Acceleratori corporate in Italia: dove le grandi aziende aiutano le startup a crescere

In Italia sono attivi diversi programmi gestiti da grandi aziende con un’impostazione strutturata di accelerazione o scouting: ecco una lista dei principali acceleratori corporate, che cosa fanno, i contatti

Pubblicato il 26 feb 2026
Le grandi aziende possono scegliere di promuovere la crescita di una startup attraverso un acceleratore aziendale, o corporate accelerator. Di “corporate accelerator” in Italia ce ne sono alcuni, ma non sono molti i programmi gestiti direttamente da grandi aziende o gruppi corporate e con un’impostazione strutturata di accelerazione/scouting. Del resto i termini sono spesso ambigui: a volte l’incubazione è in realtà un’accelerazione, o viceversa, e in determinati casi è labile il confine tra acceleratori e venture builder. Inoltre gli acceleratori in quanto tali sono in fase calante: l’analisi del Report 2025 del Social Innovation Monitor evidenzia una loro riduzione del 15% in Italia, ma, secondo il Direttore scientifico Paolo Landoni, è accompagnata da una maggiore maturità economica e sociale.

Ecco dunque, anche grazie al contributo di Landoni, una selezione (in ordine alfabetico) di acceleratori gestiti da grandi gruppi, con numeri, budget e contatti dove disponibili.

Chi volesse segnalare iniziative e programmi analoghi può farlo a redazione@economyup.it.

Good Food Makers (Barilla)

Programma corporate di Barilla, gestito da Almacube, dedicato a startup e soluzioni per l’innovazione nell’agrifood: qualità e sostenibilità delle filiere, nuovi ingredienti, digitalizzazione dei processi. Il format combina selezione, mentoring e accelerazione con un taglio operativo: l’obiettivo è arrivare a test e industrializzazione, non solo visibilità.

Responsabile: Claudia Berti (Head of Open Innovation, Barilla)
Sede: programma nazionale/internazionale; attività ed eventi legati a Barilla (la sede operativa può variare per edizione).
Budget / supporto: variabile per edizione (spesso: servizi, mentorship, possibili grant/benefit indicati nella call).
Eventi: call periodica, percorso di accelerazione, final pitch/demo.
Email: almacubesrl@legalmail.it.

ENI Joule – Discovery Lab (Eni)

Iniziativa di innovazione e imprenditorialità di Eni con programmi che, a seconda dei format, includono componenti di accompagnamento e sviluppo progettuale. Il taglio è spesso education + sviluppo, ma alcune iniziative operano come percorsi strutturati per portare idee e team verso soluzioni testabili e casi d’uso reali.

Responsabile: Mattia Voltaggio (Head of Joule, Eni School for Entrepreneurship).
Sede: variabile per programma/edizione (iniziative nazionali con attività in presenza e online). Sede legale: via del Commercio 9-11, 00154, Roma (RM)
Budget / supporto: variabile (mentoring, formazione, accesso a network e, in alcuni casi, opportunità progettuali).
Eventi: call, workshop, demo/pitch in base al percorso.
Email: joule@eni.com

Food Tech Accelerator – Food Forward (Deloitte)

Programma di accelerazione in ambito food tech promosso da Deloitte con logiche corporate: scouting, mentoring, sviluppo del business model e connessioni con aziende della filiera. Opera come acceleratore collegato a una grande organizzazione con forte capacità di execution e network, con format che possono variare di edizione in edizione.

Responsabile: Andrea Poggi (Innovation Leader, Deloitte Italy
Sede: variabile per edizione (format spesso ibrido).
Budget / suppor: tipicamente mentoring, advisory e accesso a network; eventuali benefit dipendono dalla call.
Eventi: call, programma di accelerazione, demo/pitch e incontri con partner.
Email: contatto spesso via form/canali del programma

GoBeyond (Sisal)

Programma corporate di Sisal che, a seconda delle edizioni, combina call, percorso di accompagnamento e momenti di presentazione per startup e innovatori. È spesso strutturato come iniziativa di open innovation con meccanismi di selezione e supporto, anche se alcuni format possono essere più “award/contest” che accelerazione pura.

