Cloud automation: cos’è e come consente alle aziende di ridurre gli errori e migliorare l’efficienza

Nel contesto della trasformazione digitale, l’automazione nel cloud si afferma come leva strategica per ottimizzare l’efficienza operativa, migliorare la sicurezza e accelerare l’innovazione. Non si tratta più solo di ridurre i carichi di lavoro manuali, ma di progettare infrastrutture intelligenti, capaci di auto-configurarsi, adattarsi e prevenire anomalie grazie all’integrazione con AI e strumenti di governance avanzata. Le soluzioni di cloud automation — dai configuration manager alle piattaforme FinOps — stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono ambienti IT complessi, abilitando un controllo proattivo e un’allocazione dinamica delle risorse.

Introduzione all’automazione nel cloud

L’automazione nel cloud rappresenta un cambio di paradigma fondamentale nella gestione delle infrastrutture IT moderne.

Partendo dalla sua definizione, l’automazione cloud si riferisce ai processi e agli strumenti che riducono o eliminano gli sforzi manuali necessari per fornire e gestire carichi di lavoro e servizi di cloud computing. Questo sottolinea come l’automazione sia diventata un elemento chiave per sfruttare appieno i vantaggi del cloud, permettendo alle organizzazioni di scalare le proprie operazioni in modo efficiente e di rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze di business.

L’automazione nel cloud abbraccia una vasta gamma di attività, dal provisioning automatico di risorse alla gestione delle configurazioni, dal monitoraggio proattivo all’ottimizzazione continua delle prestazioni e dei costi.

Un aspetto cruciale evidenziato nel report Hype Cycle for Cloud Ccmputing di Gartner è come l’automazione cloud stia evolvendo da semplice strumento per l’efficienza operativa a enabler strategico per l’innovazione digitale. Le organizzazioni stanno infatti spostando il focus dall’automazione di task ripetitivi verso l’implementazione di processi decisionali basati su AI e machine learning, che possono anticipare le necessità, prevenire problemi e ottimizzare autonomamente le risorse cloud. Questo passaggio segna l’inizio di un’era in cui l’infrastruttura cloud diventa sempre più “intelligente” e auto-gestita, liberando le risorse IT per concentrarsi su iniziative a maggior valore aggiunto.

Tuttavia, l’adozione dell’automazione cloud richiede un cambiamento culturale significativo all’interno delle organizzazioni IT, con la necessità di sviluppare nuove competenze e ripensare i processi esistenti. Inoltre, l’implementazione dell’automazione deve essere guidata da una strategia chiara, allineata agli obiettivi di business dell’organizzazione, per evitare il rischio di creare silos automatizzati che non si integrano efficacemente nel panorama IT complessivo.

Vantaggi della cloud automation per le aziende

L’adozione dell’automazione cloud offre alle aziende una serie di vantaggi trasformativi che vanno ben oltre la semplice riduzione dei costi operativi.

Uno dei principali è il miglioramento dell’efficienza operativa. L’automazione permette di eseguire task ripetitivi e complessi in frazioni di secondo, riducendo significativamente i tempi di provisioning e gestione delle risorse cloud. Questo si traduce in una maggiore agilità organizzativa, consentendo alle aziende di rispondere più rapidamente alle opportunità di mercato e alle sfide competitive.

Un altro vantaggio cruciale è la riduzione degli errori umani. I processi automatizzati, se correttamente implementati, seguono procedure standardizzate e best practice, minimizzando il rischio di configurazioni errate o inconsistenti che possono portare a problemi di sicurezza o performance.

La cloud automation gioca anche un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione dei costi. Attraverso l’implementazione di politiche automatizzate di scaling e di gestione delle risorse, le aziende possono assicurarsi di utilizzare solo le risorse necessarie, quando necessarie, evitando sprechi e sovradimensionamenti. Questo è particolarmente importante in un contesto in cui molte aziende stanno lottando per controllare e ottimizzare la spesa cloud in rapida crescita.

Un vantaggio forse meno tangibile, ma altrettanto significativo è il miglioramento della compliance e della governance. L’automazione permette di implementare e far rispettare politiche di sicurezza e conformità in modo coerente su tutta l’infrastruttura cloud, facilitando la gestione del rischio e la conformità normativa. Inoltre, la capacità di generare automaticamente log dettagliati e report di audit semplifica notevolmente i processi di verifica e controllo.

