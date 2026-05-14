PSD3 e PSR, i prossimi step della riforma europea dei pagamenti digitali

L’Europa compie un nuovo passo verso la costruzione di un mercato dei pagamenti digitali più integrato, sicuro e competitivo. Il compromesso politico raggiunto su PSD3 e PSR rappresenta infatti uno snodo strategico per il futuro dei servizi finanziari europei, con implicazioni che riguardano banche, fintech, operatori dei pagamenti e consumatori. Il nuovo pacchetto normativo nasce con l’obiettivo di superare alcune criticità emerse durante l’applicazione della PSD2, soprattutto sul fronte della frammentazione regolatoria tra i diversi Paesi membri, e punta a rafforzare l’efficacia dell’Open Banking nel contesto della crescente digitalizzazione finanziaria europea.