La nuova valuta delle partite IVA non è il denaro, ma il tempo

In Italia la voglia di fare impresa resta forte: sono oltre 6 milioni le Partite IVA registrate, circa il 10% della popolazione. Ma oggi, per chi lavora in proprio, la vera scarsità non è soltanto il capitale: è il tempo.

Avviare e gestire un’attività significa ancora fare i conti con fatture, tasse, incassi, scadenze, burocrazia e strumenti spesso frammentati. È quel “lavoro invisibile” che non produce direttamente ricavi, ma assorbe energie preziose.

Secondo una ricerca condotta con YouGov in collaborazione con ING Business Banking, il 52% dei titolari di Partita IVA indica burocrazia e adempimenti fiscali come prima fonte di preoccupazione. La nuova sfida di chi offre servizi finanziari è quindi restituire tempo agli imprenditori, integrando operatività bancaria, pagamenti, fiscalità, protezione e gestione della liquidità in un’unica esperienza semplice e digitale.

Un mercato ampio, ma ancora poco servito

L’imprenditorialità italiana sta cambiando. Accanto ad artigiani e attività tradizionali crescono freelance, professionisti e nuove iniziative nate dal desiderio di maggiore autonomia, libertà professionale e migliori prospettive economiche. È un fenomeno trasversale alle generazioni, dalla Gen Z ai baby boomer, e coinvolge sempre più donne.

Come dimostrano anche le adesioni ai servizi di Business Banking di ING Italia dedicati a Partite IVA e liberi professionisti, dove le donne rappresentano il 25% del totale, rispetto a un contesto nazionale in cui solo il 15% delle imprese risulta avviato o posseduto da una donna.

Partita IVA e Gen Z: il lavoro autonomo diventa una scelta

Tra i più giovani, il lavoro autonomo non nasce necessariamente dalla mancanza di alternative. Per una parte della Generazione Z, aprire una Partita IVA significa cercare maggiore autonomia, flessibilità e controllo sul proprio percorso professionale. Creator economy, consulenza digitale e micro-imprenditorialità stanno ampliando le forme del lavoro indipendente, spesso con strutture molto snelle. Una trasformazione che porta però con sé anche nuove responsabilità: dalla gestione degli incassi alla fiscalità, fino a scadenze e tutele, attività che chi lavora in proprio deve spesso coordinare senza un’organizzazione dedicata.

Nonostante il peso economico del segmento, molti lavoratori autonomi e piccoli imprenditori continuano a non trovare soluzioni costruite sulle loro esigenze quotidiane. Una distanza che si avverte ancora di più nella fase di avvio: chi sta trasformando un’idea in un’attività deve orientarsi tra scelte finanziarie, fiscali e operative e spesso affronta questo percorso senza strutture dedicate.

La risposta di ING: digitale, integrata e con supporto umano

È in questo scenario che si inserisce Arancio Business, il conto aziendale di ING Business Banking per liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali. L’obiettivo non è offrire soltanto un conto corrente, ma un ecosistema capace di ridurre il lavoro invisibile, restituire tempo e dare maggiore controllo sulle attività, accompagnando il cliente dalla sfera personale a quella imprenditoriale, in una logica di banca sempre più universale.

L’esperienza è mobile-first e unisce strumenti per far crescere la liquidità, per gli incassi, come POS fisico e digitale utilizzabile direttamente sul telefono, pagamenti con carta di debito business, supporto fiscale tramite partnership dedicate, protezione cyber e dei dispositivi, prima banca a offrire questi servizi gratuitamente. La logica è semplice: meno fornitori, piattaforme e passaggi da coordinare; maggiore continuità nelle operazioni quotidiane. In questo modello la banca comincia a evolvere da fornitore di prodotti finanziari a partner operativo dell’attività.

Il modello ING segue il principio “digital always, human when you need it”: operatività prevalentemente digitale, affiancata dal supporto di circa 350 professionisti ING e da circa 30 Arancio Store sul territorio quando serve un confronto diretto. La presenza fisica non sostituisce il digitale, lo completa: il valore del modello ING non è nella filiale tradizionale, ma in un ecosistema integrato in cui il cliente può operare in autonomia e ricevere assistenza qualificata quando ne ha bisogno. Questo consente di combinare efficienza, prossimità, fiducia e semplicità.

Non solo servizi finanziari

L’impegno di ING passa anche dalla valorizzazione della cultura imprenditoriale. La partnership con Made IT, il podcast di Inés Makula che racconta storie di successo legate anche al Made in Italy, porta nel progetto esperienze concrete, modelli e testimonianze: uno strumento per incoraggiare chi sta costruendo un’attività, piccola o grande, a trasformare un’idea in un percorso imprenditoriale.

Verso un Business Banking più “intelligente”?

AI, automazione e servizi integrati stanno ridefinendo il concetto stesso di banca. Il valore non risiede soltanto nella possibilità di svolgere online le tradizionali operazioni bancarie, ma nella capacità di prevenire scadenze, automatizzare attività ripetitive, semplificare la riconciliazione di incassi e pagamenti e mettere ordine tra informazioni distribuite su più strumenti. A fare la differenza saranno soluzioni intuitive, sicure e capaci di ridurre concretamente il carico amministrativo, lasciando alle persone le decisioni a maggiore valore. L’AI e gli strumenti evoluti incuriosiscono, ma non convincono ancora tutti; per trasformarli in valore servono chiarezza, sicurezza e benefici tangibili.

La competizione si giocherà quindi sulla capacità di rendere più semplice l’intera gestione dell’attività. La banca del futuro non sarà soltanto il luogo in cui aprire un conto, chiedere credito o custodire liquidità, ma un partner operativo capace di collegare servizi finanziari e strumenti di lavoro, aiutando professionisti e piccoli imprenditori a gestire la complessità, proteggere il business e cogliere nuove opportunità di crescita.

Un’offerta che sta ottenendo un crescente consenso in tutta Italia: ad oggi, dopo i primi 10 mesi dal lancio, ING Business Banking registra clienti in tutte le province italiane, confermando la bontà e semplicità dei servizi proposti.