Nel mercato libero dell’energia, l’operatore Octopus Energy presenta una struttura d’offerta focalizzata sulla semplificazione del processo di attivazione e sulla sostenibilità (100% energia rinnovabile).

L’analisi dei costi si divide in due macro-categorie: le soluzioni Octopus Solo Luce e i pacchetti combinati Octopus Luce e Gas, declinati in versioni a prezzo bloccato o variabile.

Lo scenario geopolitico di marzo 2026, segnato dall’escalation militare tra Stati Uniti e Iran e dagli attacchi alle infrastrutture negli Emirati Arabi Uniti, ha innescato uno shock immediato sui mercati energetici globali. In questo contesto di crisi, l’analisi delle tariffe Octopus assume una valenza puramente strategica per la salvaguardia del bilancio domestico.

Come funzionano le tariffe della gamma Octopus

L’offerta di Octopus Energy per il mercato italiano nel 2026 si articola su due pilastri principali, progettati per rispondere a diverse strategie di gestione del rischio finanziario da parte delle famiglie.

La gamma si divide tra tariffe a prezzo fisso (per chi cerca stabilità) e indicizzate (per chi vuole seguire l’andamento del mercato).

Octopus Fissa 12M: la tariffa che gestisce il rischio

La tariffa Octopus Fissa 12M è concepita come uno strumento di gestione del rischio contro la volatilità dei mercati energetici. Bloccando il costo della materia prima per 12 mesi, l’utente è immune da shock geopolitici o picchi di domanda stagionali.

Luce : 0,1529 €/kWh (monoraria, perdite di rete incluse).

: 0,1529 €/kWh (monoraria, perdite di rete incluse). Gas : 0,59 €/Smc.

: 0,59 €/Smc. Target: utenti con consumi costanti o elevata avversione al rischio che preferiscono prevedibilità nel budget domestico.

Octopus Flex: offerta dal modello dinamico

L’offerta indicizzata Octopus Flex permette di allineare la spesa ai prezzi del mercato all’ingrosso. In questo scenario, il costo varia mensilmente in base agli indici di riferimento nazionali.

Meccanismo luce : il prezzo è basato sul PUN (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo (spread) di 0,0088 €/kWh . È disponibile sia in versione monoraria che multioraria.

: il prezzo è basato sul (Prezzo Unico Nazionale) + un contributo al consumo (spread) di . È disponibile sia in versione monoraria che multioraria. Meccanismo gas : il prezzo segue l’indice PSVDAm (prezzo medio all’ingrosso in Italia) + uno spread di 0,06 €/Smc .

: il prezzo segue l’indice (prezzo medio all’ingrosso in Italia) + uno spread di . Target: utenti informati sulle dinamiche di mercato che intendono beneficiare immediatamente di eventuali fasi deflative dell’energia.

Analisi dei costi fissi e variabili delle offerte Octopus

Un elemento di trasparenza del fornitore di gas e luce Octopus è la separazione netta tra i costi di commercializzazione (fissi) e i costi legati al consumo effettivo.

Voce di Spesa Luce (Utenze Domestiche) Gas (Utenze Domestiche) Commercializzazione 6 €/mese (72 €/anno) 7 €/mese (84 €/anno) Sostenibilità 100% Energia Rinnovabile Compensazione emissioni (opz.) Vincoli Assenti (zero penali di recesso) Assenti (zero penali di recesso)

Il valore della digitalizzazione di Octopus

A differenza dei competitor tradizionali, la gamma Octopus si distingue per l’assenza di barriere all’uscita. La tecnologia proprietaria permette una gestione “liquida” del contratto: un utente può passare dalla tariffa Flex alla Fissa (e viceversa) con estrema semplicità, qualora le condizioni di mercato dovessero mutare drasticamente. Questo approccio riduce l’asimmetria informativa tipica del settore energetico, trasformando la fornitura in un servizio dinamico e non in un vincolo pluriennale.