Responsabile: Davide Orfanelli (Social Innovation Discipline Leader / Program Manager GoBeyond)
Sede: variabile per edizione (format spesso ibrido).
Budget / supporto: variabile (supporto progettuale, mentoring e/o premi secondo regolamento).
Eventi: call, sessioni di lavoro, pitch e momenti finali di selezione/presentazione.
Email: info.gobeyond@sisal.it

HyAccelerator (Snam)

Acceleratore corporate focalizzato su tecnologie per transizione energetica e idrogeno. Lavora su validazione, sviluppo e industrializzazione, con accesso a asset e competenze Snam e possibilità di PoC. È pensato per portare soluzioni “dal pilot” verso casi d’uso reali in infrastrutture e filiera energy.

Responsabile: Pere Margalef Valldeperez (Senior Vice President Technology and R&D Hydrogen, Snam)
Sede: iniziativa su scala nazionale, con attività anche in presenza presso sedi/partner del programma.
Budget / supporto: variabile per edizione (programma strutturato + opportunità di PoC; dettagli economici dipendono dalla call).
Eventi: demo day/presentazioni, matching con partner, momenti di verifica avanzamento progetto.
Email: hyaccelerator@snam.it; call4Fellows@snam.it

IKIGAI (Banca Monte dei Paschi di Siena)

Programma corporate collegato a Mps per l’innovazione e la collaborazione con startup. In base alle edizioni, può assumere la forma di accelerazione con mentoring e accesso a competenze bancarie per validare use case (fintech, servizi, processi). Obiettivo: passare dalla soluzione alla sperimentazione concreta.

Responsabile: Luca Seghedoni
Sede: IKIGAI Hub, Via Roma 77 53100 Siena (SI)
Budget / support: variabile (mentoring, accesso a competenze e possibili PoC; dettagli nella call).
Eventi: call, percorso di lavoro con team bancari, pitch/demo conclusivi.
Email: info@ikigaihub.it

Le Village by CA (Crédit Agricole Italia)

Ecosistema di innovazione del Gruppo Crédit Agricole che unisce startup, corporate partner e investitori. Oltre alla community, propone percorsi di accompagnamento e collaborazione con aziende partner, spesso con logiche di co-sviluppo e go-to-market. È più “network + programmi” che accelerazione classica, ma include iniziative strutturate con le corporate.

CEO (“Sindaco”): Gabriella Scapicchio
Sede: Milano – Corso di Porta Romana 61, 20122 Milano (oltre ad altre sedi nel network).
Budget / supporto: supporto in mentoring, accesso a partner e business matching; condizioni variabili in base al percorso.
Eventi: pitch, incontri con investitori, appuntamenti di community e open innovation.
Email: startup_milano@levillagebyca.com

Open Accelerator (Zcube / Gruppo Zambon)

Acceleratore internazionale life science promosso da Zcube (research venture di Zambon). Percorso pensato per far crescere team e tecnologie in ambito salute, con mentoring, formazione e connessioni industriali. Include anche componenti di investimento seed per le realtà selezionate.

Responsabile (program management): Vittoria Pavoncello
Sede: OpenZone – Via Antonio Meucci 3, 20091 Bresso (MI).
Budget / supporto: seed investment fino a €100.000 per startup + programma di mentoring/formazione (a seconda dell’edizione).
Eventi: call periodica, percorso di accelerazione, demo day/pitch e award.
Email: info@openzone.it

PLAI (Gruppo Mondadori)

Iniziativa di innovazione collegata a Mondadori con programmi per startup e progetti ad alto contenuto digitale/AI. In base ai format può lavorare come percorso di accelerazione (mentoring, go-to-market, collaborazione con la corporate) oppure come piattaforma più ampia di innovazione. Il criterio distintivo resta la connessione diretta al gruppo.

