Cambio al vertice di Vittoria Hub, il primo incubatore insurtech in Italia: Isabella Fumagalli è la nuova presidente e subentra a Matteo Campaner, attuale Amministratore Delegato della compagnia assicurativa, che ha guidato l’hub dal 2023 a oggi, dopo la tragica scomparsa di Gian Franco Baldinotti.

«È un onore assumere questo nuovo incarico e ringrazio la Compagnia per la fiducia ricevuta. Vittoria hub è una realtà d’eccellenza nell’ecosistema Insurtech italiano, capace di unire la cultura dell’innovazione alla concreta realizzazione di progetti. È uno spazio che stimola il talento, accoglie le idee e promuove la sperimentazione», ha dichiarato Fumagalli, che torna in prima linea sul fronte dell’innovazione aperta su cui aveva puntato anche durante il suo mandato alla guida di BNP Paribas Cardif.

La nomina di Isabella Fumagalli, che dall’inizio del 2025 ha assunto un ruolo di strategia e innovazione in Vittoria assicurazioni, segna l’inizio di una nuova fase per Vittoria Hub, che nei suoi primi cinque anni di attività ha contribuito a costruire un ponte tra il mondo assicurativo e quello delle startup (qui puoi trovare tutte le informazioni su Vittoria Hub)

Con una presidente dalla forte visione strategica e dalla consolidata esperienza internazionale, l’hub si prepara ad accelerare ulteriormente la propria missione: trasformare il settore assicurativo italiano attraverso l’open innovation, l’inclusione e la sperimentazione.

Come sottolineato più volte anche da EconomyUp, l’hub rappresenta un esempio concreto di come l’open innovation possa essere adottata con successo in un settore tradizionalmente prudente come quello assicurativo, favorendo l’adozione di soluzioni insurtech in grado di generare valore reale.

Chi è Isabella Fumagalli, dalle banche d’affari alle assicurazioni

Laureata in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, Isabella Fumagalli vanta una carriera internazionale nei settori finanziario e assicurativo. Dopo un esordio a Londra in JP Morgan, ha ricoperto per oltre vent’anni ruoli dirigenziali nel gruppo BNP Paribas Cardif. Nel 2023 entra nel perimetro di Vittoria Assicurazioni come consigliera di amministrazione di YAFA S.p.A. e, a partire dal 2025, assume la guida della Vicedirezione Generale Strategia e Innovazione della compagnia.

Un incarico che conferma l’impegno della manager verso il cambiamento, l’inclusione e la leadership femminile. Non a caso, Fumagalli è anche fondatrice di MissInAction, il primo programma europeo di accelerazione per startup a prevalenza femminile, e socia fondatrice di UN Women Italia, organismo delle Nazioni Unite dedicato alla parità di genere e all’empowerment delle donne. È inoltre amministratrice unica della società Poggio Orchidea Srl e siede in diversi consigli di amministrazione.

Qui puoi vedere un’intervista a Isabella Fumagalli che quasi 10 ani fa parlava già di innovazione e startup come leva strategica per il cambiamento dell’industria assicurativa

EconomyUpTv - Fumagalli (Cardif): così innoviamo le assicurazioni con le startup

Guarda questo video su YouTube

Isabella Fumagalli: “Credo nel valore della contaminazione”

Nel suo primo commento da Presidente di Vittoria Hub, Fumagalli ha tracciato una linea chiara rispetto alla visione strategica che intende portare avanti: «Credo profondamente nel valore della contaminazione tra saperi, generazioni e approcci diversi, ed è con questo spirito che desidero accompagnare l’evoluzione dell’hub e del settore assicurativo in generale».

La dichiarazione riflette un orientamento manageriale che valorizza la diversità come leva per l’innovazione. In un contesto come quello assicurativo, oggi sempre più interconnesso con il mondo digitale, la sfida è integrare modelli di business tradizionali con startup capaci di portare soluzioni agili, user-centriche e tecnologicamente avanzate.

Un esempio emblematico, come già raccontato da EconomyUp, è il programma di incubazione di Vittoria Hub, che accompagna le startup insurtech lungo un percorso a tre fasi – “Discover”, “Validate” e “Build” – finalizzato a testare e scalare nuovi modelli di servizio in ambito salute, mobilità, casa e protezione.

Il testimone da Campaner: continuità nella trasformazione

«Guidare Vittoria Hub è stato un privilegio e un’occasione preziosa per contribuire allo sviluppo del tessuto Insurtech in Italia», ha dichiarato Matteo Campaner, che lascia la Presidenza per concentrarsi sul ruolo di CEO di Vittoria Assicurazioni. A Fumagalli ha rivolto parole di stima e incoraggiamento: «A Isabella Fumagalli va il mio benvenuto e i migliori auguri per un incarico che sono certo saprà affrontare, in costante supporto all’AD Niccolò Soresina, con la visione e la professionalità che la contraddistinguono».

In un’epoca in cui l’assicurazione si fonde sempre più con la tecnologia – dall’intelligenza artificiale alla blockchain, dai servizi embedded alle microcoperture digitali – la leadership femminile e innovativa di Fumagalli potrebbe rivelarsi un asset chiave per rendere il sistema assicurativo più moderno, reattivo e vicino ai bisogni reali delle persone.