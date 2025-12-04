AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Glossario Chi siamo Newsletter

D’Annunzio 2050, ultimi giorni per partecipare alla call under 25 del Vittoriale per idee e starup

C’è tempo fino all’8 dicembre per partecipare al concorso riservato ad under25, che possono candidarsi con un’idea o una startup. Ecco come partecipare e con che tipo di proposte

Pubblicato il 4 dic 2025
D’Annunzio 2050

C’è tempo fino all’8 dicembre per partecipare a D’Annunzio 2050, il concorso di idee under 25 che invita giovani, classi e startup a ripensare il Vittoriale degli Italiani come un laboratorio di cultura e innovazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