Octopus, la piattaforma Kraken, cuore del servizio

L’architettura operativa di Octopus Energy trova il proprio nucleo strategico in Kraken, una piattaforma tecnologica proprietaria basata su cloud e intelligenza artificiale che ha ridefinito gli standard di efficienza del settore utility.

Sotto il profilo economico, Kraken di Otopus Energy funge da acceleratore di scalabilità, permettendo una gestione automatizzata del customer care e dei processi di fatturazione che riduce i costi operativi fino al 40% rispetto ai sistemi gestionali tradizionali (legacy).

La piattaforma non si limita alla mera amministrazione contrattuale, ma opera come un sofisticato orchestratore di rete: attraverso algoritmi di machine learning, Kraken analizza in tempo reale i dati di consumo e la disponibilità di energia rinnovabile, abilitando modelli di demand response che incentivano lo spostamento dei carichi energetici nelle fasce orarie a minor costo e minore intensità carbonica.

L’importanza sistemica di questa infrastruttura è testimoniata dalla sua adozione in licenza da parte di numerosi player globali dell’energia, consolidando la posizione di Octopus non solo come fornitore retail, ma come fornitore di infrastruttura tecnologica critica per la transizione energetica globale.



Analisi del prezzo fisso e indicizzato per la casa con Octopus Energy

In un contesto macroeconomico segnato dallo shock geopolitico di marzo 2026, la scelta tra prezzo fisso e indicizzato non è più solo una questione di preferenza, ma una vera e propria strategia di gestione del rischio finanziario.

Ecco l’analisi comparativa basata sulle attuali dinamiche di mercato e sull’offerta Octopus:

Prezzo indicizzato: tariffa Octopus Flex

È la soluzione che riflette l’andamento del mercato all’ingrosso (PUN per la luce, PSVDAm per il gas) con l’aggiunta di un piccolo spread.

Dinamica attuale : all’inizio di marzo 2026, gli indici avevano mostrato un calo (PUN a circa 0,114 €/kWh ), ma gli attacchi in Iran e negli Emirati hanno invertito bruscamente il trend. Solo il 10 marzo, il PUN ha toccato un picco di 0,168 €/kWh .

: all’inizio di marzo 2026, gli indici avevano mostrato un calo (PUN a circa ), ma gli attacchi in Iran e negli Emirati hanno invertito bruscamente il trend. Solo il 10 marzo, il PUN ha toccato un picco di . Vantaggi : permette di beneficiare immediatamente di eventuali ribassi della tensione internazionale o di risoluzioni rapide del conflitto.

: permette di beneficiare immediatamente di eventuali ribassi della tensione internazionale o di risoluzioni rapide del conflitto. Rischi: esposizione totale alla volatilità. Se lo scontro nel Golfo Persico dovesse intensificarsi, i costi potrebbero raddoppiare in poche settimane, rendendo la bolletta estremamente imprevedibile.

Prezzo fisso: Octopus Fissa 12M

La tariffa fissa luce e gas Octopus Fissa 12M blocca il costo della materia prima: luce: 0,1529 €/kWh e gas: 0,59 €/Smc per un anno intero.

Dinamica attuale : sebbene il prezzo fisso sia attualmente leggermente superiore alla media dei primi giorni di marzo, agisce come una polizza assicurativa . Con il gas TTF e il Brent in forte rialzo, il valore del “blocco” aumenta ogni giorno.

: sebbene il prezzo fisso sia attualmente leggermente superiore alla media dei primi giorni di marzo, agisce come una . Con il gas TTF e il Brent in forte rialzo, il valore del “blocco” aumenta ogni giorno. Vantaggi : certezza del budget. Anche se il mercato all’ingrosso dovesse esplodere a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, l’utente Octopus rimarrebbe protetto.

: certezza del budget. Anche se il mercato all’ingrosso dovesse esplodere a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, l’utente Octopus rimarrebbe protetto. Svantaggi: se la crisi rientrasse velocemente e i prezzi tornassero ai minimi del 2025, si pagherebbe un premio per una protezione non più necessaria (ma con Octopus si può cambiare piano senza penali).

