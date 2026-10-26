Ultimi articoli AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Startup

finanza agevolata

Brevetti, disegni e marchi: 32 milioni dal MIMIT per valorizzare la proprietà industriale

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy mette a disposizione 32 milioni di euro con i bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ per aiutare le PMI a valorizzare innovazioni, design e brand. Contributi a fondo perduto per sviluppare prodotti, portare modelli sul mercato e proteggere i marchi. Domande a sportello: requisiti e modalità di accesso

Pubblicato il 26 ott 2026
Fabio Pasquazi

Associate Partner ICTLAB PA

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Brevetti, disegni e marchi: i bandi del Mimit
Brevetti, disegni e marchi: i bandi del Mimit
Aggiungi tra i preferiti su Google

Punti chiave

  • Pacchetto MIMIT: tre bandi (Brevetti+, Disegni+, Marchi+) per valorizzare la proprietà industriale delle PMI, stanziamento complessivo 32 milioni €.
  • Il Brevetti+ (20M€) finanzia prototipi, ingegnerizzazione e consulenze; contributo a fondo perduto fino a 140.000€ (80% base, 85% con Certificazione della Parità di Genere); Disegni+ (10M€) fino a 60.000€ per prototipi e produzione.
  • Il Marchi+ (2M€) rimborsa depositi EUIPO/OMPI: 6.000€ max per EUIPO (80–85%), 9.000€ per OMPI (90–95%); massimale aziendale 25.000€; sportello a esaurimento (Invitalia/Unioncamere).
Riassunto generato con AI

La proprietà industriale rappresenta un prezioso asset strategico, non sempre adeguatamente valorizzato. Nel panorama economico globale, proteggere un’idea, un design distintivo o un brand non è più una semplice scelta cautelativa, ma un pilastro di competitività aziendale.

Per sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) in questo percorso, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) mette periodicamente a disposizione il pacchetto incentivi composto dai tre bandi denominati Brevetti+, Disegni+ e Marchi+.

Quest’anno lo stanziamento complessivo è di 32 milioni di euro con l’obiettivo ormai consolidato di contribuire, tramite un finanziamento a fondo perduto, alla transizione dei titoli di proprietà industriale dalla fase di semplice deposito formale alla loro effettiva valorizzazione sul mercato.

Le tre misure rappresentano pertanto una leva fondamentale per le PMI che intendono trasformare il proprio patrimonio immateriale in un acceleratore di crescita, sostenibilità e redditività.

Forniamo di seguito una breve descrizione delle loro caratteristiche.

Bando Brevetti+: valorizzare l’innovazione tecnologica

Il bando Brevetti+ sostiene la competitività delle PMI attraverso la valorizzazione economica di brevetti di invenzione industriale. È la misura con la dotazione finanziaria più consistente (20 milioni di euro), pensata per trasformare brevetti e domande di brevetto in prodotti e processi commercializzabili.

Possono accedere alle agevolazioni le PMI (anche di nuova costituzione) con sede legale e operativa in Italia che siano titolari o licenziatarie esclusive di:

  • Brevetti per invenzione industriale concessi dopo il 1° gennaio 2025;
  • Domande nazionali di brevetto depositate dopo il 1° gennaio 2024 con esito “non negativo”;
  • Domande di brevetto europeo o internazionale (PCT) depositata dopo il 1° gennaio 2024 e che rivendicano la priorità di una precedente domanda nazionale.

La misura prevede un contributo massimo a fondo perduto di 140.000 euro per ciascuna impresa. L’intensità dell’aiuto copre l’80% dei costi ammissibili, che può salire all’85% per imprese in possesso della Certificazione della Parità di Genere e al 100% per brevetti derivanti da collaborazioni o contitolarità con OdR.

I finanziamenti coprono l’acquisto dei seguenti servizi specialistici esterni funzionali allo sviluppo del progetto:

  • Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione – realizzazione di prototipi, studi di fattibilità, Proof of Concept (PoC) e ingegnerizzazione di software dedicati.
  • Organizzazione e sviluppo – pianificazione strategica, analisi di mercato, piani di comunicazione e internazionalizzazione.
  • Tutela della proprietà industriale – consulenze per la stesura di accordi di licenza o analisi di segreto industriale.

Bando Disegni+: l’estetica e il design al centro del mercato

Il bando Disegni+, dotato di 10 milioni di euro, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI valorizzando disegni e modelli registrati.

Il bando si rivolge alle PMI titolari di un disegno o modello, in corso di validità, registrato a livello nazionale, europeo o internazionale dopo il 1° gennaio 2024.

La misura concede un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 60.000 euro con le stesse percentuali sui costi ammissibili previste per Brevetti+.

