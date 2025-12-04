Cosa fa Agreenet, la startup dei biomateriali per il packaging che ha vinto GoBeyond 2025

AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Glossario Chi siamo Newsletter

Agreenet, che si è aggiudicata la Call for ideas 2025 della piattaforma di innovazione responsabile ideata da Sisal, sviluppa biomateriali avanzati per proteggere gli alimenti freschi e prolungarne la conservazione. Tutte le startup finaliste e le vincitrici di altri premi

Pubblicato il 4 dic 2025
Premiazione GoBeyond 2025
Premiazione GoBeyond 2025: ha vinto Agreenet

Una startup dei biomateriali, Agreenet, si è aggiudicata la Call for ideas 2025 di GoBeyond, piattaforma di innovazione responsabile ideata da Sisal, ora parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA).