Strumenti avanzati per ottimizzare la cloud automation

Il panorama degli strumenti di cloud automation è in rapida evoluzione, con soluzioni sempre più sofisticate che sfruttano intelligenza artificiale e machine learning per ottimizzare le operazioni cloud.

Secondo l’analisi di Gartner (Gartner, Predicts 2025: Challenges Shaping the Future of Cloud Adoption), uno dei trend più significativi è l’emergere di piattaforme di automazione end-to-end che integrano funzionalità di Infrastructure as Code (IaC), Configuration Management, e Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD). Queste piattaforme permettono di gestire l’intero ciclo di vita delle applicazioni e dell’infrastruttura cloud in modo coerente e automatizzato.

Tra gli strumenti più avanzati, si evidenzia l’importanza crescente delle soluzioni di AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations). Questi strumenti utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare enormi volumi di dati operativi, identificare pattern e anomalie, e suggerire o implementare automaticamente azioni correttive. Questo approccio proattivo alla gestione delle operazioni cloud non solo migliora la stabilità e le performance, ma permette anche di prevedere e prevenire potenziali problemi prima che impattino il business.

Un’altra categoria di strumenti in rapida ascesa sono le piattaforme di Cloud Financial Operations (FinOps). Queste soluzioni automatizzano il monitoraggio e l’ottimizzazione dei costi cloud, fornendo visibilità granulare sull’utilizzo delle risorse e implementando automaticamente strategie di risparmio come lo spegnimento di risorse inutilizzate o il ridimensionamento di istanze sovradimensionate.

Nel campo della sicurezza e compliance, stanno emergendo strumenti avanzati di Cloud Security Posture Management (CSPM) che automatizzano la valutazione continua della conformità alle policy di sicurezza e alle normative di settore. Questi strumenti non si limitano a segnalare le violazioni, ma possono implementare automaticamente azioni correttive, garantendo un ambiente cloud costantemente sicuro e conforme.

Infine, vale la pena sottolineare l’importanza crescente delle piattaforme di orchestrazione multicloud e hybrid cloud. Questi strumenti permettono di automatizzare la gestione di ambienti cloud distribuiti, fornendo un’interfaccia unificata per il provisioning, la gestione e il monitoraggio di risorse su diverse piattaforme cloud, sia pubbliche che private. Questa capacità è fondamentale per le organizzazioni che adottano strategie multicloud o hybrid cloud, permettendo di ottimizzare l’allocazione delle risorse e di implementare politiche coerenti su tutti gli ambienti.

Migliorare la governance del cloud con l’automazione

L’automazione gioca un ruolo cruciale nel migliorare la governance del cloud, offrendo alle organizzazioni gli strumenti necessari per mantenere il controllo e la visibilità in ambienti cloud sempre più complessi e distribuiti.

Uno dei principali vantaggi della cloud automation nella governance è la capacità di implementare e far rispettare politiche in modo coerente e scalabile. Attraverso l’uso di strumenti di Infrastructure as Code (IaC) e policy-as-code, le organizzazioni possono definire e applicare automaticamente standard di configurazione, sicurezza e compliance su tutta l’infrastruttura cloud. Questo approccio non solo riduce il rischio di errori e non conformità, ma permette anche di adattarsi rapidamente a nuovi requisiti normativi o di business.

Considerando la sempre maggiore diffusione di ambienti cloud distribuiti, l’automazione gioca un ruolo fondamentale nella gestione multicloud e hybrid cloud. Piattaforme di orchestrazione automatizzate possono fornire una visione unificata e un controllo centralizzato su risorse distribuite su diversi cloud provider e ambienti on-premises, semplificando notevolmente la governance in questi scenari complessi.

Infine, la cloud automation migliora significativamente la capacità di audit e reporting, un aspetto critico della governance cloud. Strumenti automatizzati possono generare log dettagliati di tutte le attività e modifiche nell’ambiente cloud, fornendo una traccia di audit completa per scopi di compliance e analisi. Inoltre, dashboard automatizzate e report in tempo reale offrono ai team di governance una visione chiara e aggiornata dello stato dell’infrastruttura cloud, facilitando il processo decisionale e l’identificazione immediata di potenziali problemi.

