La minaccia alla stabilità dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito di circa un quinto della fornitura mondiale di gas e petrolio, ha riportato il PUN (Prezzo Unico Nazionale) su livelli di allerta, con picchi registrati nella prima decade di marzo che hanno superato i 160 €/MWh.

In questo scenario di incertezza macroeconomica, il comparto utility italiano si trova a gestire una rapida ridefinizione dei listini prezzo di forniture di energia per luce e gas.

Se da un lato l’instabilità favorisce le quotazioni del gas naturale al TTF di Amsterdam, dall’altro costringe i fornitori del mercato libero a ritirare o ricalibrare le offerte a prezzo fisso più competitive. Per i consumatori e le imprese, la selezione della tariffa elettrica non rappresenta più una mera operazione di risparmio, ma una strategia di copertura dal rischio inflattivo energetico.

Tariffa a prezzo fisso per proteggere i consumi di luce: l’assicurazione contro lo shock

La tariffa a prezzo fisso blocca il costo della materia prima energia (espressa in €/kWh) per un periodo determinato, solitamente 12 o 24 mesi.

Meccanismo: il fornitore si assume il rischio di mercato, acquistando in anticipo i volumi di energia necessari (hedging).

il fornitore si assume il rischio di mercato, acquistando in anticipo i volumi di energia necessari (hedging). Vantaggio strategico: protezione totale da escalation militari o crisi diplomatiche che potrebbero far impennare il PUN (Prezzo Unico Nazionale) sopra i 200 €/MWh .

protezione totale da escalation militari o crisi diplomatiche che potrebbero far impennare il (Prezzo Unico Nazionale) sopra i . Profilo utente: ideale per chi ha un budget familiare rigido e vuole certezza della spesa, indipendentemente dalle notizie di cronaca internazionale.

Tariffa a prezzo variabile: l’esposizione al mercato

Le tariffe variabili (o indicizzate) seguono l’andamento del mercato all’ingrosso. Il prezzo finale è composto dal PUN + un contributo al consumo (spread) stabilito dal fornitore.

Meccanismo: il costo della bolletta fluttua mensilmente in base alle quotazioni della borsa elettrica italiana.

il costo della bolletta fluttua mensilmente in base alle quotazioni della borsa elettrica italiana. Vantaggio strategico: permette di beneficiare immediatamente di eventuali “de-escalation” del conflitto o di un aumento della produzione da fonti rinnovabili in primavera, che tendono ad abbassare i prezzi.

permette di beneficiare immediatamente di eventuali “de-escalation” del conflitto o di un aumento della produzione da fonti rinnovabili in primavera, che tendono ad abbassare i prezzi. Profilo utente: indicato per chi ha flessibilità finanziaria e può tollerare picchi di spesa nel breve periodo, scommettendo su una media annua inferiore rispetto ai prezzi fissi attuali.

Criteri di selezione delle tariffe luce più economiche: Check-list decisiva

Per determinare la convenienza nel mese di marzo 2026, occorre osservare tre indicatori chiave:

Delta di prezzo: se la tariffa fissa proposta è superiore al PUN attuale di oltre il 20%, il costo dell’ “assicurazione” potrebbe essere eccessivo. Orizzonte temporale: in fasi di crisi bellica, i contratti a prezzo fisso di 24 mesi (come quelli offerti da Engie) offrono una stabilità strutturale superiore rispetto ai rinnovi annuali. Costi Fissi (PCV): indipendentemente dal prezzo al kWh, bisogna monitorare la quota fissa annua. Un PCV basso (sotto i 90 €/anno) può compensare un prezzo dell’energia leggermente più alto.

Tabella comparativa: le migliori offerte luce

Fornitore Offerta di Punta Tipologia Prezzo Corrispettivo Energia (Materia Prima) Quota Fissa (Commercializzazione) Nota Distintiva Octopus Energy Octopus Fissa 12M Fisso (12 mesi) 0,1530 €/kWh 6,00 €/mese (72€/anno) Nessuna penale di recesso; energia 100% green. Engie Energia PuntoFisso Fisso (24 mesi) 0,0974 €/kWh 7,00 €/mese (84€/anno) Blocco del prezzo a lungo termine (2 anni). NeN NeN Surf Abbonamento PUN + 0,000 €/kWh 11,00 €/mese (132€/anno) Rata fissa mensile basata sui consumi storici. E.ON E.ON Flex Click Variabile PUN + 0,007 €/kWh 9,00 €/mese (108€/anno) Sconti fedeltà e bonus per chi installa fotovoltaico. Eni Plenitude Fixa Time Smart Fisso (12 mesi) 0,1170 €/kWh

Analisi delle offerte Octopus Energy tra trasparenza e flessibilità

L’offerta di Octopus Energy valida fino all’11 marzo 2026, si inserisce in un quadro di mercato duale: da un lato la protezione dal rischio geopolitico, dall’altro l’allineamento ai prezzi spot per massimizzare il risparmio immediato.

