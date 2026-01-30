Apple continua a comprare startup: ora punta su AI e voce dell’israeliana Q.ai

Apple torna a fare ciò che le riesce meglio quando vuole accelerare: comprare tecnologia (e soprattutto talenti) dove serve. Per questo Cupertino ha acquisito la startup israeliana Q.ai, specializzata in intelligenza artificiale applicata ad audio e riconoscimento vocale, in un deal stimato intorno ai 2 miliardi di dollari. Apple non ha comunicato i dettagli economici dell’operazione, ma l’entità della cifra fa rumore perché la colloca tra le acquisizioni più importanti della storia del gruppo.

Cosa fa Q.ai e perché è diversa dalle “solite” startup voice

Q.ai nasce a Tel Aviv nel 2022 e lavora su un’idea che sposta la voce fuori dalla voce: tecnologie che analizzano micro-movimenti del viso (facial skin micro-movements) per interpretare la cosiddetta “silent speech”, cioè la comunicazione non verbale, utile per interagire con un assistente AI senza parlare ad alta voce, ad esempio tramite cuffie o smart glasses. In altre parole: rendere naturale (e discreta) una conversazione con l’AI in mobilità, in pubblico, o in ambienti dove l’audio non è praticabile.

La tecnologia

Q.ai – che sul proprio sito si presenta semplicemente come Q – non si racconta come l’ennesima startup “voice tech”, ma come un laboratorio che vuole ripensare l’interazione uomo-macchina in chiave discreta. Il suo payoff è esplicito: “In a world full of noise we craft a new kind of quiet”, cioè in un mondo saturo di stimoli e suoni l’obiettivo è costruire un nuovo tipo di “silenzio”: tecnologie capaci di interpretare la comunicazione umana e renderla utilizzabile anche quando parlare non è possibile o non è desiderabile. Sul piano tecnico, Q descrive un lavoro che combina audio e speech, Nlp, e computer vision 2D/3D, con metodi di deep learning e una forte attenzione a dati e metriche proprietarie per modellare la comunicazione. Un elemento chiave – molto coerente con la cultura “on-device” di Apple – è il focus su modelli e sistemi ottimizzati per girare su risorse e consumi ridotti, quindi su dispositivi “edge” e indossabili. La società indica sedi tra Israele (Ramat Gan) e Boston, e sul sito mette in evidenza i tre founder Aviad Maizels, Yonatan Wexler e Avi Barliya, oltre a un parterre di investitori internazionali che include, tra gli altri, Kleiner Perkins, GV, Spark Capital, Aleph ed Exor.

Il team fondatore

Aviad Maizels (CEO) è un nome già noto a Cupertino perché è tra i fondatori di PrimeSense, la società dei sensori 3D dietro anche a Kinect e poi confluita nell’ecosistema Apple dopo l’acquisizione del 2013; Avi Barliya ha un profilo da ricerca e deep tech (PhD al Weizmann, passaggi da PrimeSense e SpaceIL, tra le esperienze citate in bio pubbliche); Yonatan Wexler compare in lavori e brevetti nell’area computer vision/ML, coerenti con l’approccio di Q.ai che combina imaging e modelli di apprendimento.

Perché Apple mette sul piatto quasi 2 miliardi: Siri, wearables e “AI devices”

L’AI sta diventando una feature di sistema e la voce (o ciò che la sostituisce) è il suo canale più naturale. L’operazione va collocata dentro la corsa ai dispositivi indossabili “AI-first”: smart glasses e auricolari che non sono solo accessori, ma interfacce permanenti per parlare con un assistente generativo. Non a caso il deal viene descritto come un modo per ridurre il gap con chi sta già guadagnando trazione su questo terreno (Meta con gli occhiali Ray-Ban, e la pressione crescente di Google e altri).

In questo quadro, Q.ai vale per Apple almeno tre cose: 1) tecnologia proprietaria su un’interazione “hands-free” e “voice-adjacent” (silenziosa ma sempre disponibile); 2) know-how su imaging + machine learning, cioè la combinazione chiave per portare l’AI in hardware; 3) un tassello potenzialmente strategico per l’evoluzione di Siri/Apple Intelligence verso forme di interazione più continue, contestuali e meno “da comando vocale”. È significativo che, nelle ricostruzioni, venga citato anche l’interesse Apple a nuove modalità di input/output legate a cuffie e occhiali.

Le acquisizioni più recenti: Apple compra “in silenzio”, ma compra (eccome)

Q.ai si inserisce in una linea di acquisizioni mirate, spesso piccole e poco pubblicizzate, ma molto coerenti con l’idea di portare capacità AI on-device e dentro le app di produttività. Negli ultimi due anni, Apple ha acquisito varie società focalizzate su AI applicata (dalla produttività personale a componenti più “core” per far girare modelli e automazioni sui device). Tim Cook, dal canto suo, ha anche segnalato pubblicamente che Apple è aperta a M&A per rafforzare la roadmap AI.

Ecco una timeline delle acquisizioni Apple nel 2024 e nel 2025 (quelle emerse pubblicamente tramite reporting di testate affidabili e/o documenti regolatori).

2024

3 marzo 2024 — Mayday Labs (Canada)

3 marzo 2024 — Mayday Labs (Canada)

Startup dietro Mayday, calendario/task manager con "scheduling assistant" basato su AI. Apple la compra il 3/3/2024; il servizio viene poi chiuso ("sunset") a maggio 2024.