Cloud automation e controllo: guida agli strumenti configuration management

L’adozione di strumenti di configuration management offre numerosi vantaggi nell’ambito della cloud automation. Questi strumenti consentono di tracciare e gestire automaticamente le modifiche apportate alle applicazioni e alle infrastrutture durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo. L’obiettivo principale è assicurare che le configurazioni rimangano in uno stato noto e affidabile, evitando che i dettagli critici dipendano esclusivamente dalla conoscenza tacita del team di sviluppo.

Gli strumenti di configuration management offrono funzionalità chiave come l’identificazione univoca delle configurazioni, il controllo delle modifiche e il monitoraggio dello stato. Ad esempio, ogni volta che viene effettuata una modifica a un’applicazione, questi strumenti catturano uno “snapshot” dell’intero stato del software, archiviandolo in un registro storico completo. Ciò consente ai team di tornare a configurazioni precedenti se necessario, garantendo una piena visibilità per una collaborazione efficace.

Red Hat Ansible Automation Platform

Red Hat Ansible Automation Platform è una soluzione enterprise per l’automazione IT basata sul progetto open-source Ansible. È pensata per aiutare le aziende a configurare sistemi, distribuire software e orchestrare workflow complessi in modo coerente su infrastrutture ibride (on-premise e multi-cloud).

La piattaforma fornisce un framework agentless (senza agenti sui nodi gestiti) e un set di strumenti unificati per definire, eseguire e controllare processi di automazione, assicurando che lo stato di configurazione desiderato venga applicato e mantenuto uniformemente su tutti i sistemi.

Funzionalità:

Configuration management tramite playbook Ansible (in YAML) – descrizioni dichiarative di configurazioni e operazioni (es. installazione pacchetti, configurazione servizi, gestione file) facilmente leggibili da umani e processabili da Ansible.

tramite playbook Ansible (in YAML) – descrizioni dichiarative di configurazioni e operazioni (es. installazione pacchetti, configurazione servizi, gestione file) facilmente leggibili da umani e processabili da Ansible. Architettura agentless – nessun software agent da installare sui target: Ansible si connette via SSH/WinRM, semplificando la gestione e la sicurezza dei nodi gestiti.

– nessun software agent da installare sui target: Ansible si connette via SSH/WinRM, semplificando la gestione e la sicurezza dei nodi gestiti. Ampio catalogo di moduli e plugin – Oltre 3.000 moduli ufficiali e di community per integrare tecnologie diverse (cloud pubblici come AWS, Azure, GCP, piattaforme container, dispositivi di rete, database, strumenti di sicurezza, ecc.), più Content Collections certificate (140+ collezioni da partner) con automazioni pronte all’uso per attività comuni.

– Oltre 3.000 moduli ufficiali e di community per integrare tecnologie diverse (cloud pubblici come AWS, Azure, GCP, piattaforme container, dispositivi di rete, database, strumenti di sicurezza, ecc.), più certificate (140+ collezioni da partner) con automazioni pronte all’uso per attività comuni. Automation Controller (ex Ansible Tower) – interfaccia web centralizzata con RBAC (controllo accessi), gestione di inventari di sistema, workflow visuali per concatenare playbook, scheduler per lanciare job pianificati e integrazioni CI/CD. Consente di delegare e controllare l’esecuzione dell’automazione a livello organizzativo.

– interfaccia web centralizzata con (controllo accessi), gestione di di sistema, per concatenare playbook, scheduler per lanciare job pianificati e integrazioni CI/CD. Consente di delegare e controllare l’esecuzione dell’automazione a livello organizzativo. Monitoraggio drift & analytics – funzionalità per rilevare config drift (scostamenti dallo stato atteso) e analizzare le performance dell’automazione tramite dashboard e report.

– funzionalità per rilevare (scostamenti dallo stato atteso) e analizzare le performance dell’automazione tramite dashboard e report. Event-Driven Ansible – componente per automazioni reattive: riceve eventi da strumenti esterni, valuta regole definite dall’utente e attiva playbook di risposta automaticamente.

– componente per automazioni reattive: riceve eventi da strumenti esterni, valuta regole definite dall’utente e attiva playbook di risposta automaticamente. Integrazioni e API – integrazione nativa con strumenti DevOps e ITSM (ad es. Git, Jenkins, Jira, ServiceNow) e API RESTful per estendere Ansible in pipeline di deployment o altri sistemi.