Analisi tecnica dell’offerta Octopus Fissa 12M vs Octopus Flex

La distinzione tra i due prodotti, Octopus Fissa 12M e Octopus Flex riflette due diverse strategie di approvvigionamento energetico:

Voce di Costo Octopus Fissa 12M Octopus Flex (Indicizzata) Materia Prima Luce 0,1529 €/kWh (Bloccato) PUN + 0,0088 €/kWh (Spread) Materia Prima Gas 0,59 €/Smc (Bloccato) PSVDAm + 0,06 €/Smc (Spread) Commercializzazione 72 €/anno (Luce) / 84 €/anno (Gas) 72 €/anno (Luce) / 84 €/anno (Gas) Funzione Economica Hedging (Copertura dal rischio) Spot Market (Ottimizzazione prezzo)

Octopus Fissa 12M: la strategia di Safe Haven

In un contesto dove il PUN ha mostrato segnali di risalita verso i 160 €/MWh (0,16 €/kWh) a causa delle tensioni in Medio Oriente, la tariffa fissa a 0,1529 €/kWh agisce come un paracadute finanziario.

Vantaggio: il consumatore si immunizza da eventuali rincari speculativi improvvisi. Se il conflitto dovesse aggravarsi, portando il gas sopra i 50 €/MWh al TTF, chi ha sottoscritto questa offerta manterrebbe un costo della materia prima invariato.

il consumatore si immunizza da eventuali rincari speculativi improvvisi. Se il conflitto dovesse aggravarsi, portando il gas sopra i 50 €/MWh al TTF, chi ha sottoscritto questa offerta manterrebbe un costo della materia prima invariato. Costo opportunità: si accetta di pagare un premio di stabilità che, in caso di distensione diplomatica, potrebbe risultare superiore ai prezzi di mercato variabile.

Caratteristiche tecniche dell’offerta Octopus Flex: efficienza e reattività

La versione Octopus Flex è indicizzata al PUN per la luce e al PSVDAm (Prezzo di Scambio Virtuale D+1 mensile) per il gas.

Lo Spread: il contributo al consumo richiesto ( 0,0088 €/kWh per la luce e 0,06 €/Smc per il gas) è tra i più competitivi del settore, riducendo al minimo il margine industriale del fornitore a favore del cliente.

il contributo al consumo richiesto ( per la luce e per il gas) è tra i più competitivi del settore, riducendo al minimo il margine industriale del fornitore a favore del cliente. Dinamica Gas: l’indice PSVDAm riflette fedelmente il mercato italiano. Con l’avvicinarsi della stagione primaverile e il calo della domanda termica, questa tariffa potrebbe offrire vantaggi immediati se la crisi rimanesse entro binari di “confronto controllato”.

La scelta tra i due piani dipende dalla capacità di assorbimento della volatilità. In termini puramente finanziari:

Octopus Fissa è un prodotto assicurativo: si paga per la tranquillità. Octopus Flex è un prodotto di mercato: si paga il prezzo reale del momento, accettando il rischio di picchi inflattivi.

Entrambe le soluzioni beneficiano di una quota di commercializzazione (PCV) estremamente competitiva (6 €/mese per la luce), che riduce sensibilmente l’impatto dei costi fissi rispetto ai grandi operatori storici, rendendo il passaggio a Octopus energeticamente efficiente per il portafoglio.

Offerte Engie energia per la casa soluzioni a prezzo fisso e green

In una fase di incertezza internazionale, Engie punta sulla riduzione dei margini fissi e sulla segmentazione per volumi di consumo, con tre offerte valide fino al 12 marzo 2026.

Analisi tecnica: il portafoglio variabile di Engie

L’offerta di Engie è interamente indicizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per la luce e al PSVDA (Punto di Scambio Virtuale Day Ahead) per il gas. La competitività viene modulata attraverso il “Contributo al consumo” (Spread) e i costi di commercializzazione.