Startup dietro , calendario/task manager con “scheduling assistant” basato su AI. Apple la compra il ; il servizio viene poi chiuso (“sunset”) a maggio 2024. 14 marzo 2024 — DarwinAI (Canada) (acquisizione “earlier this year”, resa nota il 14/3)

Apple acquisisce DarwinAI, società legata a computer vision per ispezioni in produzione e anche a tecniche per rendere i modelli più piccoli/efficienti (un tema centrale per far girare AI “bene” su dispositivi). La notizia viene riportata da TechCrunch (che cita Bloomberg) e in un lancio Reuters ripubblicato.

22 aprile 2024 — Datakalab (Francia) (operazione finalizzata il 17 dicembre 2023, ma pubblicamente ricostruita il 22/4/2024)

Datakalab lavora su compressione di algoritmi ed embedded AI. Il punto interessante, qui, è il "doppio tempo": l'acquisizione risulta finalizzata il 17/12/2023, ma diventa davvero "notizia" con la ricostruzione del 22/4/2024 legata a un filing europeo.

Datakalab lavora su compressione di algoritmi ed embedded AI . Il punto interessante, qui, è il “doppio tempo”: l’acquisizione risulta finalizzata il 17/12/2023 , ma diventa davvero “notizia” con la ricostruzione del 22/4/2024 legata a un filing europeo.

1 novembre 2024 — Pixelmator (Lituania) (accordo annunciato; dettagli economici non divulgati)

Pixelmator comunica di aver firmato un accordo per essere acquisita da Apple, "subject to regulatory approval". È un tassello meno "AI puro" ma molto coerente con l'integrazione di capacità creative (e anche di feature AI di editing) nel software Apple.

Pixelmator comunica di aver firmato un accordo per essere acquisita da Apple, “subject to regulatory approval”. È un tassello meno “AI puro” ma molto coerente con l’integrazione di capacità creative (e anche di feature AI di editing) nel software Apple.

20 dicembre 2024 — Betteromics (USA, Redwood City)

Società focalizzata su analisi di dati sanitari (health data analytics). AppleInsider indica la data di acquisizione 20/12/2024.

Società focalizzata su analisi di dati sanitari (health data analytics). AppleInsider indica la data di acquisizione 20/12/2024.

2025

3 gennaio 2025 — Pointable

Startup con pochissime informazioni pubbliche disponibili; AppleInsider colloca l'acquisizione al 3/1/2025 e la descrive (da tracce come profili LinkedIn) come legata a RAG e agenti "production-grade". Se il focus Apple è portare AI davvero utile nelle app, questo è un "mattoncino" molto coerente.

24 gennaio 2025 — TrueMeeting (Israele)

Acquisizione "silenziosa" emersa a posteriori: TrueMeeting (ex CommonGround AI) lavora su avatar 3D realistici e tecnologie per identità/telepresenza (potenzialmente rilevanti per Vision Pro e "Personas"). Diverse ricostruzioni collocano l'operazione a gennaio 2025; Road to VR parla esplicitamente di acquisizione "in January 2025".

Acquisizione “silenziosa” emersa a posteriori: TrueMeeting (ex CommonGround AI) lavora su avatar 3D realistici e tecnologie per identità/telepresenza (potenzialmente rilevanti per Vision Pro e “Personas”). Diverse ricostruzioni collocano l’operazione a gennaio 2025; Road to VR parla esplicitamente di acquisizione “in January 2025”.

27 maggio 2025 — RAC7 (Canada)

Apple acquisisce RAC7, micro-studio (2 persone) creatore di Sneaky Sasquatch (Apple Arcade). Qui l'obiettivo è più "contenuto/servizi", ma è una delle rarissime acquisizioni esplicitamente confermate in area gaming.

Apple acquisisce RAC7, micro-studio (2 persone) creatore di Sneaky Sasquatch (Apple Arcade). Qui l’obiettivo è più “contenuto/servizi”, ma è una delle rarissime acquisizioni esplicitamente confermate in area gaming.

Il quadro 2024–2025 che vedi sopra è necessariamente incompleto: molte operazioni Apple restano non comunicate o diventano visibili solo mesi dopo, quando emergono da reporting o filing. È esattamente questo il “modello”: M&A piccole/medie, molto mirate, e spesso assorbite nel prodotto senza fare rumore.

Lo scenario: l’AI “per la voce” cresce e diventa infrastruttura dei servizi

Il tempismo non è casuale: i mercati legati a speech/voice recognition e voice AI sono in piena espansione, spinti da assistenti, trascrizione, customer service, biometria vocale e device intelligenti. Una stima (MarketsandMarkets) colloca il mercato speech & voice recognition a 8,49 miliardi di dollari nel 2024, con crescita fino a 23,11 miliardi nel 2030 (CAGR 19,1% dal 2025). In parallelo, altre società di ricerca stimano per la “voice AI” una traiettoria ancora più ripida (numeri diversi a seconda del perimetro, ma trend convergente: forte accelerazione).

Q.ai: non solo una startup ma un pezzo di interfaccia futura

L’acquisizione di Q.ai è meno una scommessa “sull’audio” e più un investimento sull’interfaccia: come parleremo (o non parleremo) con l’AI quando sarà sempre addosso a noi, negli auricolari o negli occhiali. Se l’iPhone è stato lo schermo tascabile, la prossima piattaforma potrebbe essere una combinazione di voce, sensori e contesto. Q.ai porta ad Apple un vantaggio in un segmento specifico — la “silent speech” — che potrebbe diventare decisivo proprio dove si giocherà la prossima ondata: l’AI che esce dalle app e diventa ambientale.