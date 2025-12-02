AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Glossario Chi siamo Newsletter

L’ACCORDO

Bending Spoons, nuova mega-acquisizione: è il turno di Eventbrite

Il principale marketplace globale per esperienze condivise ha annunciato un accordo per essere acquisita da Bending Spoons. Valore della transazione: 500 milioni di dollari. Tutte le acquisizioni dell’unicorno italiano nel 2025

Pubblicato il 2 dic 2025
Luca Ferrari, CEO Bending Spoons
Bending Spoons non cessa la “cavalcata” delle acquisizioni di grandi realtà internazionali. Ora è la volta di Eventbrite, che ha firmato un accordo definitivo per essere acquisita dall’unicorno italiano per circa 500 milioni di dollari.