Offerta Target Utente Spread (Luce) Commercializzazione (PCV) Nota Tecnica Taaanta Energia Alti Consumi 0,000 €/kWh 108,00 €/anno* Sconto 30% sulla PCV per 12 mesi. VedoChiaro Consumo Medio 0,006 €/kWh 72,00 €/anno PCV ridotta; spread contenuto. Benvenuto New In / Volture 0,0253 €/kWh 78,00 €/anno Include costi per perdite di rete.

Engie, strategia per grandi carichi: Tanta Energia

Questa soluzione è strutturata per minimizzare il costo marginale per kWh. Azzerando lo spread (0 €/kWh), ENGIE si limita a ribaltare il prezzo all’ingrosso.

Analisi di Break-even: l’aumento della quota fissa di commercializzazione (che a regime sale a 156 €) è compensato dall’assenza di spread solo per utenze che superano significativamente la soglia dei 3.000 kWh/anno. Per un cliente tipo, lo sconto del 30% sulla PCV nel primo anno funge da correttivo per migliorare la competitività immediata.

Engie, efficienza standard: Energia VedoChiaro

Engie VedoChiaro, rappresenta l’offerta più bilanciata per il mercato domestico. Con una commercializzazione di soli 72 €/anno (6 €/mese), si posiziona tra le più basse del settore, sfidando direttamente operatori come Octopus. Lo spread di 0,006 €/kWh è un ricarico minimo che permette di mantenere la bolletta estremamente vicina all’andamento del mercato spot.

Offerta Engie: “Benvenuto”

A differenza delle altre, questa offerta è dedicata a operazioni di voltura o nuova attivazione. Il contributo al consumo più elevato (0,0253 €/kWh) riflette i maggiori oneri gestionali legati alla riattivazione dei punti di fornitura, rendendola meno attraente per il solo cambio fornitore (switch) rispetto alle altre opzioni interne.

In un momento in cui le crisi geopolitiche tra Stati Uniti e Iran potrebbero generare “spike” (picchi) improvvisi sui prezzi dell’energia, la scelta di Engie di non offrire tariffe fisse competitive (se non le Placet obbligatorie) segnala una volontà di evitare l’esposizione al rischio di mercato.

Per il consumatore, sottoscrivere ENGIE a marzo 2026 significa operare in regime di piena trasparenza, pagando l’energia al “prezzo di costo” del mercato italiano, ma accettando implicitamente l’esposizione totale ai rincari in caso di blocco delle forniture internazionali. La componente 100% rinnovabile certificata tramite Garanzie d’Origine (GO) completa il profilo dell’offerta, orientandola verso la sostenibilità ambientale.

La rata costante di NeN come funziona l’offerta luce ad abbonamento

L’analisi dell’offerta NeN introduce un paradigma differente nel settore delle utility, spostando il focus dal costo variabile del consumo alla prevedibilità finanziaria del canone. In un periodo di forte instabilità geopolitica, il modello ad “abbonamento” di NeN rappresenta una strategia di protezione del budget domestico contro i picchi inflattivi energetici.

Analisi tecnica: il modello NeN tra prezzo fisso e rateizzazione

A differenza degli operatori tradizionali, NeN trasforma il consumo annuale stimato in 12 rate fisse costanti, ricalcolate ogni anno. Questo meccanismo elimina la stagionalità delle bollette (tipicamente più alte in inverno per il gas e in estate per l’elettricità).

Soluzioni a prezzo bloccato, luce e gas Due e Dieci

L’offerta di punta si articola sulla garanzia di invarianza del prezzo della materia prima per periodi eccezionalmente lunghi, agendo come una vera e propria polizza assicurativa contro la guerra energetica.

