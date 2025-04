In Italia la società con la più diffusa presenza industriale nel settore food è Lactalis: 31 stabilimenti produttivi in otto regioni per i numerosi marchi controllati (tra questi: Galbani, Parmalat, Invernizzi, Vallelata, Cadermatori, Locatelli). Naturale, quindi, che una delle aree di innovazione più importanti sia quella legata al lavoro in fabbrica.

“L’innovazione devi farla provare alle persone”, ricorda Silvia Eleonora Campioni, Chief Innovation Officer di Lactalis Italia. Così è nato il POC con la startup Deix, facendo provare ai manutentori dell’azienda una soluzione digitale che rappresenta un salto di qualità in un segmento spesso dimenticato nella filiera produttiva, il momento in cui si interviene per un guasto nelle linee produttive.

Ecco i dettagli di questo caso di innovazione aperta che è stato premiato ai recenti award di Open Italy del Consorzio Elis.

Lactalis Italia e la startup Deix: il need di partenza

Lactalis Italia aveva a un problema che tocca molte aziende nel settore industriale: la gestione degli interventi di manutenzione sui macchinari. “La raccolta manuale (sia cartacea che a PC) dei report di manutenzione causa la perdita di dati fondamentali, impedendo un’efficace gestione delle informazioni e non aiutando la risoluzione tempestiva dei guasti”, spiega Campioni.

Per rispondere a questa sfida, Lactalis aveva bisogno di una soluzione in grado di raccogliere e gestire centralmente i dati sugli interventi, migliorando l’efficienza dei manutentori e garantendo che le informazioni non andassero perse.

La startup: che cosa fa Deix

Deix è una startup italiana che nasce nel 2020 dalla collaborazione tra l’Università La Sapienza di Roma e l’Università Statale di Firenze. La startup sviluppa soluzioni digitali personalizzate e piattaforme verticali integrate nei sistemi aziendali.

Con un focus sull’ottimizzazione dei processi aziendali, la sicurezza dei lavoratori e la gestione del know-how, Deix ha raggiunto un livello di maturità che le consente di lavorare con grandi imprese, offrendo soluzioni innovative in grado di rispondere a esigenze concrete e complesse nel mondo industriale.

La sfida lanciata da Lactalis alla startup

A Deix è stata affidata la sfida di sviluppare una soluzione digitale per migliorare la gestione della manutenzione industriale in Lactalis.

“L’obiettivo era quello di ridurre la dispersione delle informazioni relative agli interventi di manutenzione, in modo da poterle utilizzare per aiutare i manutentori direttamente sul “campo”, dice Ivan Vedè, Engineering & Technical Specialist di Lactalis Italia, che ricorda: “I manutentori, soprattutto nelle ore notturne, si trovano a dover risolvere da soli problemi imprevisti e magari si “inventano” una soluzione a cui non si era pensato prima. Questo tipo di “creatività”, in questo momento, non è capitalizzata”.

Lactalis ha chiesto, quindi, a Deix di creare una piattaforma che facilitasse la creazione dei report d’intervento, creasse un database di “sapere condiviso” (report d’intervento, manuali, istruzioni operative, …) e supportasse i manutentori nell’identificazione delle soluzioni ai problemi riscontrati.

La soluzione trovata con la startup

Deix ha proposto una piattaforma con web app innovativa che consente ai manutentori di registrare e caricare, tramite gli smartphone aziendali, un report audio degli interventi di manutenzione.

Grazie alla tecnologia “voice to text”, i messaggi vocali vengono automaticamente convertiti in testo e archiviate nel sistema. I dati raccolti alimentano un database condiviso che include anche i manuali tecnici dei macchinari.

Questo database diventa il punto di riferimento per la risoluzione dei problemi, con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale che suggerisce soluzioni, migliorando il processo di manutenzione. “Così ogni intervento entra nel know how aziendale, a vantaggio di tutti i manutentori”, sottolinea Campioni.

Al momento, la soluzione è in fase di test pilota presso uno stabilimento Parmalat, dove è stata implementata senza l’integrazione con reti IT/OT aziendali, rispettando le policy interne. “Il lavoro dell’innovazione è finito. Adesso toccherà alla Direzione Industriale insieme alla Direzione IT fare il piano di adozione della nuova piattaforma”.

I vantaggi per il business

La soluzione tecnologica proposta da Deix rappresenta un’importante innovazione per Lactalis, poiché ottimizza la gestione della manutenzione e riduce i tempi di intervento.

I vantaggi per il business sono molteplici: in primo luogo, il miglioramento dell’efficienza operativa grazie alla centralizzazione dei dati, che consente di ridurre gli errori e le perdite di informazioni.

Inoltre, la soluzione semplifica l’accesso alle informazioni per i manutentori, riducendo il rischio di interruzioni nella produzione.

“Questo POC conferma che sul lavoro in genere, e sul lavoro in fabbrica in modo particolare, l’innovazione può portare molto, a vantaggio sia delle aziende sia dei lavoratori”, conclude Campioni. Inoltre, “È un esempio di come le nuove tecnologie messe a servizio delle persone, siano in grado di aiutarle a lavorare meglio ed in modo più efficiente e sicuro” aggiunge Vedè.

La possibilità di allegare foto e/o video, di integrare i feedback dei manutentori nella soluzione e di generare automaticamente i report dalla chat offrirà ulteriori opportunità di miglioramento e scalabilità, con l’intento di estendere la piattaforma a più stabilimenti e, eventualmente, integrarla con altre tecnologie evolute come Microsoft 365 e Copilot.

In questo modo, Lactalis potrà beneficiare di un sistema sempre più preciso, affidabile e scalabile per la gestione della manutenzione industriale.