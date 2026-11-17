Le criptovalute entrano nell’offerta delle grandi banche europee e la finanza digitale compie un altro passo verso l’integrazione con i servizi finanziari tradizionali. Deutsche Bank ha avviato il proprio servizio di custodia di asset digitali, destinato a imprese e investitori istituzionali, annunciando l’ingresso dei primi clienti paganti.

La notizia segna un passaggio significativo: la più grande banca tedesca non si limita più a sperimentare applicazioni della blockchain, ma porta sul mercato un servizio regolamentato, integrato nella propria offerta commerciale.

Il punto non è soltanto la possibilità di custodire Bitcoin o altre criptovalute. La vera innovazione riguarda l’evoluzione del modello di business bancario, che si prepara a gestire una nuova categoria di attività finanziarie e a costruire servizi attorno alla loro conservazione, circolazione e, in prospettiva, tokenizzazione.

Per gli istituti italiani è un segnale da osservare: la competizione sui servizi finanziari digitali si sta spostando dalle sperimentazioni tecnologiche alla capacità di offrire soluzioni affidabili, regolamentate e commercialmente sostenibili.

Deutsche Bank avvia la custodia di asset digitali: che cosa cambia

Il nuovo servizio di Deutsche Bank è rivolto inizialmente ai clienti della Corporate Bank e dell’Investment Bank: grandi imprese, gestori patrimoniali, hedge fund, intermediari finanziari e istituzioni pubbliche.

L’offerta è diventata operativa dopo il completamento del percorso regolamentare presso l’autorità tedesca BaFin, come confermato dalla banca nella presentazione ufficiale del servizio.

Il progetto era stato annunciato a settembre 2026. A distanza di circa due mesi è arrivato il passaggio decisivo: l’attivazione commerciale con i primi clienti paganti.

Bitcoin, Ether e stablecoin: quali asset può custodire la banca

Il servizio permette di custodire e trasferire una selezione di asset digitali, tra cui Bitcoin, Ether e alcune stablecoin o token di moneta elettronica, come USDC, EURC ed EURAU.

Deutsche Bank gestisce per conto dei clienti i portafogli digitali e le relative chiavi private, cioè gli strumenti crittografici che consentono di controllare e trasferire gli asset.

In questo modo imprese e investitori possono accedere al mercato senza dover sviluppare autonomamente un’infrastruttura tecnologica per la custodia.

Non si tratta, almeno nella configurazione iniziale, di un servizio di trading o di investimento in criptovalute rivolto ai risparmiatori. L’offerta riguarda soprattutto la conservazione sicura e il trasferimento degli asset, con l’obiettivo di fornire un’infrastruttura bancaria per il mercato istituzionale.

Perché la custodia crypto può trasformare il business delle banche

La custodia è una funzione storica dell’industria finanziaria. Banche e intermediari conservano e amministrano strumenti finanziari per conto dei clienti, garantendo procedure, controlli e continuità operativa.

Con gli asset digitali questa attività assume caratteristiche nuove.

Le criptovalute e gli strumenti rappresentati su blockchain richiedono infatti infrastrutture tecnologiche differenti da quelle utilizzate per titoli, obbligazioni e altri strumenti tradizionali.

Ma soprattutto aprono la possibilità di sviluppare nuovi servizi.

Per una banca, entrare nella custodia crypto significa costruire un punto di accesso a un mercato che potrebbe estendersi ben oltre le criptovalute, comprendendo strumenti finanziari tokenizzati, pagamenti digitali e nuove modalità di regolamento delle transazioni.

Dalla custodia alla tokenizzazione degli strumenti finanziari

Il passaggio successivo è la tokenizzazione, cioè la rappresentazione digitale di attività e diritti attraverso registri distribuiti.

In prospettiva, questa tecnologia può essere applicata a obbligazioni, quote di fondi e altre attività finanziarie, con l’obiettivo di rendere più efficienti alcune operazioni di emissione, trasferimento e regolamento.

Deutsche Bank ha già indicato questa direzione nella propria strategia. Paul Maley, Global Head of Trust and Securities Services della banca, ha spiegato a Reuters che l’obiettivo di medio termine è costruire un ecosistema regolamentato e integrato che comprenda custodia, tokenizzazione e regolamento degli asset digitali.

La custodia diventa quindi il primo elemento di un’infrastruttura più ampia. Secondo Deutsche Bank Research, il mercato globale degli asset tokenizzati, escluse le stablecoin, è passato da circa 10 miliardi di dollari nel gennaio 2025 a 39 miliardi nel settembre 2026.

Si tratta di un mercato ancora limitato rispetto alla finanza tradizionale, ma la crescita contribuisce a spiegare l’interesse delle grandi istituzioni finanziarie.

La sfida tecnologica: chi controlla le chiavi private controlla gli asset

L’innovazione non riguarda soltanto i prodotti offerti ai clienti. La custodia di asset digitali impone alle banche di ripensare una parte delle proprie infrastrutture operative e dei sistemi di controllo.

Nel mondo blockchain le chiavi private consentono di autorizzare le transazioni. La loro perdita o compromissione può rendere impossibile recuperare gli asset o esporli a trasferimenti non autorizzati.

Sicurezza, controlli e responsabilità operative

Deutsche Bank ha progettato il servizio prevedendo diversi livelli di protezione: conservazione delle chiavi mediante hardware dedicato, separazione delle responsabilità, autorizzazioni multiple e ambienti di conservazione distinti, compresi sistemi offline.

Sono inoltre previste procedure di backup e recupero e l’utilizzo di fornitori tecnologici esterni per specifiche componenti dell’infrastruttura. Questa architettura mette in evidenza un aspetto fondamentale della trasformazione bancaria: la sicurezza degli asset digitali diventa una responsabilità organizzativa oltre che tecnologica.

