L’Europa compie un nuovo passo verso la costruzione di un mercato dei pagamenti digitali più integrato, sicuro e competitivo. Il compromesso politico raggiunto su PSD3 e PSR rappresenta infatti uno snodo strategico per il futuro dei servizi finanziari europei, con implicazioni che riguardano banche, fintech, operatori dei pagamenti e consumatori. Il nuovo pacchetto normativo nasce con l’obiettivo di superare alcune criticità emerse durante l’applicazione della PSD2, soprattutto sul fronte della frammentazione regolatoria tra i diversi Paesi membri, e punta a rafforzare l’efficacia dell’Open Banking nel contesto della crescente digitalizzazione finanziaria europea.
OPEN BANKING
PSD3 e PSR, i prossimi step della riforma europea dei pagamenti digitali
L’Unione Europea accelera sull’evoluzione della PSD2: più armonizzazione tra Stati membri, nuove regole per crypto e open banking e maggiore trasparenza per consumatori e operatori finanziari
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