La telemedicina in Italia non è più una promessa, ma un capitolo concreto della riorganizzazione sanitaria. L’inserimento del telemonitoraggio nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), avvenuto nel 2025, segna un punto di svolta per il sistema pubblico e per le startup che operano nella sanità territoriale. Tra queste, Medicilio rappresenta uno dei casi di maggiore interesse analizzati nel Report sulle startup a impatto sociale e ambientale del Politecnico di Torino, presentato il 24 ottobre 2025.
Medicilio: come è nata e cosa fa la startup che porta la medicina a domicilio per pazienti fragili
La telemedicina in Italia entra nei Livelli Essenziali di Assistenza e diventa parte integrante del sistema sanitario. Il caso di Medicilio mostra come le startup possano rendere la cura domiciliare più accessibile e sostenibile