Sintesi offerta Fissa 12M vs. offerta Flex (indicizzata) di Octopus

Caratteristica Prezzo Fisso (Fissa 12M) Prezzo Indicizzato (Flex) Protezione Shock Massima (Prezzo bloccato) Nulla (Segue il mercato) Prevedibilità Alta (Costi certi per 12 mesi) Bassa (Varia mensilmente) Convenienza Relativa Ottima se la crisi perdura Ottima se la crisi è breve Costo Commercializzazione 6€ (Luce) / 7€ (Gas) al mese 6€ (Luce) / 7€ (Gas) al mese

Tempi di attivazione e semplicità nel cambio fornitore con Octopus

In un mercato energetico storicamente caratterizzato da una burocrazia farraginosa, l’efficienza dei processi di switching (cambio fornitore) rappresenta un fattore critico di valutazione. Nel 2026, il quadro normativo e l’approccio tecnologico di Octopus hanno ridisegnato l’esperienza dell’utente finale.

Switching in 24 ore: la riforma di Arera

A partire dal 1° gennaio 2026, è entrata in vigore la riforma ARERA (Delibera 58/2026/R/eel) che ha recepito le direttive europee sulla rapidità del cambio fornitore.

Tempistiche tecniche : la procedura tecnica di passaggio tra operatori nel Sistema Informativo Integrato (SII) viene ora completata in 24 ore lavorative .

: la procedura tecnica di passaggio tra operatori nel Sistema Informativo Integrato (SII) viene ora completata in . Processo commerciale : sebbene lo switch tecnico sia quasi istantaneo, l’intero ciclo, dalla firma del contratto all’emissione della prima bolletta, si è ridotto a circa 3 settimane , contro le 6-8 settimane del regime precedente.

: sebbene lo switch tecnico sia quasi istantaneo, l’intero ciclo, dalla firma del contratto all’emissione della prima bolletta, si è ridotto a circa , contro le 6-8 settimane del regime precedente. Addio al Primo del Mese: il nuovo sistema permette di attivare la fornitura in qualsiasi giorno del mese, eliminando il vincolo del subentro obbligatorio al primo giorno del mese successivo per le richieste inoltrate dopo il giorno 10.

Semplicità digitale: il modello Octopus

Octopus Energy ha integrato lo switching in 24 ore nella sua infrastruttura Kraken, rendendo il processo di adesione uno dei più snelli sul mercato:

Attivazione in 2 minuti : la richiesta di passaggio si completa interamente online, richiedendo solo una bolletta recente e un documento d’identità.

: la richiesta di passaggio si completa interamente online, richiedendo solo una bolletta recente e un documento d’identità. Gestione burocratica zero : è il nuovo fornitore a gestire la disdetta con il precedente operatore. Non sono necessari interventi tecnici sul contatore né si verificano interruzioni della fornitura.

: è il nuovo fornitore a gestire la disdetta con il precedente operatore. Non sono necessari interventi tecnici sul contatore né si verificano interruzioni della fornitura. Rinuncia al ripensamento per la velocità: per accelerare ulteriormente i tempi, Octopus offre la possibilità di rinunciare al periodo di ripensamento di 14 giorni. Questa scelta, pur riducendo la finestra di annullamento, consente di avviare immediatamente la pratica tecnica e agganciare la tariffa scelta nel minor tempo possibile.

Documenti necessari per lo switching in 24 ore a Octopus Energy

Per completare l’attivazione della fornitura con Octopus Energy in meno di 2 minuti, è fondamentale avere a portata di mano un set minimo di informazioni. Grazie all’integrazione digitale, non è necessario caricare scansioni complesse, ma solo inserire i dati identificativi.

Ecco la checklist essenziale per procedere:

Dati tecnici della fornitura

Codice POD (luce): è il codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia con “IT”. LSi trova sulla prima o seconda pagina dell’attuale bolletta.

