startup story

Medicilio: come è nata e cosa fa la startup che porta la medicina a domicilio per pazienti fragili

Home Startup
La telemedicina in Italia entra nei Livelli Essenziali di Assistenza e diventa parte integrante del sistema sanitario. Il caso di Medicilio mostra come le startup possano rendere la cura domiciliare più accessibile e sostenibile

Pubblicato il 30 ott 2025
Mattia Perroni, founder di Medicilio
Mattia Perroni, founder di Medicilio

La telemedicina in Italia non è più una promessa, ma un capitolo concreto della riorganizzazione sanitaria. L’inserimento del telemonitoraggio nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), avvenuto nel 2025, segna un punto di svolta per il sistema pubblico e per le startup che operano nella sanità territoriale. Tra queste, Medicilio rappresenta uno dei casi di maggiore interesse analizzati nel Report sulle startup a impatto sociale e ambientale del Politecnico di Torino, presentato il 24 ottobre 2025.

Mattia Lanzarone

Appassionato di videogiochi, musica e cultura digitale, ho sempre vissuto la tecnologia prima di tutto come spazio di scoperta e immaginazione. Dopo la laurea in Scienze Umanistiche per la Comunicazione all’Università degli Studi di Milano e un master in Editoria e Produzione Musicale e Audiovisiva alla Scuola di Comunicazione IULM, mi sono dedicato alla creazione di contenuti e alla definizione del linguaggio di progetti innovativi. Ho lavorato su tone of voice e brand book per esperienze tecnologiche come Futura by Plenitude, affiancando brand e istituzioni nella narrazione di percorsi immersivi e digitali.