AWS Config

AWS Config è un servizio cloud gestito di Amazon Web Services pensato per il monitoraggio continuo delle configurazioni delle risorse AWS e la verifica della conformità rispetto a policy definite. In pratica, AWS Config registra lo stato di configurazione di risorse AWS (es. istanze EC2, bucket S3, VPC, ecc.) nel tempo e permette di valutare e auditare tali configurazioni rispetto a regole predefinite.

L’obiettivo è aiutare amministratori cloud a individuare configurazioni difformi dagli standard aziendali o normativi e semplificare il change management e il troubleshooting, correlando ogni modifica alle risorse con un registro di audit centrale.

Funzionalità:

Recording delle configurazioni – AWS Config tiene traccia automaticamente di ogni cambiamento di configurazione sulle risorse supportate.

– AWS Config tiene traccia automaticamente di ogni cambiamento di configurazione sulle risorse supportate. Configurazione desiderata & Config Rules – Si possono definire regole di conformità che specificano lo stato desiderato o vincoli sulle risorse.

– Si possono definire regole di conformità che specificano lo o vincoli sulle risorse. Relationship tracking – Il servizio mappa le relazioni tra risorse AWS . Questo permette di capire l’impatto di modifiche e dipendenze.

– Il servizio mappa le . Questo permette di capire l’impatto di modifiche e dipendenze. Dashboard di governance e allarmi – AWS Config offre una console grafica con panoramica della compliance : percentuale di risorse conformi per regola, elenco di risorse fuori standard, ecc.

– AWS Config offre una console grafica con : percentuale di risorse conformi per regola, elenco di risorse fuori standard, ecc. Integrazioni e estensibilità – Il servizio si integra con AWS CloudTrail (per correlare cambi di configurazione con eventi utente/API), con Amazon CloudWatch Events/EventBridge (per reagire a cambiamenti con flussi serverless), e consente di aggregare i dati di configurazione da più account e region in un account centrale (Config Aggregator) per visibilità organizzativa.

Microsoft Azure Automation & Control

Azure Automation & Control è la suite di Microsoft per l’automazione operativa e la gestione delle configurazioni in ambienti cloud e ibridi. Include il servizio Azure Automation (per l’automazione di processi e la configurazione di sistemi via DSC) e funzionalità di governance come Update Management e Change Tracking.

Lo scopo è garantire una gestione consistente e ripetibile delle configurazioni su risorse sia Azure che on-premise, riducendo gli interventi manuali e migliorando la compliance. La piattaforma consente di controllare ambienti ibridi (Azure, altri cloud e datacenter locali) e di mantenere allineati sia sistemi Windows che Linux. L’adozione di Azure Automation aiuta a abbattere i costi operativi e minimizzare errori umani automatizzando task ripetitivi e time-consuming.

Funzionalità:

Process Automation (Runbook) – Permette di creare runbook di automazione in PowerShell o Python per eseguire attività su risorse Azure o su sistemi esterni.

– Permette di creare di automazione in PowerShell o Python per eseguire attività su risorse Azure o su sistemi esterni. State Configuration (DSC) – Azure Automation fornisce Azure Automation State Configuration , un servizio cloud basato su PowerShell Desired State Configuration . Consente di definire tramite codice dichiarativo (script DSC) lo stato di configurazione desiderato di sistemi e di applicarlo sia a VM Azure che server fisici.

– Azure Automation fornisce , un servizio cloud basato su . Consente di definire tramite codice dichiarativo (script DSC) lo di sistemi e di applicarlo sia a VM Azure che server fisici. Update Management – Permette di mantenere le VM compliant rispetto alle policy di aggiornamento, con visibilità sul patch compliance per ambienti ibridi (Azure, on-premise e altri cloud).

– Permette di mantenere le VM compliant rispetto alle policy di aggiornamento, con visibilità sul per ambienti ibridi (Azure, on-premise e altri cloud). Change Tracking & Inventory – Funzionalità che raccoglie inventari software e configurazioni (es. servizi, chiavi di registro, moduli installati) dalle VM e traccia ogni modifica su di essi.

