caso Glovo: le regole ora devono contare

Il controllo giudiziario disposto nei confronti di Foodinho (gruppo Glovo) non è solo un episodio di cronaca giudiziaria. È un passaggio simbolico per l’economia digitale italiana, perché segna il punto in cui l’innovazione organizzativa delle piattaforme viene sottoposta a un nuovo livello di scrutinio: non più solo tecnologico o competitivo, ma strutturalmente giuridico.

Marco Maria Sartori
CEO presso KYP & Complegal

Marco Maria Sartori è CEO di KYP (Know Your Partner/Know Your Business), piattaforma che combina AI e blockchain per aiutare le imprese a selezionare e monitorare fornitori e partner, riducendo rischi legali e fiscali. Ha un background in giurisprudenza e un percorso professionale nell’ambito della compliance aziendale, maturato anche alla guida di Complegal. 

