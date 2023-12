SACE e Illimity bank: transizione ecologica a misura di PMI

Un gruppo assicurativo-finanziario come SACE e una banca di nuova generazione come illimity Bank possono contribuire, alleandosi, ad accelerare la transizione ecologica e sostenibile del nostro Paese. Come? Sostenendo le imprese italiane nei loro investimenti pensati per ridurre l’impatto ambientale.

Transizione ecologica: quanto è importante per le aziende

La transizione ecologica rappresenta oggi un imperativo categorico per le aziende italiane, un cambio di paradigma che concilia sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Nell’attuale scenario competitivo, l’adozione di politiche green non è solo una questione etica, ma un fattore determinante per l’innovazione e l’accesso a nuovi mercati. Le imprese italiane sono chiamate a rivedere i propri modelli produttivi, investendo in tecnologie pulite e processi a basso impatto ambientale. Questa transizione, oltre a tutelare l’ecosistema, può generare vantaggi economici e migliorare l’immagine aziendale, rendendo le imprese più attrattive agli occhi sia degli investitori sia dei consumatori sempre più sensibili alle questioni ambientali.

SACE e illimity Bank: in cosa consiste l’intesa

Su questo presupposto si basa l’alleanza tra SACE, direttamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni, e illimity Bank, gruppo bancario ad alto tasso tecnologico, fondato e guidato da Corrado Passera.

La partnership consentirà a illimity Bank di mettere a disposizione delle aziende la garanzia di SACE per le loro progettualità finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, salvaguardia e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi, mobilità sostenibile e circular economy. Un’iniziativa in linea con il Green New Deal e con la tassonomia definita dall’Unione Europea.

Cos’è la Garanzia Green di SACE

Le imprese, nello specifico le società di capitali con fatturato fino a 500 milioni di euro, potranno beneficiare della Garanzia Green di SACE all’80%, rilasciata a condizioni di mercato, attraverso un processo totalmente standardizzato e digitalizzato.

Per rendere ancor più accessibile lo strumento della Garanzia Green, SACE ha semplificato e ulteriormente digitalizzato il processo, migliorando la customer experience anche grazie a un portale dedicato. Tra le novità introdotte, una maggiore flessibilità dei finanziamenti, tra cui la possibilità di avere erogazioni multiple.

Le nuove modalità di accesso alla Garanzia Green rappresentano un ulteriore, importante passo nel percorso di trasformazione digitale che SACE sta portando avanti, in linea con la strategia e gli obiettivi del Piano Industriale INSIEME 2025.

Inoltre, le modifiche introdotte allo strumento agevoleranno e accelereranno la sigla di nuove convenzioni green.

Garanzia Green: già supportati 500 progetti per 12 miliardi di euro

“Le aziende che investono in sostenibilità sono più competitive e resilienti e questo vale in particolare per le PMI, che sono un pilastro del nostro piano industriale INSIEME2025”, sottolinea Daniela Cataudella, Managing Director Digital Business di SACE. “Con la nostra Garanzia Green, noi di SACE abbiamo già supportato oltre 500 progetti in Italia per un valore totale di 12 miliardi di euro e siamo impegnati ogni giorno nel sostenere gli investimenti utili ad accelerare i processi di transizione sostenibile in tutti gli ambiti e settori. Un impegno che portiamo avanti insieme ai principali attori del sistema e agli Istituti finanziari italiani, come illimity Bank, che si aggiunge alle diverse partnership già in essere, per rafforzare il nostro sostegno della transizione ecologica italiana”.

Illimity e la transizione ecologica per le PMI

“illimity è una sustainable native company, in quanto fin dalla propria nascita ha avviato un percorso di integrazione degli obiettivi ESG nei propri modelli di business, governance e processi”, commenta Stefano Ortolano, Head of Crossover & Acquisition Finance di illimity, “Questo nostro approccio ci rende un partner di riferimento in Italia per tutte le PMI che intendono raggiungere e/o migliorare i propri obiettivi sostenibili. L’accordo con SACE si inserisce quindi perfettamente nella nostra strategia, consentendoci di ampliare ulteriormente i servizi a supporto della transizione sostenibile e che sono posti alla base dei nostri programmi di sviluppo con rinnovato focus anche per il 2024, che hanno un impatto non solo sulle imprese ma anche sul territorio”.