Offerta Materia Prima Quota Fissa (Anno) Durata Blocco Luce | Due 0,109 €/kWh 108,00 € 24 mesi Luce | Dieci 0,112 €/kWh 108,00 € 10 anni Gas | Due 0,360 €/Smc 120,00 € 24 mesi

Valutazione del rischio: il prezzo di 0,109 €/kWh per la luce è estremamente competitivo se rapportato a un PUN che, nel mese di marzo 2026, ha superato la soglia dei 160 €/MWh. La variante “Dieci”, pur con un leggero sovrapprezzo (0,112 €/kWh), rappresenta un caso unico sul mercato italiano per la protezione decennale dal rischio sistemico.

il prezzo di per la luce è estremamente competitivo se rapportato a un PUN che, nel mese di marzo 2026, ha superato la soglia dei 160 €/MWh. La variante “Dieci”, pur con un leggero sovrapprezzo (0,112 €/kWh), rappresenta un caso unico sul mercato italiano per la dal rischio sistemico. Quota fissa: la commercializzazione di 108 €/anno (9 €/mese) per la luce e 120 €/anno per il gas si posiziona in una fascia mediana, giustificata dalla stabilità del canone.

NeN: Luce e Gas | Surf

Per gli utenti che preferiscono seguire l’andamento del mercato, NeN propone la linea Surf, indicizzata agli indici all’ingrosso.

Meccanismo: l’energia viene pagata al prezzo di costo ( PUN monorario per la luce e PSV per il gas).

l’energia viene pagata al prezzo di costo ( per la luce e per il gas). Costi fissi: in questa configurazione, la quota fissa sale a 132,00 €/anno (11 €/mese). Sotto il profilo economico, questa scelta è premiante solo in scenari di rapida de-escalation diplomatica, dove il calo degli indici compenserebbe la quota fissa più elevata.

Tariffe E.ON energia le proposte per il mercato libero di oggi

L’offerta E.ON Luce Drive Smarty rappresenta una soluzione tattica di particolare interesse per il segmento della mobilità elettrica, specialmente in un momento in cui l’instabilità geopolitica richiede un monitoraggio attento dei costi di ricarica.

Analisi tecnica: E.ON Luce Drive Smarty

Il prodotto E.ON Luce Drive Smarty si configura come una tariffa variabile indicizzata al PUN (Prezzo Unico Nazionale), ma con una struttura di sconti e fasce orarie ottimizzata per chi possiede un veicolo elettrico.

La convenienza dell’offerta si gioca sulla modulazione dei rincari (componente Omega) applicati al prezzo all’ingrosso.

Fascia Oraria Definizione Temporale Corrispettivo Variabile (Omega) F1 Lun-Ven, 08:00 – 19:00 0,0055 €/kWh F2 Lun-Ven (7-8 e 19-23), Sabato (7-23) 0,0022 €/kWh F3 Notte (23-07), Domenica e Festivi 0,0000 €/kWh

Quota Fissa (PCV): stabilita a 10 €/mese (120 €/anno), una cifra in linea con la media del mercato libero per i servizi a valore aggiunto.

stabilita a (120 €/anno), una cifra in linea con la media del mercato libero per i servizi a valore aggiunto. Vantaggio strategico: la componente Omega azzerata in Fascia F3 permette di ricaricare l’auto pagando esclusivamente il prezzo di mercato (PUN), senza sovrapprezzi del fornitore nelle ore notturne.

Il Sistema dei Bonus di E.ON: incentivazione alla “Smart Charging”

L’aspetto più innovativo sotto il profilo economico è il bonus in bolletta fino a 120 €/anno.

Meccanismo premiale: attraverso la funzione Car Connect dell’App E.ON Home, l’utente può automatizzare la ricarica nelle ore di minor carico della rete.

attraverso la funzione Car Connect dell’App E.ON Home, l’utente può automatizzare la ricarica nelle ore di minor carico della rete. Condizione di erogazione: effettuando almeno 6 sessioni di ricarica intelligente al mese (della durata minima di 4 ore ciascuna), si ottiene uno sconto di 10 € al mese .

effettuando almeno 6 sessioni di ricarica intelligente al mese (della durata minima di 4 ore ciascuna), si ottiene uno sconto di . Impatto finanziario: il bonus di 120 € annui va a compensare integralmente la quota fissa di commercializzazione, rendendo di fatto la gestione del contratto a “costo zero” per quanto riguarda i costi fissi del fornitore.

Tariffa E.ON Luce Drive Smarty: a chi conviene

E.ON Luce Drive Smarty è indicata per chi:

Desidera un’offerta trasparente che segua l’andamento del mercato, ma con strumenti attivi per mitigarne i picchi.

Dispone di un veicolo elettrico compatibile con l’App E.ON Home.

Può programmare i consumi pesanti (ricarica auto, elettrodomestici) tra le 23:00 e le 07:00.

