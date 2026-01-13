AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp SmartMobilityUp Proptech Startup

driverless car

Robotaxi, Motional (Hyundai) li lancerà entro il 2026 usando l’AI

Motional, joint venture tra Hyundai e Aptiv, rilancia il progetto di robotaxi mettendo l’AI al centro e punta al servizio operativo entro il 2026. Ecco come l’intelligenza artificiale potenzia la guida senza conducente

Pubblicato il 13 gen 2026
laura-major-president-motional
Laura Major, presidente e CEO di Motional

Motional, la joint venture sulla guida autonoma legata a Hyundai Motor Group e Aptiv, ha annunciato a gennaio 2026 una riproposta del suo progetto dei robotaxi mettendo l’intelligenza artificiale al centro della ripartenza, con l’obiettivo dichiarato di arrivare entro il 2026 a un servizio di ride-hailing driverless (senza safety driver a bordo) in mercati selezionati.

