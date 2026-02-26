Acceleratori corporate in Italia: dove le grandi aziende aiutano le startup a crescere

Le grandi aziende possono scegliere di promuovere la crescita di una startup attraverso un acceleratore aziendale, o corporate accelerator. Di “corporate accelerator” in Italia ce ne sono alcuni, ma non sono molti i programmi gestiti direttamente da grandi aziende o gruppi corporate e con un’impostazione strutturata di accelerazione/scouting. Del resto i termini sono spesso ambigui: a volte l’incubazione è in realtà un’accelerazione, o viceversa, e in determinati casi è labile il confine tra acceleratori e venture builder. Inoltre gli acceleratori in quanto tali sono in fase calante: l’analisi del Report 2025 del Social Innovation Monitor evidenzia una loro riduzione del 15% in Italia, ma, secondo il Direttore scientifico Paolo Landoni, è accompagnata da una maggiore maturità economica e sociale.

Ecco dunque, anche grazie al contributo di Landoni, una selezione (in ordine alfabetico) di acceleratori gestiti da grandi gruppi, con numeri, budget e contatti dove disponibili.

Chi volesse segnalare iniziative e programmi analoghi può farlo a redazione@economyup.it.

Good Food Makers (Barilla)

Programma corporate di Barilla, gestito da Almacube, dedicato a startup e soluzioni per l’innovazione nell’agrifood: qualità e sostenibilità delle filiere, nuovi ingredienti, digitalizzazione dei processi. Il format combina selezione, mentoring e accelerazione con un taglio operativo: l’obiettivo è arrivare a test e industrializzazione, non solo visibilità.

Responsabile: Claudia Berti (Head of Open Innovation, Barilla)

Sede: programma nazionale/internazionale; attività ed eventi legati a Barilla (la sede operativa può variare per edizione).

Budget / supporto: variabile per edizione (spesso: servizi, mentorship, possibili grant/benefit indicati nella call).

Eventi: call periodica, percorso di accelerazione, final pitch/demo.

Email: almacubesrl@legalmail.it.

ENI Joule – Discovery Lab (Eni)

Iniziativa di innovazione e imprenditorialità di Eni con programmi che, a seconda dei format, includono componenti di accompagnamento e sviluppo progettuale. Il taglio è spesso education + sviluppo, ma alcune iniziative operano come percorsi strutturati per portare idee e team verso soluzioni testabili e casi d’uso reali.

Responsabile: Mattia Voltaggio (Head of Joule, Eni School for Entrepreneurship).

Sede: variabile per programma/edizione (iniziative nazionali con attività in presenza e online). Sede legale: via del Commercio 9-11, 00154, Roma (RM)

Budget / supporto: variabile (mentoring, formazione, accesso a network e, in alcuni casi, opportunità progettuali).

Eventi: call, workshop, demo/pitch in base al percorso.

Email: joule@eni.com

Food Tech Accelerator – Food Forward (Deloitte)

Programma di accelerazione in ambito food tech promosso da Deloitte con logiche corporate: scouting, mentoring, sviluppo del business model e connessioni con aziende della filiera. Opera come acceleratore collegato a una grande organizzazione con forte capacità di execution e network, con format che possono variare di edizione in edizione.

Responsabile: Andrea Poggi (Innovation Leader, Deloitte Italy

Sede: variabile per edizione (format spesso ibrido).

Budget / suppor: tipicamente mentoring, advisory e accesso a network; eventuali benefit dipendono dalla call.

Eventi: call, programma di accelerazione, demo/pitch e incontri con partner.

Email: contatto spesso /canali del programma

GoBeyond (Sisal)

Programma corporate di Sisal che, a seconda delle edizioni, combina call, percorso di accompagnamento e momenti di presentazione per startup e innovatori. È spesso strutturato come iniziativa di open innovation con meccanismi di selezione e supporto, anche se alcuni format possono essere più “award/contest” che accelerazione pura.

Responsabile: Davide Orfanelli (Social Innovation Discipline Leader / Program Manager GoBeyond)

Sede: variabile per edizione (format spesso ibrido).

Budget / supporto: variabile (supporto progettuale, mentoring e/o premi secondo regolamento).

Eventi: call, sessioni di lavoro, pitch e momenti finali di selezione/presentazione.

Email: info.gobeyond@sisal.it

HyAccelerator (Snam)

Acceleratore corporate focalizzato su tecnologie per transizione energetica e idrogeno. Lavora su validazione, sviluppo e industrializzazione, con accesso a asset e competenze Snam e possibilità di PoC. È pensato per portare soluzioni “dal pilot” verso casi d’uso reali in infrastrutture e filiera energy.

Responsabile: Pere Margalef Valldeperez (Senior Vice President Technology and R&D Hydrogen, Snam)

Sede: iniziativa su scala nazionale, con attività anche in presenza presso sedi/partner del programma.

Budget / supporto: variabile per edizione (programma strutturato + opportunità di PoC; dettagli economici dipendono dalla call).

Eventi: demo day/presentazioni, matching con partner, momenti di verifica avanzamento progetto.

Email: hyaccelerator@snam.it; call4Fellows@snam.it

IKIGAI (Banca Monte dei Paschi di Siena)

Programma corporate collegato a Mps per l’innovazione e la collaborazione con startup. In base alle edizioni, può assumere la forma di accelerazione con mentoring e accesso a competenze bancarie per validare use case (fintech, servizi, processi). Obiettivo: passare dalla soluzione alla sperimentazione concreta.

