Rimuovere un solo albero può ridurre di oltre 1.100 dollari l’anno il premio assicurativo di una casa esposta agli incendi. La simulazione ricostruisce l’abitazione e l’ambiente circostante, simula il movimento del fuoco e ricalcola il rischio dopo l’intervento. Questa capacità di trasformare la prevenzione in una variabile misurabile ha portato una startup americana allo status di unicorno dopo neanche due anni di attività.

La startup che ha sviluppato il sistema si chiama Stand. Fondata nel 2024, ha raccolto 70 milioni di dollari in una Serie C guidata da Saga Ventures, con la partecipazione di Lowercarbon Capital, Eclipse, Equal Ventures, Inspired Capital, Neotribe e Jackson Square Ventures. Il round ha portato la società tra gli unicorni dell’insurtech.

Stand dichiara di assicurare immobili per oltre 10 miliardi di dollari, contro un miliardo un anno prima. Il cofondatore e CEO Dan Preston indica una crescita di circa il 15% al mese, concentrata finora in due mercati: la California, dove il rischio principale è rappresentato dagli incendi, e la Florida, esposta agli uragani.

Il significato industriale dell’operazione riguarda il modo in cui viene costruita la polizza. Attraverso gemelli digitali, simulazioni fisiche e modelli di AI, la startup valuta ogni immobile, individua gli interventi che possono limitarne la vulnerabilità e traduce la riduzione attesa del rischio in un nuovo premio. L’assicurazione comincia così prima dell’evento estremo, quando è ancora possibile intervenire sull’edificio.

Dal gemello digitale al prezzo della polizza

Il nucleo tecnologico è lo Stand World Model, un sistema che ricostruisce ogni proprietà utilizzando la geometria del lotto, la vegetazione, la topografia, i materiali e le caratteristiche dell’edificio. La valutazione viene eseguita sull’abitazione specifica, anziché basarsi soltanto su medie territoriali o codici postali.

Per gli incendi, il modello simula il passaggio delle braci attraverso la vegetazione, la propagazione del fuoco e il calore che raggiunge le diverse parti della struttura. Nel caso degli uragani considera invece vento, precipitazioni e mareggiate, che colpiscono l’edificio con intensità e tempi differenti.

L’architettura è stata progettata anche per tempeste convettive, alluvioni e terremoti, sebbene l’offerta commerciale sia oggi concentrata sugli incendi in California e sugli uragani in Florida. L’obiettivo è utilizzare uno stesso impianto tecnologico per pericoli diversi, adattando a ciascuno le relative leggi fisiche.

Stand dichiara di impiegare metodi di fluidodinamica computazionale e analisi strutturale mutuati dall’ingegneria aerospaziale. L’AI viene utilizzata per accelerare simulazioni che, eseguite esclusivamente attraverso modelli fisici tradizionali, richiederebbero tempi incompatibili con la quotazione di una polizza. I modelli di machine learning vengono addestrati sui risultati delle simulazioni per produrre valutazioni utilizzabili quasi immediatamente da underwriter e broker.

Quando un intervento cambia il premio

Dopo avere misurato il rischio iniziale, la piattaforma modifica il gemello digitale per rappresentare gli interventi possibili. Può simulare che cosa accadrebbe rimuovendo un albero vicino alla casa, sostituendo materiali combustibili, proteggendo le aperture dalle braci o rinforzando il tetto contro il vento.

La simulazione viene quindi ripetuta. Se l’intervento riduce la probabilità o la gravità del danno, il sistema associa quella variazione a un nuovo prezzo della polizza. Il proprietario può così confrontare il costo dei lavori con il risparmio assicurativo atteso.

Questo passaggio distingue Stand dalle piattaforme che forniscono soltanto un punteggio climatico. Un indicatore descrive il pericolo, ma non chiarisce necessariamente come modificarlo. Il gemello digitale punta invece a individuare le cause fisiche della vulnerabilità e a mostrare quali azioni producono il maggiore beneficio.

La società affianca inoltre i clienti nella ricerca delle imprese che eseguono i lavori e nella verifica delle modifiche. L’assicurazione diventa un servizio continuativo, nel quale prevenzione, manutenzione e copertura vengono gestite all’interno dello stesso processo.

Perché una startup così giovane vale già un miliardo

La velocità con cui Stand ha raggiunto la valutazione di un miliardo dipende anche dall’esperienza dei fondatori. Dan Preston ha creato Metromile, compagnia automobilistica basata sulle polizze a consumo; Jason Mueller, chief product officer, ha guidato il prodotto di Policygenius.

