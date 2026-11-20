Il caso Revolut va oltre la vicenda giudiziaria di una banca digitale. Mette al centro una delle questioni più importanti per il futuro del fintech: come garantire che i sistemi di controllo crescano insieme alla velocità delle operazioni, al numero dei clienti e alla complessità del business. La decisione del Tribunale di Milano introduce un principio destinato a pesare sul settore: l’automazione non riduce le responsabilità degli intermediari, ma le rende più stringenti.

Il 16 novembre 2026 la Sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto per un anno l’amministrazione giudiziaria della succursale italiana di Revolut Bank UAB, ai sensi dell’art. 34 del Codice Antimafia.

La banca non è indagata: è «terza» rispetto ai clienti coinvolti nei procedimenti penali. Ma per le giudici «la condotta organizzativa di Revolut è censurabile sul piano colposo».

Il caso riguarda la quinta banca del Paese, con 6 milioni di clienti italiani, e arriva dodici giorni dopo l’annuncio di una valutazione di 115 miliardi di dollari.

L’automazione non è un’attenuante

Il passaggio decisivo è un principio enunciato dal Tribunale: «per un intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali l’adozione di sistemi automatizzati non attenua, ma rende più stringentel’obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali».

Il modello di business che ha fatto la fortuna di Revolut – niente filiali fisiche, automazione, velocità nell’apertura e gestione dei conti online e delle attività in criptovalute – in sede giudiziaria «diventa un boomerang», perché risulta incapace di segnalare clienti attratti dalla maggiore possibilità di movimentare proventi illeciti, trasferire grosse somme all’estero e renderne difficile il tracciamento.

Le evidenze sono nel confronto con gli altri intermediari. Su 24 clienti coinvolti in procedimenti penali, tra gennaio 2023 e luglio 2024 le altre banche avevano inviato 112 segnalazioni di operazioni sospette, Revolut nessuna. In un secondo procedimento, 107 segnalazioni altrui contro zero su 16 conti di società collegate agli indagati. In un terzo, su un conto con oltre 17 milioni di entrate, 273 contro zero. Per gli inquirenti non sono episodi isolati, ma «un modello gestionale stabile» che avrebbe agevolato movimenti per 76,5 milioni di euro.

Conta anche la scala. In Italia Revolut conta oltre 6 milioni di clienti e oltre 62mila imprese; nel mondo supera gli 80 milioni di clienti e gestisce oltre un miliardo di transazioni al mese. Non è più una fintech emergente, ma un operatore di grandi dimensioni, per il quale la capacità di garantire controlli adeguati alla scala raggiunta diventa una componente essenziale dell’affidabilità.

La domanda che il caso pone è se la crescita digitale possa correre più velocemente dei sistemi chiamati a governarla. Il provvedimento, va precisato, non dimostra che le carenze siano state causate dalla rapidità dell’espansione, e sistemi digitali ben progettati possono risultare più efficaci di quelli tradizionali. Il rischio emerge quando la crescita supera la capacità di aggiornare i presidi.

Che cosa dovrà cambiare: l’intera catena del controllo

Il Tribunale esclude un intervento puntuale: «Non si tratta soltanto di introdurre una specifica procedura mancante, ma di verificare l’intera catena del controllo». Gli anelli sono indicati uno per uno:

identificazione della clientela; classificazione del rischio; acquisizione delle informazioni negative; monitoraggio delle transazioni; collegamento tra clienti e controparti; gestione degli alert; decisione sulle segnalazioni; restituzione dei dati all’autorità.

Il Tribunale richiama anche le anomalie non intercettate: «omessa valorizzazione di fonti aperte» sul coinvolgimento dei clienti in procedimenti penali, apertura di conti «in prossimità di sequestri e confische», «frequente azzeramento dei saldi», flussi verso conti esteri, conti personali usati per movimentazioni commerciali e conti societari alimentati da una pluralità di persone fisiche. Sulle adverse media, il problema non è la singola notizia mancata, ma l’incapacità di acquisire e aggiornare sistematicamente le informazioni rilevanti.

C’è poi il rapporto con le autorità. Le forze di polizia non erano state informate che gli indagati avevano conti in Revolut. In un caso, il 7 novembre 2023, quattro destinatari di un sequestro preventivo hanno fatto sparire 3,8 milioni di euro.

Il percorso è fissato. Gli amministratori giudiziari Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini affiancheranno il management, con poteri limitati alle aree critiche: prima relazione entro 30 giorni, piano di intervento entro 60, valutazione dei presidi antiriciclaggio entro 90. L’udienza è fissata al 25 febbraio 2027. Non ci sono effetti sui depositi né sull’operatività.

Lo scopo della misura non è punire, ma restituire l’impresa al mercato una volta bonificata. La lezione: non basta automatizzare l’acquisizione dei clienti e l’esecuzione delle operazioni. Servono qualità dei dati, sistemi di monitoraggio aggiornati, capacità di riconoscere le anomalie e intervento umano quando i segnali di rischio lo richiedono.