Eni Plenitude Fixa time e le promozioni per i nuovi clienti

L’offerta Fixa Time Smart di Eni Plenitude si posiziona come una soluzione di hedging (copertura) per il segmento retail, puntando sulla stabilizzazione dei costi e su un aggressivo piano di incentivi all’ingresso, valido per sottoscrizioni entro il 15 marzo 2026.

Analisi tecnica: Eni Plenitude Fixa Time Smart

L’architettura dell’offerta Eni Plenitude Fixa Time Smart si basa sul blocco della componente energia per 12 mesi, associato a una riduzione strutturale dei costi fissi di commercializzazione.

Voce di Costo Corrispettivo Energia (Materia Prima) Quota Fissa (Commercializzazione) Luce (Monoraria) 0,1379 €/kWh 5,00 €/mese (60 €/anno) Gas Naturale 0,5130 €/Smc 5,00 €/mese (60 €/anno)

Il prezzo bloccato a 0,1379 €/kWh per la luce e 0,5130 €/Smc per il gas offre una protezione contro eventuali shock della catena di approvvigionamento nello Stretto di Hormuz.

L’attivazione dell’addebito diretto in conto corrente garantisce uno sconto del 5% sui corrispettivi a consumo per il primo anno, migliorando ulteriormente il punto di pareggio rispetto alle tariffe variabili.

Eni Plenitude Fixa Time Smart: abbattimento dei costi fissi

Un elemento distintivo dell’offerta è la riduzione della quota di commercializzazione e vendita (PCV), che scende da 144 €/anno a 60 €/anno per singola fornitura. Questo sconto di 84 € per ogni utility (complessivamente 168 € per un contratto Dual Luce+Gas) incide significativamente sulla spesa annua ante imposte, specialmente per i profili di consumo medio-bassi dove i costi fissi hanno un peso percentuale maggiore.

Eni Plenitude Fixa Time Smart, pacchetto incentivi

Per incentivare lo switching (portabilità) da altri fornitori, Plenitude integra un valore aggiunto di 100 € sotto forma di titoli di credito:

Carta Prepagata Plenitude (50 €): destinata esclusivamente al pagamento delle bollette, rappresenta un credito d’imposta immediato sulla spesa energetica.

destinata esclusivamente al pagamento delle bollette, rappresenta un credito d’imposta immediato sulla spesa energetica. Voucher Multiservizi Enilive (50 €): utilizzabile per carburante o servizi presso la rete Enilive, integrando la spesa energetica domestica con quella per la mobilità.

L’offerta Fixa Time Smart rappresenta un’opzione di basso rischio. Mentre le tariffe variabili (come quelle di E.ON o le versioni Flex di Octopus) espongono l’utente alle oscillazioni mensili del mercato all’ingrosso, la proposta di Plenitude mira a “cristallizzare” il costo della materia prima a livelli competitivi rispetto alle medie storiche dei periodi di crisi.

La combinazione tra prezzo fisso, riduzione del 58% della quota di commercializzazione e i 100 € di bonus d’ingresso rende questa soluzione una delle più aggressive del trimestre marzo 2026, posizionandosi come un benchmark per chi cerca stabilità di budget in un clima internazionale incerto.

Vantaggi delle offerte a prezzo bloccato per proteggersi dai rincari

Il vantaggio principale risiede nella creazione di una “barriera” contro gli shock esterni. In un mercato variabile, ogni escalation diplomatica si traduce quasi istantaneamente in un aumento della bolletta.

Stabilità del Cash Flow: Il prezzo fisso (come quello proposto da NeN per 2 o 10 anni o da Eni Plenitude per 12 mesi) permette di prevedere con precisione l’esborso finanziario, rendendo il budget domestico immune dalle impennate dei mercati all’ingrosso.

Il prezzo fisso (come quello proposto da per 2 o 10 anni o da per 12 mesi) permette di prevedere con precisione l’esborso finanziario, rendendo il budget domestico immune dalle impennate dei mercati all’ingrosso. Assicurazione contro il rischio: Si paga un leggero sovrapprezzo rispetto al PUN attuale in cambio della garanzia che, se il prezzo dell’energia dovesse raddoppiare a causa di un conflitto aperto, la propria tariffa rimarrebbe invariata.

Tariffe luce bloccate: semplificazione del controllo dei costi

Le tariffe luce bloccate eliminano la necessità di monitorare costantemente gli indici energetici.