CEO: Stefano Argiolas.
Sede: variabile per edizione (attività legate a sedi e partner del gruppo).
Budget / supporto: variabile (mentoring, accesso a use case e canali; dettagli in call/programma).
Eventi: call, workshop, pitch e momenti di presentazione progetti.
Email: contatto spesso tramite form/canali ufficiali.

SellaLab (Gruppo Sella)

Piattaforma di innovazione del Gruppo Sella che include programmi con startup e imprese, spesso orientati a open innovation e sperimentazione. Non sempre è un acceleratore classico, ma può ospitare percorsi strutturati di accompagnamento e collaborazione con la corporate e i partner.

Responsabile: Stefano Azzalin
Sede: network multi-sede (attività ed eventi variabili).
Budget / supporto: variabile (mentoring, connessioni industriali, supporto allo sviluppo e partnership).
Eventi: call/programma, community, demo/pitch e incontri con aziende.
Email: contatto spesso tramite form/canali ufficiali

Startup Initiative (Intesa Sanpaolo)

Programma corporate per startup con focus su crescita, investor readiness e connessioni con corporate e investitori. Tipicamente lavora su selezione, coaching e matchmaking, con un modello “platform” che accelera l’accesso a capitali e partnership. Molto orientato all’esposizione qualificata verso l’ecosistema.
Sede: programma nazionale con tappe/eventi (talvolta anche internazionali).

Responsabile (area startup / programmi): Adam Ubrankovics (Head of Ecosystem Development and Solutions for Startup, Intesa Sanpaolo Innovation Center)
Budget / supporto: supporto non necessariamente “grant-first”; valore in coaching e accesso a investitori/corporate.
Eventi: call, sessioni di coaching, demo day, matching e incontri di filiera.
Email: contatto spesso tramite form/canali ufficiali del programma

UniCredit Start Lab (UniCredit)

Piattaforma di crescita per startup e PMI innovative con forte taglio “business”: selezione, mentoring e soprattutto opportunità di open innovation con UniCredit e partner. Il valore centrale è l’accesso a mercato, corporate e investitori, più che un grant standard. Struttura consolidata e ripetuta annualmente.

Responsabile: Francesca Perrone (Head ESG & Start Lab Italy, Head di UniCredit Start Lab)
Sede: programma nazionale (attività legate alle fasi di selezione ed eventi).
Budget / supporto: variabile per edizione; prevalgono mentorship, business matching, accesso a corporate e investitori.
Eventi: pitch, matching, iniziative con aziende partner, momenti di visibilità verso l’ecosistema finanziario.
Email: unicreditstartlab@unicredit.eu

Vittoria hub (Gruppo Vittoria Assicurazioni)

Acceleratore corporate per insurtech e servizi collegati agli ecosistemi casa, salute e benessere, mobilità e “smart business”. Percorso in più fasi, con supporto in validazione e sviluppo e premi che combinano grant e servizi. Fortemente orientato a partnership e sperimentazioni con il gruppo.

CEO: Nicolò Soresina
Sede: Via Marcantonio Colonna 35, 20149 Milano (Bosch Innovation Center).
Budget / supporto: premi incrementali fino a €100.000 tra grant e servizi, articolati per fasi.
Eventi: call, percorso di incubazione/accelerazione, Investor Day e momenti di community.
Email: info@vittoriahub.com

Luciana Maci
Giornalista professionista dal 1999, scrivo di innovazione digitale e di come cambia il mondo con le nuove tecnologie. Dopo un master in giornalismo alla Luiss di Roma, ho collaborato con importanti testate italiane e lavorato in contesti internazionali e no profit. Dopo un periodo in CorCom, da oltre dieci anni sono in EconomyUp (Gruppo Nextwork360), di cui sono coordinatrice editoriale. Mi occupo di innovazione aziendale, open innovation, startup, innovazione nell’automotive, nella mobilità, nel banking, nel retail, nell’immobiliare, nell’insurance. Contributor di libri e saggi, autrice, moderatrice, speaker, ghost writer.