è il codice alfanumerico di 14 caratteri che inizia con “IT”. LSi trova sulla prima o seconda pagina dell’attuale bolletta. Codice PDR (Gas): è il codice di 14 cifre che identifica il punto di riconsegna del gas.

è il codice di 14 cifre che identifica il punto di riconsegna del gas. Potenza impegnata (solo luce): solitamente 3 kW per le abitazioni standard, ma verifica se sono stati richiesti aumenti a 4,5 kW o 6 kW.

Dati anagrafici e identificativi

Codice fiscale: dell’intestatario del contratto attuale (il passaggio deve avvenire a parità di nominativo, altrimenti si parla di “voltura”).

dell’intestatario del contratto attuale (il passaggio deve avvenire a parità di nominativo, altrimenti si parla di “voltura”). Documento d’identità: numero e scadenza della carta d’identità o patente (non sempre richiesto l’upload immediato, ma i dati sono necessari).

numero e scadenza della carta d’identità o patente (non sempre richiesto l’upload immediato, ma i dati sono necessari). Indirizzo Email: indispensabile per ricevere il contratto digitale e le future bollette (bolletta web).

Dati finanziari

Codice IBAN: per l’attivazione della domiciliazione bancaria (SDD). Octopus, come molti operatori digitali, richiede l’addebito diretto per eliminare i depositi cauzionali e snellire la fatturazione.

Procedura operativa

Scansione QR Code: Se si è in possesso della bolletta cartacea, molti fornitori (incluso Octopus) permettono di inquadrare il QR code per compilare automaticamente i campi POD/PDR. Scelta della tariffa: selezionare tra Fissa 12M (consigliata nell’attuale scenario di crisi in Medio Oriente) o Flex. Firma elettronica: Il contratto viene perfezionato tramite OTP (codice via SMS) o link sicuro via email.

Risparmio in bolletta e trasparenza delle condizioni contrattuali

Il risparmio reale con Octopus si genera attraverso due leve principali: la competitività della quota fissa e la trasparenza della materia prima.

Quota di commercializzazione : molti fornitori tradizionali applicano quote fisse tra i 10 e i 12 €/mese. Octopus mantiene una quota di 6 €/mese per la luce (72 €/anno) e 7 €/mese per il gas (84 €/anno). Per una famiglia media, questo si traduce in un risparmio immediato di circa 50-70 € l’anno solo sui costi di gestione, indipendentemente dal consumo.

: molti fornitori tradizionali applicano quote fisse tra i 10 e i 12 €/mese. Octopus mantiene una quota di (72 €/anno) e (84 €/anno). Per una famiglia media, questo si traduce in un risparmio immediato di circa solo sui costi di gestione, indipendentemente dal consumo. Perdite di rete incluse: mentre molti operatori espongono un prezzo basso che poi aumenta del 10% in bolletta a causa delle perdite di rete, Octopus le include già nel prezzo esposto. Questo evita “sorprese” del 10% sulla voce spesa materia energia.

Trasparenza contrattuale: lo “scontrino dell’energia”

La trasparenza di Octopus si concretizza nelle condizioni tecnico-economiche (CTE), che l’azienda sintetizza in quello che definisce lo “scontrino”, eliminando il gergo tecnico non necessario.

Voce di Spesa Descrizione Trasparente Regime di Controllo Materia Energia Prezzo bloccato (Fissa) o PUN/PSVDAm + spread (Flex). Contrattuale Trasporto e Gestione Spese per la consegna dell’energia e la lettura contatori. Stabilito da ARERA Oneri di Sistema Costi per il sostegno alle energie rinnovabili e oneri generali. Stabilito da ARERA Imposte IVA (10% per usi domestici) e accise. Stabilito dallo Stato

È fondamentale sottolineare che nessun fornitore può scontare le voci “Trasporto”, “Oneri di Sistema” e “Imposte”. La competizione e il risparmio si giocano esclusivamente sulla Materia Energia e sulla Commercializzazione.

