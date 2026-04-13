Angelini Technologies con la startup Labo, il CEO De Vito: “Puntiamo sulla robotica per la logistica”

Angelini Technologies (AT), parte del Gruppo Angelini Industries, ha acquisito una partecipazione di minoranza in LAB0, startup statunitense attiva nella robotica con un centro di ricerca e sviluppo in Italia. LAB0 è pioniera nello sviluppo di soluzioni robotiche automatizzate per il carico e lo scarico di container e camion. La sua soluzione innovativa affronta uno dei processi chiave del settore logistico, oggi gestito prevalentemente con lavoro manuale, il cui mercato si stima arrivi a valere 8 miliardi di dollari nel 2030.

L’investimento è stato effettuato da Angelini Technologies – e non dal braccio di corporate venture capital di Angelini, Angelini Ventures – perché riguarda un suo settore di pertinenza, ovvero la robotica applicata alla logistica. Angelini Technologies è infatti attiva nell’automazione industriale e nella robotica per la logistica attraverso la controllata Fameccanica.

Come è nata e cosa fa LABO

Lab0 Inc. è una società di robotica focalizzata sullo sviluppo di sistemi di automazione avanzata per applicazioni logistiche. Con sede nell’area di Portland, Oregon, e a Genova, Italia, l’azienda ha sviluppato una soluzione robotica proprietaria per il carico e lo scarico automatizzato di pacchi da container e camion, che combina innovazione meccanica e software di controllo basato su intelligenza artificiale. Il sistema integra robot a doppio braccio coordinati, una piattaforma mobile progettata per operare all’interno dei container e uno “stack software” che gestisce percezione, processo decisionale ed esecuzione in tempo reale. La tecnologia di LAB0 è progettata per affrontare uno dei processi più complessi e ad alta intensità di manodopera della catena logistica, consentendo al contempo una distribuzione scalabile su più settori industriali.

Le innovazioni di LABO

Tre innovazioni chiave distinguono la soluzione di LAB0:

un software proprietario di orchestrazione basato su intelligenza artificiale che utilizza il machine learning per consentire un adattamento in tempo reale, permettendo al sistema di migliorare continuamente le proprie prestazioni sulla base dei dati operativi;

per consentire un adattamento in tempo reale, permettendo al sistema di migliorare continuamente le proprie prestazioni sulla base dei dati operativi; un’architettura robotica a doppio braccio progettata per movimenti sincronizzati ad alta efficienza;

un veicolo cingolato che integra entrambi i robot e un nastro trasportatore telescopico, in grado di muoversi all’interno di container e camion per individuare e rimuovere ostacoli — inclusi pacchi caduti — garantendo operazioni automatizzate di carico e scarico senza interruzioni.

Progettato per garantire flessibilità, il sistema di LAB0 può adattarsi facilmente a molteplici settori industriali. LAB0 è guidata da un team multidisciplinare di esperti provenienti dall’industria e da importanti istituzioni di ricerca negli Stati Uniti e in Italia.

Perché AT investe in LABO

L’investimento in Lab0 consentirà ad Angelini Technologies di dare un’ulteriore accelerazione all’evoluzione delle soluzioni tecnologiche che l’azienda propone per l’automazione nel settore della logistica, e permetterà alla startup italo-americana di passare da una fase di prototipazione a una di produzione su scala industriale.

La nuova sede di AT a Boston

Per consolidare la sua presenza negli USA nell’area della robotica, Angelini Technologies aprirà a Boston una nuova sede in cui saranno impegnati progressivamente entro i prossimi 2 anni 25 professionisti tra ingegneri meccanici, ingegneri informatici e specialisti in robotica avanzata.

Nella sede, che si estende su 1.700 metri quadrati complessivi e sarà operativa dal 16 aprile, sarà attivo un laboratorio per condurre test sui sistemi robotici utilizzati nella logistica, tra cui la soluzione tecnologica sviluppata da Lab0, oltre che su prototipi per i magazzini automatici della grande distribuzione e dell’e-commerce. La sede di Boston è strategica per rafforzare i rapporti con i partner e i clienti di Angelini Technologies negli Stati Uniti in un contesto geografico che, dal punto di vista industriale e accademico, esprime straordinarie capacità di innovazione e sviluppo tecnologico.

La parola ai protagonisti

“Tecnologia, robotica e automazione industriali sono, unitamente alla salute, un’area strategica di espansione e sviluppo delle attività del nostro Gruppo” osserva Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries “L’investimento in Lab0 si inserisce in un percorso di espansione internazionale di Angelini Technologies che punta a intercettare soluzioni altamente tecnologiche candidate a diventare prodotti innovativi sul mercato, con l’obiettivo di espandere la presenza nel settore della robotica applicata alla logistica e consolidare al contempo la leadership in quello delle macchine industriali per la produzione di beni di largo consumo”.

“Questa operazione ci consente di entrare con una tecnologia proprietaria in un segmento cruciale della catena logistica i cui bisogni non sono adeguatamente soddisfatti” commenta Luigi De Vito, CEO di Angelini Technologies “Il progetto che porteremo avanti con Lab0 si colloca strategicamente nell’area della robotica sviluppata negli ultimi anni e, grazie all’integrazione delle competenze e tecnologie che questa realtà ci porta in dote, potremo accelerare ulteriormente lo sviluppo di soluzioni innovative per l’intralogistica, rafforzando così la nostra penetrazione di mercato”.

“Ciò che rende LAB0 fondamentalmente diversa è che non abbiamo semplicemente costruito un robot: abbiamo sviluppato un sistema completo progettato per affrontare le variabili del mondo reale nel processo di scarico che per decenni sono state gestite manualmente. Combinando un’architettura robotica brevettata a doppio braccio, una piattaforma mobile in grado di operare all’interno dei container e un software proprietario che orchestra percezione, decisione ed esecuzione in tempo reale, siamo in grado di automatizzare un processo che rappresenta una sfida evitata dalla maggior parte dell’industria. La partnership con Angelini Technologies ci consente di andare oltre l’innovazione verso una vera industrializzazione su larga scala. La loro esperienza nella costruzione e nello sviluppo di sistemi complessi di automazione a livello globale ci offre un percorso chiarodall’innovazione tecnologica dirompente al suo sviluppo affidabile su larga scala”afferma David McCalib, fondatore di LAB0.

Focus su AT

Angelini Industries è un gruppo industriale multinazionale fondato ad Ancona nel 1919 da Francesco Angelini. Oggi rappresenta una realtà industriale articolata che impiega circa 5.600 dipendenti e opera in 21 Paesi del mondo con ricavi per 1,6 miliardi di euro. Angelini Industries opera nei settori salute, tecnologia industriale e largo consumo. Guidato dalla famiglia Angelini da oltre 100 anni, il gruppo industriale si caratterizza per una strategia di investimenti focalizzata sulla crescita, un modello di governance che unisce la visione a lungo termine delle aziende familiari con le pratiche delle società quotate, una conoscenza approfondita dei mercati e dei settori di business, e un impegno a promuovere una crescita sostenibile per persone, comunità, ecosistemi e pianeta.