– Funzionalità che software e configurazioni (es. servizi, chiavi di registro, moduli installati) dalle VM e su di essi. Integrazione e estendibilità – Azure Automation offre integrazione nativa con servizi Azure e con sistemi esterni tramite webhook/API. Supporta moduli PowerShell aggiuntivi (inclusi quelli di Azure e di terze parti) importabili dall’automation account, facilitando l’estensione delle sue capacità.

HashiCorp Terraform

HashiCorp Terraform è un tool open-source di Infrastructure as Code (IaC) che consente di definire e gestire in modo dichiarativo l’infrastruttura cloud e on-premise tramite codice. In pratica, Terraform permette ai team IT di provisionare, modificare e versionare in modo sicuro ed efficiente le risorse infrastrutturali (dalle VM, rete e storage fino ai record DNS e servizi SaaS) attraverso configurazioni testuali.

Sfruttando file di configurazione (sintassi HashiCorp Configuration Language, HCL) e un meccanismo di state condiviso, Terraform applica i cambiamenti necessari per far corrispondere lo stato reale dell’infrastruttura a quello dichiarato nel codice, garantendo così ambienti coerenti e riproducibili. È ampiamente usato per automazione multi-cloud, poiché supporta una vasta gamma di provider (AWS, Azure, Google Cloud, VMware, OpenStack, ecc.) con un approccio unificato.

Funzionalità:

Infrastructure as Code dichiarativa – Si definiscono le risorse desiderate in file di testo. Terraform calcola automaticamente le dipendenze e l’ordine di creazione/aggiornamento/eliminazione per raggiungere quello stato.

– Si definiscono le risorse desiderate in file di testo. Terraform le dipendenze e l’ordine di creazione/aggiornamento/eliminazione per raggiungere quello stato. Supporto multi-provider e risorse eterogenee – Terraform ha un ecosistema di provider plugin che coprono oltre 100 piattaforme e servizi. Ciò include risorse a basso livello (VM, storage, rete) e a alto livello (DNS, CDN, servizi di livello applicativo, SaaS).

– Terraform ha un ecosistema di che coprono oltre 100 piattaforme e servizi. Ciò include risorse a (VM, storage, rete) e a (DNS, CDN, servizi di livello applicativo, SaaS). Moduli riutilizzabili – Terraform incoraggia la modularizzazione: è possibile creare moduli riutilizzabili che incapsulano configurazioni complesse. I moduli favoriscono la riusabilità e la condivisione di best practice all’interno dell’organizzazione.

– Terraform incoraggia la modularizzazione: è possibile creare moduli riutilizzabili che incapsulano configurazioni complesse. I moduli favoriscono la riusabilità e la condivisione di best practice all’interno dell’organizzazione. Policy as Code e governance – Nella versione enterprise/Cloud, Terraform supporta policy as code che consente di impostare guardrail di sicurezza e compliance – ad esempio regole che impediscono la creazione di risorse in region non approvate o con tag mancanti.

– Nella versione enterprise/Cloud, Terraform supporta policy as code che consente di impostare – ad esempio regole che impediscono la creazione di risorse in region non approvate o con tag mancanti. Orchestrazione di infrastrutture complesse – Terraform può orchestrare provisioning complessi: crea in parallelo risorse indipendenti e in sequenza quelle con dipendenze. Inoltre gestisce provisioning di cluster Kubernetes, integrazione con strumenti di image building e altri componenti dell’ecosistema IaC.

CloudBees

CloudBees è una piattaforma integrata di software delivery automation rivolta alle imprese, che mira ad accelerare e governare l’intero ciclo di vita di sviluppo e rilascio software. L’azienda CloudBees, nota per il suo supporto enterprise a Jenkins, offre una suite di strumenti che coprono la Continuous Integration (CI), la Continuous Delivery (CD) e la gestione progressiva dei rilasci.

In sostanza, CloudBees fornisce un ambiente unificato in cui le organizzazioni possono connettere, automatizzare e orchestrare i diversi tool e processi DevOps – dalla compilazione del codice, ai test, fino al deployment in produzione – mantenendo al contempo controllo sulle configurazioni e la compliance. Cuore dell’offerta è la versione enterprise di Jenkins (CloudBees CI) affiancata da soluzioni per l’orchestrazione dei rilasci e feature flag management, il tutto arricchito da funzioni di analytics avanzate per monitorare le performance DevOps.