Completano il gruppo Sam Shank, cofondatore di HotelTonight, e Bill Clerico, fondatore di WePay e di Convective Capital, fondo specializzato in tecnologie per la resilienza agli incendi. I loro profili sono raccolti nella presentazione ufficiale del team.

La composizione della squadra riunisce competenze assicurative, software, scienza applicata, distribuzione e accesso al capitale. Stand non vende soltanto un modello predittivo a compagnie esistenti: partecipa al processo che porta dalla valutazione del rischio alla costruzione della polizza e agli interventi sull’immobile.

Il vantaggio di un modello integrato

I broker possono inserire una proprietà nella piattaforma, ottenere una quotazione e, per gli immobili idonei, procedere alla stipula. In California le coperture sono emesse da Concert Specialty Insurance Company, mentre in Florida opera Stand Insurance Exchange. La capacità riassicurativa è fornita da operatori come Arch, RenaissanceRe, Hannover Re, Nephila e Hiscox.

La crescita richiede dunque capitale assicurativo oltre a quello di venture capital. Il modello deve soddisfare compagnie, riassicuratori e autorità di vigilanza, perché un errore di valutazione non produce soltanto un risultato software impreciso: può tradursi in perdite finanziarie quando si verifica una catastrofe.

Il vantaggio ricercato nasce dal circuito tra dati, simulazioni, lavori e sinistri. Ogni nuova proprietà fornisce informazioni sulle caratteristiche degli edifici; gli interventi mostrano quali misure vengono effettivamente realizzate; gli eventi successivi permettono di confrontare le previsioni con i danni osservati. Se questo circuito funziona, il modello può migliorare insieme alla crescita del portafoglio.

I numeri diffusi dalla società richiedono comunque una lettura corretta. Gli oltre 10 miliardi di dollari indicano il valore degli immobili assicurati, non i premi raccolti, i ricavi o la redditività. Stand non ha reso pubblici dati sufficienti per collegare la valutazione di un miliardo ai risultati economici o all’andamento dei sinistri.

La crisi assicurativa crea un nuovo mercato

La California offre un contesto particolarmente favorevole alla sperimentazione. A giugno 2026 il California FAIR Plan, l’assicuratore di ultima istanza per chi non trova copertura sul mercato ordinario, aveva 696.562 polizze residenziali e commerciali in vigore e un’esposizione complessiva di 768 miliardi di dollari.

Rispetto a settembre 2022, il numero delle polizze era cresciuto del 157% e l’esposizione del 250%. L’aumento mostra quante proprietà siano rimaste senza alternative adeguate nel mercato volontario, mentre incendi più distruttivi e costi di ricostruzione più elevati hanno spinto diversi assicuratori a ridurre la propria presenza.

Anche il regolatore californiano riconosce che i dati storici possono non rappresentare più correttamente le condizioni presenti e future. Il Department of Insurance ha avviato lo sviluppo del California Public Wildfire Catastrophe Model, uno strumento pubblico destinato a simulare migliaia di scenari e a valutare gli effetti delle misure di mitigazione.

Stand punta a riportare nel mercato immobili che i modelli più generali classificano come troppo rischiosi. Il capitale raccolto servirà ad ampliare la presenza negli Stati occidentali esposti agli incendi e nel Sud-est soggetto agli uragani, per poi affrontare tempeste convettive, gelo e alluvioni.

La società ha scelto come mercato iniziale le abitazioni di alto valore situate nelle aree più esposte. È un segmento nel quale i proprietari hanno maggiori possibilità di finanziare i lavori e il costo elevato delle polizze rende più visibile il risparmio potenziale. La scelta facilita l’avvio del modello, ma non dimostra ancora che lo stesso approccio sia sostenibile nel mercato di massa.

I limiti che il round non cancella

Stand sostiene di avere testato il proprio sistema su circa 310 abitazioni californiane interessate da incendi negli ultimi tre o quattro anni. Secondo i dati comunicati a Fortune, il modello avrebbe previsto correttamente la distruzione o la sopravvivenza degli edifici nell’85% dei casi.

La società attribuisce ai modelli prevalentemente basati sulla localizzazione una percentuale compresa tra il 50% e il 55%. Il confronto è stato però prodotto da Stand e non è stato verificato in modo indipendente. Per valutarne la solidità serviranno risultati su campioni più ampi, aree geografiche differenti ed eventi con caratteristiche diverse.