Octopus, flessibilità senza penali

Un elemento chiave della trasparenza Octopus è l’assenza di vincoli temporali.

Zero penali : se il mercato dovesse stabilizzarsi dopo lo shock geopolitico attuale, è possibile cambiare fornitore o piano tariffario senza pagare i “costi di uscita” che alcuni operatori cercano di reintrodurre sotto forma di penali per recesso anticipato.

: se il mercato dovesse stabilizzarsi dopo lo shock geopolitico attuale, è possibile cambiare fornitore o piano tariffario senza pagare i “costi di uscita” che alcuni operatori cercano di reintrodurre sotto forma di penali per recesso anticipato. Digital-First: ogni variazione contrattuale o consultazione dei consumi avviene in tempo reale tramite app, riducendo l’asimmetria informativa tra gestore e cliente.

Octopus, il valore del passaparola: programma “Porta un Amico”

In un’ottica di economia collaborativa,Octopus incentiva la fedeltà attraverso sconti diretti: per ogni nuovo utente portato, entrambi i soggetti ricevono uno sconto (solitamente 30 €) applicato direttamente in bolletta. Questo meccanismo di “cashback energetico” è un ulteriore strumento per abbattere la spesa annua complessiva.

Verdetto finale: quanto conviene passare a Octopus

Le attuali condizioni economiche di Octopus, tariffa Fissa 12M a 0,1529 €/kWh e Flex a PUN + spread sono valide fino all’11 marzo 2026. Data l’escalation militare tra USA e Iran, è altamente probabile che il prossimo aggiornamento tariffario rifletta i picchi record registrati dal PUN nelle ultime ore (con punte di 0,328 €/kWh il 10 marzo).

Conviene passare oggi a Octopus Energy? Sì, se si sceglie la Tariffa Fissa 12M. Bloccare il prezzo a circa 15 centesimi mentre il mercato all’ingrosso viaggia oltre i 30 centesimi rappresenta un arbitraggio finanziario a favore del consumatore.

Con riserva, se si sceglie la Tariffa Flex. Sebbene lo spread sia basso, l’utente rimarrebbe totalmente esposto ai rincari immediati causati dal conflitto.

Pro e contro di Octopus Energy

Punto di Forza Limite Attuale Protezione Shock: La fissa a 12 mesi è oggi uno dei “safe haven” del mercato libero. Hardware Limitato: L’installazione di fotovoltaico e pompe di calore resta preclusa in Sardegna e Sicilia. Burocrazia Zero: Switch confermato in tempi record (24h tecniche, ~3 settimane totali). Assenza di Sportelli: Modello 100% digitale; non adatto a chi cerca un contatto fisico territoriale. Costi Fissi Bassi: 6€ (Luce) e 7€ (Gas) sono tra i più bassi del settore nel 2026. Solo Domiciliazione: Obbligo di addebito bancario (SDD), non flessibile per chi usa bollettini.

Considerazioni finali su Octopus Energy

Octopus si conferma il fornitore ideale per chi ha una mentalità digitale e vuole trattare l’energia come un servizio agile. La vera forza, in questo momento di crisi, non è solo il prezzo, ma la trasparenza radicale: non ci sono penali di recesso. Questo significa che se la pace dovesse tornare domani e i prezzi crollassero, l’utente Octopus potrebbe cambiare tariffa o fornitore senza alcun costo, una libertà che molti competitor “tradizionali” limitano con clausole di fedeltà.

Per chi risiede in Sicilia o Sardegna, il passaggio è consigliato per la sola fornitura energetica (Luce e Gas), posticipando i progetti di efficientamento (pannelli) a quando la rete logistica di Octopus sbarcherà ufficialmente nelle isole (previsto per fine 2026).

Trasparenza: assenza di costi nascosti o depositi cauzionali per chi sceglie la domiciliazione bancaria.

Supporto multicanale: assistenza rapida via WhatsApp ed email, superando il tradizionale e spesso inefficiente call center.