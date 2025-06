Come usare l’AI nel mondo automotive: ecco MyAI, l’agente intelligente per i concessionari

L’intelligenza artificiale può aiutare a trasformare la gestione delle relazioni con i clienti anche nel settore della mobilità auto: ne è un esempio MyAI, un agente intelligente sviluppato da Air-Connected Mobility e Fit2You Broker. L’agente AI è stato svelato in anteprima in occasione dell’Automotive Dealer Day, evento di riferimento per il settore automotive in Italia, tenutosi a Verona dal 13 al 15 maggio 2025.

Cosa fa Air – Connected Mobility

Air-Connected Mobility vuole fornire una visione end-to-end dei dati di mobilità, dal singolo automobilista al fleet manager, fino ai dealer e la Pubblica Amministrazione. Air è un’azienda nata con l’obiettivo di migliorare la mobilità su ruote rendendola più sicura, efficiente e rispettosa di cittadini e ambiente.

Cosa fa Fit2You Broker

F2You Broker Srl, per il tramite del concessionario, mette a disposizione del sottoscrittore la possibilità di accedere alla combinazione più efficace ed efficiente di prodotti assicurativi di diversa natura e di compagnie diverse, in funzione delle esigenze del cliente. Fit2You intermedia la distribuzione delle polizze assicurative di primarie Compagnie internazionali disegnando con esse i prodotti. Con Fit2You è possibile, inoltre, selezionare da compagnie diverse le singole garanzie del prodotto assicurativo, modulando la selezione in funzione di prezzo, caratteristiche e qualità del prodotto.

Come funziona MyAI



MyAI è un assistente virtuale avanzato, progettato per ottimizzare l’interazione quotidiana dei concessionari con i propri clienti. È accessibile attraverso diversi canali di comunicazione (WhatsApp, telefono e chat) e opera in completa autonomia per gestire chiamate in entrata e in uscita, conversazioni con i clienti, raccolta dati, gestione degli appuntamenti e attività di follow-up.

Grazie all’integrazione con tecnologie di Intelligenza Artificiale evoluta, MyAI è in grado di comprendere e rispondere in modo naturale, replicando l’esperienza di un operatore umano. La sua operatività tuttavia è continua: funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo un servizio puntuale anche fuori dall’orario lavorativo.

Un collaboratore digitale



MyAI è molto più di un semplice chatbot: è un vero e proprio collaboratore digitale. Il suo impiego consente ai dealer di:

Alleggerire in modo significativo la gestione delle lead, soprattutto nei momenti di picco o durante l’assenza del personale

Offrire un punto di contatto sempre disponibile, migliorando la tempestività nelle risposte

Migliorare la customer experience, rafforzando la percezione di efficienza e attenzione al cliente

Aumentare il tasso di conversione delle lead grazie a un’interazione costante e personalizzata



MyAI nasce con l’obiettivo di offrire ai dealer un supporto concreto, che possa integrarsi facilmente nelle loro attività quotidiane, senza richiedere complesse implementazioni tecniche. L’assistente è in grado di lavorare in parallelo con i team di vendita e post-vendita, offrendo un’interfaccia sempre attiva che garantisce continuità nei processi di comunicazione e fidelizzazione.

“Il settore automotive è troppo spesso in ritardo quando si tratta di innovazione, ma non questa volta” ha dichiarato Igor Valandro, CEO di Air-Connected Mobility e co-founder di Fit2You Broker. “Mai come ora, quando AI e agentic AI sono all’ordine del giorno, è importante che la customer experience resti al passo degli altri settori offrendo esperienze moderne, multicanale e user-friendly. Con MyAI vogliamo offrire ai dealer uno strumento concreto che unisca efficienza operativa e qualità del servizio. È come avere un collaboratore digitale instancabile e sempre disponibile, capace di migliorare l’esperienza del cliente e aumentare le opportunità di business.”