Saranno rilevanti soprattutto la frequenza dei sinistri, la gravità delle perdite, il costo della riassicurazione e la capacità delle misure suggerite di funzionare durante eventi estremi. Un modello accurato nel distinguere quali abitazioni bruceranno deve anche produrre premi sufficienti a coprire le perdite senza rendere la polizza economicamente inaccessibile.

La casa non è separata dal territorio

Il gemello digitale incontra inoltre un limite fisico. Una casa può essere rinforzata, ma il suo rischio dipende anche dagli edifici circostanti, dalla gestione della vegetazione, dalle infrastrutture, dalla disponibilità di acqua e dai sistemi di emergenza.

Gli interventi sul singolo immobile possono ridurne la vulnerabilità, ma non eliminano l’esposizione collettiva. La diffusione di polizze property-specific dovrà quindi accompagnarsi a investimenti pubblici, regole edilizie, manutenzione del territorio e piani di adattamento su scala urbana.

Rimane anche una questione distributiva. I proprietari con maggiore capacità economica possono finanziare rapidamente un nuovo tetto, sostituire le finestre o modificare la vegetazione. Le famiglie con redditi inferiori rischiano invece di ricevere una diagnosi accurata senza disporre delle risorse necessarie per intervenire. Finanziamenti dedicati e incentivi pubblici diventano quindi parte del modello, soprattutto se la tecnologia vuole superare il segmento delle abitazioni di pregio.

Perché il modello interessa Europa e Italia

La questione riguarda direttamente il mercato europeo. Secondo EIOPA, negli ultimi decenni soltanto il 25% circa delle perdite causate da catastrofi naturali nell’Unione europea è risultato assicurato. L’Eurobarometro 2025 citato dall’Autorità indica inoltre che appena il 17% degli intervistati possiede una copertura per danni agli immobili provocati da eventi naturali.

EIOPA definisce impact underwriting l’integrazione degli incentivi alla prevenzione nella progettazione, nel pricing e nella sottoscrizione delle polizze. Nella sua strategia per ridurre il divario di protezione, l’Autorità indica la necessità di modelli più granulari, maggiore trasparenza e prodotti capaci di premiare gli interventi di adattamento.

Il modello di Stand si colloca nello stesso spazio. La compagnia prova a rendere visibile il valore economico della prevenzione prima che si verifichi il danno, offrendo al proprietario un incentivo immediato sotto forma di riduzione del premio.

Il passaggio italiano dalle coperture alla prevenzione

In Italia il confronto arriva mentre si consolida l’obbligo per le imprese di assicurare determinati beni contro terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La disciplina illustrata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguarda terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati nell’attività d’impresa.

Il sistema italiano non riguarda le abitazioni e copre eventi in parte diversi da quelli affrontati oggi dalla startup statunitense. Il principio tecnologico può però diventare un riferimento: valutare le caratteristiche concrete del bene, individuare gli interventi che ne riducono la vulnerabilità e riconoscere quella riduzione nel prezzo della copertura.

Per applicare l’approccio su larga scala servono dati affidabili sugli edifici e sul territorio, standard condivisi, modelli sottoposti a validazione indipendente e regole trasparenti sul rapporto tra mitigazione e premio. Nei rischi più correlati continueranno inoltre a essere necessari riassicurazione, fondi pubblici e meccanismi mutualistici.

Dal climate tech alla resilienza assicurata

Il round di Stand segnala un’evoluzione del climate tech. Gli investimenti non riguardano più soltanto la misurazione delle emissioni o la riduzione dell’impatto ambientale, ma anche l’adattamento a eventi che stanno già modificando prezzi, disponibilità delle coperture e valore degli immobili.

In questo mercato l’AI produce valore quando entra in una catena industriale composta da simulazioni, underwriting, lavori sugli edifici, distribuzione e capitale assicurativo. La tecnologia può indicare dove intervenire; il modello di business deve trasformare quell’indicazione in un investimento sostenibile per il proprietario e conveniente per chi assume il rischio.

La valutazione da un miliardo resta una scommessa degli investitori, non la prova conclusiva della sostenibilità del modello. Indica però la direzione nella quale si sta muovendo una parte dell’insurtech: assegnare un prezzo tanto al rischio climatico quanto alle azioni capaci di ridurlo.