Le banche devono stabilire chi può autorizzare un trasferimento, come vengono controllate le operazioni, quali procedure attivare in caso di incidente e come ripartire le responsabilità con i fornitori.

L’integrazione con i sistemi bancari esistenti è altrettanto importante: identificazione dei clienti, antiriciclaggio, monitoraggio delle transazioni, rendicontazione e gestione del rischio devono convivere con le caratteristiche delle infrastrutture blockchain.

La custodia regolamentata può ridurre alcuni rischi operativi, ma non elimina la volatilità degli asset, le frodi o i rischi legati agli altri operatori del mercato. Le cripto-attività, inoltre, non beneficiano delle garanzie sui depositi previste per i conti bancari idonei.

Nuovi servizi finanziari: Deutsche Bank guarda oltre l’Europa

Il progetto si inserisce nella strategia di crescita della Corporate Bank di Deutsche Bank. In un’intervista a Reuters del 16 ottobre 2026, Gerald Podobnik, Co-Head della Corporate Bank, aveva indicato l’intenzione di estendere il servizio ai principali centri finanziari asiatici nel 2027.

L’iniziativa è collegata all’obiettivo di crescita media annua dell’8% nel corporate banking entro il 2028.

La collaborazione con Deutsche Asset Management

In occasione dell’avvio commerciale, Deutsche Bank ha annunciato anche un memorandum d’intesa con Deutsche Asset Management, società di gestione patrimoniale controllata dal gruppo e precedentemente nota come DWS.

L’accordo punta a esplorare opportunità di collaborazione commerciale e tecnologica nel settore degli asset digitali.

Non si tratta ancora del lancio di nuovi prodotti, ma di un possibile collegamento fra l’infrastruttura di custodia e l’attività di asset management.

Per le banche, il potenziale economico non si limita dunque alle commissioni per la conservazione degli asset. Nel tempo potrebbero svilupparsi servizi complementari legati alla gestione degli investimenti, alla tokenizzazione e al regolamento delle operazioni.

Resta da verificare quanto rapidamente questa domanda si tradurrà in volumi e ricavi sufficienti a sostenere gli investimenti tecnologici e regolamentari.

Asset digitali, come si muovono le banche italiane

La trasformazione non riguarda soltanto la Germania.

In Europa diversi istituti stanno valutando come integrare gli asset digitali nei propri modelli di servizio. Un esempio è Commerzbank, che nel 2024 ha annunciato un’offerta per clienti corporate realizzata insieme a Crypto Finance, società del gruppo Deutsche Börse.

Anche in Italia sono stati compiuti passi concreti.

Banca Sella e il percorso verso la custodia crypto

Nel maggio 2026 Banca Sella ha annunciato di aver completato la procedura di notifica a Banca d’Italia prevista dal regolamento europeo MiCA, aprendo la strada all’offerta di servizi di custodia e trasferimento di cripto-attività.

L’istituto aveva indicato l’intenzione di avviare entro il 2026 una soluzione rivolta a specifiche categorie di clienti. Il completamento del percorso regolamentare non equivale, tuttavia, alla conferma dell’effettivo lancio commerciale.

Il confronto con Deutsche Bank evidenzia le diverse fasi attraverso cui passa l’innovazione bancaria: dalla sperimentazione tecnologica alla conformità regolamentare, fino alla disponibilità effettiva di un servizio utilizzato da clienti paganti.

Il ruolo del regolamento europeo MiCA

Un elemento determinante è il regolamento europeo Markets in Crypto-Assets, noto come MiCA, che ha introdotto un quadro armonizzato per numerose cripto-attività e per i relativi prestatori di servizi.

Per gli operatori bancari questo significa poter sviluppare nuove offerte all’interno di un contesto normativo più definito, pur mantenendo obblighi stringenti in materia di organizzazione, sicurezza e protezione della clientela.

Occorre distinguere, però, le cripto-attività disciplinate da MiCA dagli strumenti finanziari tokenizzati, che possono ricadere nella normativa finanziaria tradizionale.

La chiarezza regolamentare non risolve automaticamente le difficoltà tecnologiche e commerciali, ma rappresenta una condizione importante per favorire l’ingresso degli intermediari vigilati.

L’innovazione bancaria passa dall’integrazione tra finanza tradizionale e digitale

Il caso Deutsche Bank suggerisce una direzione precisa: il futuro degli asset digitali potrebbe non essere caratterizzato dalla sostituzione delle banche con nuove piattaforme decentralizzate, ma dalla progressiva integrazione delle tecnologie blockchain nei servizi degli intermediari tradizionali.

È la prospettiva delineata anche da Gerald Podobnik, secondo il quale gli asset digitali non devono sostituire il sistema finanziario esistente, ma possono affiancarlo attraverso nuove infrastrutture.

Per le banche italiane la questione diventa quindi strategica. Non basta decidere se offrire servizi legati alle criptovalute. Occorre comprendere quali nuove esigenze emergeranno dalle imprese e dagli investitori, quali attività mantenere internamente, quali affidare a partner tecnologici e come integrare asset tradizionali e digitali in un’unica esperienza di servizio.

La vera partita dell’innovazione bancaria non è custodire Bitcoin, ma costruire le infrastrutture finanziarie capaci di gestire attività tradizionali e digitali.

Deutsche Bank ha compiuto un passaggio concreto, trasformando un progetto in un servizio commerciale. Il mercato dovrà dimostrare quanto questa nuova infrastruttura sarà utilizzata e quali opportunità economiche riuscirà a generare.

Ma il segnale è già significativo: la finanza digitale non è più soltanto un settore da osservare o sperimentare. Sta diventando una componente dell’offerta delle grandi banche.