I progetti presentati devono riguardare la commercializzazione e la messa in produzione del disegno/modello. Tra le spese ammissibili rientrano: realizzazione di prototipi e stampi dedicati, consulenze tecniche per la scelta e il trattamento dei materiali, modifica o adeguamento delle linee di produzione e layout di fabbrica, certificazioni di prodotto e di sostenibilità ambientale, analisi di mercato, stesura del business plan e piani di lancio sul mercato.

Bando Marchi+: la tutela e l’integrazione sui mercati esteri

Il bando Marchi+ mette a disposizione 2 milioni di euro per le PMI che intendono estendere la protezione del proprio brand a livello comunitario o globale e mettesi così al riparo da fenomeni di contraffazione all’estero. A differenza delle altre due misure, Marchi+ agevola anche rimborsi sulle spese già sostenute per le pratiche di deposito e registrazione dei marchi.

Il bando prevede il sostegno di due differenti registrazioni complementari: Marchi dell’Unione Europea (EUIPO) e Marchi Internazionali (OMPI/WIPO).

La misura per marchi EUIPO copre fino all’80% delle spese ammissibili (85% con certificazione di parità di genere) con un contributo massimo di 6.000 euro per ciascun marchio.

La misura per marchi internazionali copre fino al 90% delle spese ammissibili (95% con certificazione di parità di genere) con un contributo massino di 9.000 euro per ciascun marchio. Ciascuna impresa può presentare più domande di agevolazione per un valore massimo complessivo di 25.000 euro.

In entrambi i casi previsti sono ammissibili i costi relativi a: tasse ufficiali di deposito e registrazione, progettazione grafica del nuovo marchio, assistenza legale e tecnica resa da un consulente in proprietà industriale iscritto all’albo/mandatario abilitato, ricerche di anteriorità per verificare che il marchio non violi diritti preesistenti, consulenza per la stesura di risposte a rilievi o opposizioni alla registrazione.

Modalità di presentazione

Le procedure per l’accesso ai contributi avvengono a sportello tramite la piattaforma telematica predisposta dai soggetti gestori (Invitalia per Brevetti+ e Unioncamere per Disegni+ e Marchi+). Le domande vengono pertanto esaminate in ordine cronologico di invio fino a esaurimento dei fondi disponibili. Si prevede (specificatamente per Marchi+ e Brevetti+) che le risorse possano esaurirsi in pochissimo tempo dall’apertura dello sportello e risulta pertanto fondamentale preparare per tempo quanto richiesto ed effettuare le necessarie verifiche preliminari.

Si consiglia anzitutto di verificare che i titoli di proprietà industriale (brevetti, registrazioni di marchi o modelli) rispettino i requisiti temporali previsti dalle singole misure. E’ anche importante accertarsi se si sia in possesso della certificazione della “parità di genere” per ottenere una maggiorazione del 5% sul fondo perduto di tutte le misure.

Per i servizi specialistici richiesti da Brevetti+ e Disegni+, farsi inviare preliminarmente le offerte da parte di fornitori con competenze consolidate. Nel caso di Marchi+, assicurarsi che i titoli di spesa e i bonifici già effettuati contengano le causali corrette stabilite dal disciplinare del bando.

Quadro Riassuntivo e Comparativo delle Tre Misure

CaratteristicaBrevetti+Disegni+Marchi+
Dotazione Complessiva20 milioni €10 milioni €2 milioni €
Obiettivo PrincipaleValorizzazione industriale ed economica dei brevettiPrototipazione e lancio sul mercato di disegni/modelliTutela e registrazione del brand all’estero (EUIPO/OMPI)
Contributo Max per ImpresaFino a 140.000 €Fino a 60.000 €6.000 € / 9.000 € per marchio – massimo per azienda 25.000 €
Intensità dell’Agevolazione80% (85% per Parità di genere, 100% per OdR)80% (85% per Parità di genere)80% – 90% (95% per Parità di genere)
Soggetto GestoreInvitaliaUnioncamere / InfocamereUnioncamere / Infocamere

Per una scheda sintetica delle prime due misure, certamente più rilevanti, si rimanda alla sezione bandi del sito ictlabpa.it e nello specifico ai seguenti indirizzi:

Per Disegni +

https://www.ictlabpa.it/wp-content/uploads/2026/10/Scheda-tecnica-Disegni-Piu.pdf

Per Brevetti +

https://www.ictlabpa.it/wp-content/uploads/2026/10/Scheda-tecnica-Brevetti-Piu-1.pdf