Responsabile: Luca Seghedoni

Sede: IKIGAI Hub, Via Roma 77 53100 Siena (SI)

Budget / support: variabile (mentoring, accesso a competenze e possibili PoC; dettagli nella call).

Eventi: call, percorso di lavoro con team bancari, pitch/demo conclusivi.

Email: info@ikigaihub.it

Le Village by CA (Crédit Agricole Italia)

Ecosistema di innovazione del Gruppo Crédit Agricole che unisce startup, corporate partner e investitori. Oltre alla community, propone percorsi di accompagnamento e collaborazione con aziende partner, spesso con logiche di co-sviluppo e go-to-market. È più “network + programmi” che accelerazione classica, ma include iniziative strutturate con le corporate.

CEO (“Sindaco”): Gabriella Scapicchio

Sede: Milano – Corso di Porta Romana 61, 20122 Milano (oltre ad altre sedi nel network).

Budget / supporto: supporto in mentoring, accesso a partner e business matching; condizioni variabili in base al percorso.

Eventi: pitch, incontri con investitori, appuntamenti di community e open innovation.

Email: startup_milano@levillagebyca.com

Open Accelerator (Zcube / Gruppo Zambon)

Acceleratore internazionale life science promosso da Zcube (research venture di Zambon). Percorso pensato per far crescere team e tecnologie in ambito salute, con mentoring, formazione e connessioni industriali. Include anche componenti di investimento seed per le realtà selezionate.

Responsabile (program management): Vittoria Pavoncello

Sede: OpenZone – Via Antonio Meucci 3, 20091 Bresso (MI).

Budget / supporto: seed investment fino a €100.000 per startup + programma di mentoring/formazione (a seconda dell’edizione).

Eventi: call periodica, percorso di accelerazione, demo day/pitch e award.

Email: info@openzone.it

PLAI (Gruppo Mondadori)

Iniziativa di innovazione collegata a Mondadori con programmi per startup e progetti ad alto contenuto digitale/AI. In base ai format può lavorare come percorso di accelerazione (mentoring, go-to-market, collaborazione con la corporate) oppure come piattaforma più ampia di innovazione. Il criterio distintivo resta la connessione diretta al gruppo.

CEO: Stefano Argiolas.

Sede: variabile per edizione (attività legate a sedi e partner del gruppo).

Budget / supporto: variabile (mentoring, accesso a use case e canali; dettagli in call/programma).

Eventi: call, workshop, pitch e momenti di presentazione progetti.

Email: contatto spesso tramite form/canali ufficiali.

SellaLab (Gruppo Sella)

Piattaforma di innovazione del Gruppo Sella che include programmi con startup e imprese, spesso orientati a open innovation e sperimentazione. Non sempre è un acceleratore classico, ma può ospitare percorsi strutturati di accompagnamento e collaborazione con la corporate e i partner.

Responsabile: Stefano Azzalin

Sede: network multi-sede (attività ed eventi variabili).

Budget / supporto: variabile (mentoring, connessioni industriali, supporto allo sviluppo e partnership).

Eventi: call/programma, community, demo/pitch e incontri con aziende.

Email: contatto spesso tramite form/canali ufficiali

Startup Initiative (Intesa Sanpaolo)

Programma corporate per startup con focus su crescita, investor readiness e connessioni con corporate e investitori. Tipicamente lavora su selezione, coaching e matchmaking, con un modello “platform” che accelera l’accesso a capitali e partnership. Molto orientato all’esposizione qualificata verso l’ecosistema.

Sede: programma nazionale con tappe/eventi (talvolta anche internazionali).

Responsabile (area startup / programmi): Adam Ubrankovics (Head of Ecosystem Development and Solutions for Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center)

Budget / supporto: supporto non necessariamente “grant-first”; valore in coaching e accesso a investitori/corporate.

Eventi: call, sessioni di coaching, demo day, matching e incontri di filiera.

Email: contatto spesso tramite form/canali ufficiali del programma

UniCredit Start Lab (UniCredit)

Piattaforma di crescita per startup e PMI innovative con forte taglio “business”: selezione, mentoring e soprattutto opportunità di open innovation con UniCredit e partner. Il valore centrale è l’accesso a mercato, corporate e investitori, più che un grant standard. Struttura consolidata e ripetuta annualmente.

Responsabile: Francesca Perrone (Head ESG & Start Lab Italy, Head di UniCredit Start Lab)

Sede: programma nazionale (attività legate alle fasi di selezione ed eventi).

Budget / supporto: variabile per edizione; prevalgono mentorship, business matching, accesso a corporate e investitori.

Eventi: pitch, matching, iniziative con aziende partner, momenti di visibilità verso l’ecosistema finanziario.

Email: unicreditstartlab@unicredit.eu

Vittoria hub (Gruppo Vittoria Assicurazioni)

Acceleratore corporate per insurtech e servizi collegati agli ecosistemi casa, salute e benessere, mobilità e “smart business”. Percorso in più fasi, con supporto in validazione e sviluppo e premi che combinano grant e servizi. Fortemente orientato a partnership e sperimentazioni con il gruppo.

CEO: Nicolò Soresina

Sede: Via Marcantonio Colonna 35, 20149 Milano (Bosch Innovation Center).

Budget / supporto: premi incrementali fino a €100.000 tra grant e servizi, articolati per fasi.

Eventi: call, percorso di incubazione/accelerazione, Investor Day e momenti di community.

Email: info@vittoriahub.com