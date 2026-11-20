«Il primo Cube l’ha intagliato mio nonno, a 92 anni, pochi mesi prima della tempesta. Un cubo in cui appoggiare lo smartphone, che ne amplifica il suono in modo del tutto naturale. È stato l’ultimo lavoro della sua vita, il suo ultimo regalo.»
TECNOLOGIA SOLIDALE
Federico Stefani: «Vaia Cube, dalla tempesta è nato un progetto che genera fiducia”
Dal legno dei boschi colpiti dalla tempesta agli ulivi del Salento, VAIA trasforma materiali segnati da due emergenze in nuovi oggetti. Il fondatore Federico Stefani ripercorre l’origine e gli sviluppi del Cube, diventato il simbolo del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva, in programma il 30 novembre a Milano
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