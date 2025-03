Nella settimana di San Giuseppe, festa di noi papà, ho chiesto a Claude.ai di darmi consigli su come indicare ai figli un corretto rapporto con l’intelligenza artificiale generativa e conversazionale.

Figli e intelligenza artificiale, 10 consigli

Ecco il risultato del mio prompt.

Caro papà,

l’intelligenza artificiale generativa sta trasformando il mondo in cui cresceranno i tuoi figli. Ecco alcuni consigli per accompagnarli in questo viaggio:

Esplora insieme

Non lasciare che i tuoi figli scoprano l’AI da soli. Prova tools come ChatGPT o Claude insieme, facendo domande, creando storie o generando immagini. L’esperienza condivisa crea dialogo e permette di guidare la loro comprensione.

Insegna il pensiero critico

Mostra ai tuoi figli che l’AI può commettere errori o inventare informazioni. Abituali a verificare quello che l’AI produce, confrontando fonti diverse e distinguendo tra fatti e opinioni.

Parla dei limiti etici

Spiega che non tutto ciò che l’AI può fare è giusto farlo. Discuti di copyright, privacy e rispetto degli altri quando si usano contenuti generati artificialmente.

Bilancia creatività e autonomia

L’AI è un potente alleato creativo ma non deve sostituire le capacità personali. Incoraggia i tuoi figli a usarla come strumento che amplifica la creatività, non che la sostituisce.

Dai il buon esempio

I figli imparano osservandoti. Mostra loro un uso consapevole e non dipendente della tecnologia, rispettando i tempi di disconnessione e le relazioni reali.

Resta aggiornato

L’AI evolve rapidamente. Anche se i tuoi figli potrebbero sembrare più abili tecnicamente, la tua esperienza di vita resta fondamentale per guidarli nelle questioni etiche e sociali.

Ricorda: l’obiettivo non è limitare, ma educare. Preparare i nostri figli significa renderli utilizzatori consapevoli dell’AI, capaci di sfruttarne le potenzialità mantenendo il proprio pensiero critico e la propria umanità.

Il confronto con lo psicologo

Tornerò sul tema martedì prossimo, 25 marzo, con Giuseppe Riva, psicologo, ordinario di Psicologia della Comunicazione all’Università Cattolica di Milano, direttore dell’umano Tecnologicy Lab. Riva sarà l’ospite del mese di LIBRI20.25! Letture per capire il nostro tempo, con il suo ultimo libro “Io, noi, loro. Le relazioni nell’era dei social e dell’IA.”

Appuntamento sul canale Youtube della Fondazione Pensiero Solido, martedì 25, alle 20.25, per 25 minuti. Vedremo le differenze tra i consigli umani e quelli artificiali!