Pianificazione a lungo termine: offerte come quelle di Octopus Energy o Eni , bloccando la materia prima, permettono di confrontare con estrema facilità i consumi reali tra un mese e l’altro, poiché l’unica variabile rimane la quantità di energia utilizzata e non il suo costo unitario.

offerte come quelle di o , bloccando la materia prima, permettono di confrontare con estrema facilità i consumi reali tra un mese e l’altro, poiché l’unica variabile rimane la quantità di energia utilizzata e non il suo costo unitario. Trasparenza contrattuale: il prezzo fisso riduce l’asimmetria informativa tra fornitore e cliente, rendendo la lettura della bolletta immediata e priva di ricalcoli retroattivi legati agli indici di borsa.

Opportunità strategica in fase di “Bottom”

Sottoscrivere un prezzo fisso nel marzo 2026, prima di ulteriori peggioramenti della crisi internazionale, può rivelarsi un investimento anticipato.

Lock-in del prezzo: se le analisi tecniche prevedono un rialzo del gas naturale per la prossima stagione termica, fissare oggi un prezzo intorno ai 0,11 – 0,13 €/kWh significa assicurarsi un vantaggio competitivo rispetto a chi rimarrà esposto alle fluttuazioni estive e autunnali.

Documenti necessari per cambiare fornitore di energia senza interruzioni

Il passaggio a un nuovo operatore nel mercato libero dell’energia è un’operazione puramente amministrativa che, per normativa ARERA, non comporta alcun intervento tecnico sui dispositivi né l’interruzione della fornitura. Tuttavia, per garantire la continuità del servizio e la correttezza della fatturazione di chiusura (bolletta di chiusura), è necessario predisporre un set documentale preciso.

In un contesto di instabilità dei mercati come quello attuale, la rapidità di esecuzione è fondamentale per “bloccare” le tariffe più competitive prima di nuovi rialzi. Ecco i documenti necessari per avviare la procedura.

Documentazione identificativa e fiscale

Il nuovo fornitore deve verificare l’identità del titolare del contratto per prevenire frodi e garantire la validità legale della sottoscrizione.

Documento di identità: carta d’identità o passaporto in corso di validità dell’intestatario della fornitura.

carta d’identità o passaporto in corso di validità dell’intestatario della fornitura. Codice Fiscale: tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale.

tessera sanitaria o tesserino del codice fiscale. Recapito Email e telefonico: indispensabili per la ricezione della bolletta digitale e delle comunicazioni obbligatorie sui tempi di attivazione.

Dati tecnici della fornitura reperibili in bolletta

Sono i codici univoci che identificano fisicamente il punto di prelievo sulla rete nazionale.

Codice POD (Point of Delivery): per l’energia elettrica. È un codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia con “IT”.

per l’energia elettrica. È un codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia con “IT”. Codice PDR (Punto di Riconsegna): per il gas naturale. È un codice numerico di 14 cifre.

per il gas naturale. È un codice numerico di 14 cifre. Indirizzo di fornitura: deve corrispondere esattamente a quello registrato dal distributore locale.

Dati per la gestione finanziaria

Per accedere alle offerte più vantaggiose (come lo sconto del 5% di Eni Plenitude o i bonus di E.ON), è quasi sempre richiesta la domicialiazione bancaria.

Codice IBAN: necessario per l’addebito diretto (SDD). L’intestatario del conto può essere diverso dall’intestatario della fornitura, ma richiede una specifica autorizzazione.

Procedura e tempi tecnici

Il cambio fornitore (o switch) avviene solitamente entro 45-60 giorni dalla richiesta. Durante questo periodo, il vecchio fornitore continua a erogare l’energia fino al giorno esatto del passaggio (solitamente il primo giorno del mese), garantendo che l’utente non rimanga mai al buio.

Fase Azione Responsabilità Sottoscrizione Firma del contratto (online o telefonica). Utente / Nuovo Fornitore Diritto di Ripensamento Periodo di 14 giorni per annullare senza costi. Utente Recesso dal Vecchio Fornitore Comunicazione formale di disdetta. Nuovo Fornitore (automatico) Attivazione Passaggio effettivo della gestione. Distributore Locale

Se si desidera accelerare i tempi in una fase di crisi dei prezzi, è possibile richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, rinunciando al periodo di attesa del diritto di ripensamento (che resta comunque esercitabile, ma non blocca l’avvio delle procedure).