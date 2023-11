La svolta elettrica di Stellantis: perché ha investito nella cinese Leapmotor

L’investimento di Stellantis in Leapmotor è la prima partnership globale nel settore dell’auto elettrica tra una casa automobilistica fra le più importanti al mondo e un produttore cinese specializzato in veicoli a uso urbano. Cosa ha spinto Stellantis a fare questo passo?

La strada per l’auto elettrica passa sempre di più per la Cina. Stellantis, il quarto costruttore di auto al mondo, ha deciso investire circa 1,5 miliardi di euro per acquisire all’incirca il 20% di Leapmotor, azienda cinese specializzata in NEV, veicoli elettrici leggeri pensati per spostamenti brevi in aree urbane. Grazie all’accordo, Stellantis avrà due posti nel Consiglio di Amministrazione.

L’operazione prevede inoltre la costituzione di una joint venture guidata da Stellantis, che ne nominerà il CEO. La nuova società prenderà il nome di Leapmotor International e deterrà i diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della regione cinese, con consegne previste nella seconda metà del 2024.

Il 1 novembre, Stellantis ha inoltre annunciato chi farà da responsabile dell’ufficio di coordinamento con Leapmotor: Grégoire Olivier, precedentemente COO per la Cina. Prende il suo posto come COO Doug Ostermann, prima CFO: entrambi saranno parte del Consiglio di Amministrazione di Leapmotor e riporteranno direttamente al CEO di Stellantis, Carlos Tavares.

A che punto è Stellantis sull’auto elettrica

Fin dalla sua nascita nel 2021 tramite la fusione tra FCA e PSA, Stellantis ha avuto l’ambizione di puntare su una forte strategia di elettrificazione, presentata per la prima volta in occasione dell’EV Day dello stesso anno (qui il video).

Ad oggi l’obiettivo, si legge sul sito ufficiale, è arrivare al 100% delle vendite in Europa e il 50% delle vendite negli Stati Uniti costituite da veicoli elettrici a batteria (BEV) entro il 2030, con oltre cinque milioni di veicoli elettrici venduti annualmente su scala globale.

Con un massiccio piano di investimento da oltre 30 miliardi di euro, la strategia di Stellantis prevede la progettazione di veicoli dedicati a segmenti e gamme diverse, con una combinazione di quattro diverse piattaforme BEV all’avanguardia – STLA Small, Medium, Large e Frame – tre moduli di azionamento elettrico (EDM) in grado di offrire modularità e prestazioni e due tipologie di celle per batterie per garantire prezzi alla portata di tutti.

La combinazione di queste soluzioni mira a produrre veicoli con prestazioni elevate, autonomie di 500-800 chilometri e propulsione a trazione anteriore, posteriore e integrale.

La transizione elettrica è un pilastro fondamentale del piano Dare Forward 2030 della Casa automobilistica guidata da Carlos Tavares, che punta ad azzerare completamente le emissioni di carbonio entro il 2038.

Auto elettrica, la Cina è in testa nella transizione

Oggi la Cina è una delle maggiori superpotenze nel settore automotive con un mercato è in costante crescita, specialmente per quanto riguarda la spinta sull’elettrico.

La Cina è infatti un paese estremamente specializzato nella mobilità elettrica, su cui ha cominciato ad investire con un decennio di anticipo rispetto al resto del mondo. Negli ultimi anni un numero crescente di marchi cinesi ha debuttato anche sul mercato europeo, e le elettriche prodotte in Cina sono considerate temibili concorrenti grazie a soluzioni tecniche all’avanguardia, alti standard di sicurezza e tecnologie innovative.

Che cosa fa Leapmotor, la cinese su cui ha investito Stellantis

In questo contesto, non sorprende la scelta strategica di Stellantis di appoggiarsi a Leapmotor, la cui offerta è complementare rispetto all’attuale tecnologia e al portafoglio di marchi iconici di Stellantis.

Lanciata nel 2015, Leapmotor sviluppa, produce e commercializza veicoli NEV, ovvero veicoli elettrici leggeri progettati per l’uso in aree urbane. Si occupa anche dello sviluppo di EIC (Electric Vehicle Infrastructure Components), ovvero componenti di base dell’infrastruttura per i veicoli elettrici.

Concentrandosi sul mercato di fascia medio-alta, il segmento più grande e in più rapida crescita in Cina, ha consegnato circa 111.000 NEV nel 2022, diventando così il primo produttore specializzato nel settore NEV in Cina. Nei prossimi tre anni, il piano di prodotti di Leapmotor andrà a coprire l’intera gamma dei segmenti da A a E, basandosi su un’esclusiva architettura tecnica con tre piattaforme altamente scalabili con propulsori BEV e Range Extender per EV.

Leapmotor è stata la prima azienda al mondo di veicoli elettrici a implementare la tecnologia Cell-to-Chassis su larga scala e la sua nuova architettura elettrica ed elettronica Leap 3.0 a controllo centralizzato “Four-Leaf Clover” consente una migliore coordinazione e la massima efficienza tra tutti i componenti principali dei veicoli elettrici intelligenti. L’esclusivo modello di integrazione verticale dell’azienda massimizza inoltre la scalabilità, consentendo a Leapmotor di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti.

Stellantis e Leapmotor: i motivi dell’investimento

Lo scopo della partnership è, da un lato, incrementare le vendite di Leapmotor in Cina, il più grande mercato del mondo, sfruttando al contempo la consolidata presenza commerciale di Stellantis sul piano internazionale per accelerare le vendite in altre regioni, a partire dall’Europa.

Dall’altro lato, Stellantis intende sfruttare l’ecosistema EV di Leapmotor in Cina, altamente innovativo ed efficiente in termini di costi, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi chiave di elettrificazione fissati nel Dare Forward 2030, rimanendo aperta a esplorare eventuali ulteriori sinergie reciprocamente vantaggiose.

“Con il consolidamento delle startup di veicoli elettrici in Cina, diventa sempre più evidente che i segmenti mainstream in Cina saranno dominati da una cerchia di player di nuova generazione nel settore degli EV efficienti e agili, come Leapmotor”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Riteniamo che sia il momento giusto per assumere un ruolo di primo piano nel sostenere i piani di espansione globale di Leapmotor, uno dei nuovi operatori EV più interessanti sul mercato, con una mentalità imprenditoriale e tecnologica simile alla nostra. Grazie a questo investimento strategico, andiamo a rafforzare un nostro punto debole nel modello di business e a beneficiare della competitività di Leapmotor in Cina e all’estero.”

Articolo originariamente pubblicato il 31 Ott 2023