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Fabio Pasquazi
Associate Partner ICTLAB PA
Associate Partner ICTLAB PA (Gruppo Digital 360), si occupa della crescita delle aziende medio-piccole e delle amministrazioni locali supportando le loro strategie di sviluppo attraverso il ricorso alla finanza agevolata
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

L’intelligenza artificiale per l’innovazione

Tutti
VIDEO
AI & INNOVAZIONE
CHE COS'È INNOVERAI
Che cos'è InnoverAI
AI & STARTUP
AI TRANSFORMATION
Leggi l'articolo AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
INNOVERAI
AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
Leggi l'articolo Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
CORPORATE INNOVATION
Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
Leggi l'articolo “Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
AI TRANSFORMATION
“Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
Leggi l'articolo Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
INNOVERAI
Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
Leggi l'articolo Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
IL METODO
Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
INNOVATION LEADER
Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
Leggi l'articolo Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
L'INTERVISTA
Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
Leggi l'articolo AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
INNOVERAI
AI e innovazione: guarda il Future Talk con Patrick Oungre, Paolo Cerioli e Cosimo Panetta
Leggi l'articolo Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
CORPORATE INNOVATION
Per innovare serve ancora una Direzione Innovazione? Avanza il manager orchestratore
Leggi l'articolo “Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
AI TRANSFORMATION
“Guardiamo (insieme) più quadri per fare innovazione con l’AI”
Leggi l'articolo Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
INNOVERAI
Rivedi il Future Talk con Valeria De Flaviis e Massimo Canducci: il valore del giudizio
Leggi l'articolo Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
IL METODO
Che cos’è il Double Diamond, il framework per fare innovazione nell’era dell’AI
Leggi l'articolo Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
INNOVATION LEADER
Intervista con Valeria de Flaviis (CDP): “L’AI è uno dei migliori alleati per chi fa innovazione. Ecco perché”
Leggi l'articolo Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
L'INTERVISTA
Paolo Costa (Spindox): “Un agente AI lavora come Superman, ma non basta ammirarlo per creare valore”
Leggi l'articolo Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
VIDEO
Come l’AI sta cambiando il lavoro dell’innovazione? Guarda il primo Future Talk di InnoverAI
Leggi l'articolo Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
AI transformation
Startup AI-native: il vantaggio competitivo non sono gli strumenti, è il modello operativo
Leggi l'articolo Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
L'approfondimento
Creare valore con i progetti AI: percorsi e modelli
Leggi l'articolo l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
DA ZERO A LOOP
l purgatori dei pilot AI e l’errore che blocca le aziende
Leggi l'articolo Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
INNOVATION LEADER
Edison, Dotti e Montelatici: “Dall’AI alla GenAI, ora abbiamo superpoteri per gestire impianti e processi”
Leggi l'articolo L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Approfondimenti
L’ascesa dei Solo founder: come la tecnologia riscrive l’impresa
Leggi l'articolo InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
NEXTWORK360-Economyup
InnoverAI, l’intelligenza artificiale per l’innovazione: un cambio di paradigma da affrontare insieme
Leggi l'articolo Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
INNOVATION MANAGEMENT
Perché nell’era dell’AI “farsi vedere” è una competenza necessaria per chi fa innovazione in azienda
Leggi l'articolo AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
L'ANALISI
AI Resilience: il criterio che manca nella valutazione dell’innovazione in ambito AI
Leggi l'articolo One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
LA TENDENZA
One-Person Unicorn: come gli AI agent stanno riscrivendo il concetto di startup
Leggi l'articolo Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
TENDENZE
Cosa sono le “20x Companies”: team minuscoli che competono con gli operatori storici grazie all’AI
Leggi l'articolo Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
OPEN WORLD
Costruire da soli una startup con l’AI in 7 mosse (come ha fatto a San Francisco Vittorio Viarengo)
Leggi l'articolo Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”
ai transformation
Harsh Wardhan, Innovation Manager Google: “Così cambiano open innovation e design thinking nell’era della Gen-AI”

INNOVATION LEADER

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • sanità digitale

  • FINANZA AGEVOLATA

    Gaming, cinema e scuola in ospedale: come coniugare sanità digitale e impatto sociale

    05 Ott 2026

    di Fabio Pasquazi

    Condividi
  • Internazionalizzazione delle imprese in Regione Lazio

  • finanza agevolata

    Regione Lazio: ecco il nuovo piano per l'internazionalizzazione delle imprese

    30 Mar 2026

    di Fabio Pasquazi

    Condividi
  • Innovazione strategica STEP

  • finanza agevolata

    Innovazione Strategica STEP: dalla Regione Toscana 10 milioni di euro per PMI e grandi imprese

    09 Mar 2026

    di Fabio Pasquazi

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x