Funzionalità:

Continuous Integration (CloudBees CI) – Basato su Jenkins, fornisce un sistema robusto per automatizzare build e test delle applicazioni. Offre gestione centralizzata di pipeline CI/CD (in Jenkinsfile o visuali), con scalabilità orizzontale tramite master e agent gestiti .

– Basato su Jenkins, fornisce un sistema robusto per automatizzare build e test delle applicazioni. Offre gestione centralizzata di (in Jenkinsfile o visuali), con scalabilità orizzontale tramite . Release Orchestration (CloudBees CD) – Consente di orchestrare l’intero processo di rilascio delle applicazioni attraverso pipeline multi-step che coprono diversi ambienti (DEV, UAT, PROD).

– Consente di orchestrare l’intero processo di delle applicazioni attraverso pipeline multi-step che coprono diversi ambienti (DEV, UAT, PROD). Analytics e Value Stream Management – CloudBees fornisce dashboard personalizzabili e reportistica su tutto il software delivery pipeline.

– CloudBees fornisce su tutto il software delivery pipeline. Piattaforma estensibile e integrata – La suite CloudBees si integra con decine di strumenti di terze parti lungo il toolchain DevOps: sistemi di version control, tracker di bug, strumenti di sicurezza (SAST/DAST), piattaforme cloud e container.

– La suite CloudBees si integra con decine di strumenti di terze parti lungo il toolchain DevOps: sistemi di version control, tracker di bug, strumenti di sicurezza (SAST/DAST), piattaforme cloud e container. Sicurezza e controllo enterprise – CloudBees aggiunge controlli di sicurezza enterprise a Jenkins: gestione avanzata dei permessi, controlli sulle approvazioni. Sul fronte compliance, aiuta a mantenere la traccia delle configurazioni di pipeline e deploy.

Automazione e sicurezza nel cloud

L’intersezione tra cloud automation e sicurezza rappresenta un’area di crescente importanza e innovazione nel panorama IT contemporaneo.

Tra i vantaggi più significativi della cloud automation nell’ambito della sicurezza è la capacità di implementare e mantenere configurazioni di sicurezza coerenti su larga scala. Attraverso l’uso dei già citati strumenti di Infrastructure as Code (IaC) e security-as-code, le organizzazioni possono codificare le best practice di sicurezza direttamente nei loro template di deployment, garantendo che ogni nuova risorsa o applicazione sia conforme agli standard di sicurezza fin dal momento della sua creazione. Questo approccio non solo riduce il rischio di errori umani nelle configurazioni di sicurezza, ma permette anche di adattarsi rapidamente a nuove minacce o requisiti di compliance.

Per quanto riguarda il monitoraggio continuo e la risposta agli incidenti, strumenti di Cloud Security Posture Management (CSPM) e Cloud Workload Protection Platform (CWPP) automatizzati possono eseguire scansioni continue dell’infrastruttura cloud, identificare anomalie o comportamenti sospetti in tempo reale, e in molti casi implementare automaticamente contromisure. Questa capacità di risposta rapida e automatizzata è fondamentale in un contesto in cui le minacce cyber evolvono a una velocità senza precedenti.

L’automazione gioca anche un ruolo chiave nella gestione delle identità e degli accessi (IAM) nel cloud. Strumenti automatizzati possono continuamente valutare e ottimizzare le configurazioni IAM, applicando il principio del least privilege e identificando e revocando automaticamente permessi eccessivi o non utilizzati. Questo approccio dinamico alla gestione degli accessi è essenziale per mitigare i rischi associati al furto di credenziali o all’abuso di privilegi.

Infine, l’automazione sta giocando un ruolo sempre più importante nella sicurezza delle applicazioni cloud-native. Strumenti di sicurezza applicativa automatizzati possono essere integrati direttamente nei pipeline di CI/CD, eseguendo scansioni di sicurezza del codice, analisi delle dipendenze e test di penetrazione automatizzati ad ogni deployment. Questo approccio “shift-left” alla sicurezza permette di identificare e correggere vulnerabilità molto prima che raggiungano l’ambiente di produzione, migliorando significativamente la postura di sicurezza complessiva delle applicazioni cloud.