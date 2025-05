Veesion: così una startup francese usa l’AI per evitare i furti nei negozi

Veesion, una startup francese che aiuta i rivenditori a combattere i furti nei negozi attraverso l‘intelligenza artificiale basata sui gesti, ha raccolto 38 milioni di euro. Vediamo perché e come lavora.

Cos’è Veesion

Fondata nel 2018 a Parigi, Veesion nasce da un’intuizione: il settore retail è afflitto da furti, ma privo di strumenti tecnologici efficaci per contrastarli, a differenza dell’e-commerce, che dispone di soluzioni avanzate per tutelare i margini e prevenire le frodi. Nei negozi fisici, letelecamere sono ovunque, ma i filmati non vengono quasi mai analizzati, per mancanza di tempo, personale o risorse.

Dopo tre anni di ricerca e sviluppo, i fondatori hanno creato un’IA per il mondo fisico, progettata per supportare i commercianti con alert in tempo reale e strumenti per prendere decisioni.

Veesion ha fatto il suo ingresso in Italia nel 2022, posizionandosi rapidamente come il secondo mercato più maturo dopo la Francia. Con circa 600 clienti attivi, l’azienda vanta partnership con alcuni dei più importanti player della grande distribuzione italiana, tra cui Eurospin, Carrefour Express, Despar, Conad e altre catene di rilievo. La crescita del brand in Italia continua ad essere solida, principalmente trainata dalle principali catene della grande distribuzione.

Come funziona la tecnologia di Veesion

La soluzione di Veesion analizza i flussi video in diretta, individuando gesti sospetti senza riconoscere i volti, memorizzare dati biometrici o violare la privacy. Oggi è presente in 25 Paesi ed è utilizzata da oltre 5.000 rivenditori, da negozi indipendenti a grandi catene, che riportano riduzioni immediate delle perdite e miglioramenti dei margini fino al 50%.

Questa innovazione tecnologica si basa su una promessa semplice: nessun hardware aggiuntivo richiesto, integrazione immediata con qualsiasi formato di punto vendita e gestione degli alert in tempo reale tramite app mobile. Mettendo i gesti – e non l’identità – al centro della propria tecnologia, Veesion offre l’unica soluzione sul mercato in grado di combinare un’IA all’avanguardia, impatto operativo immediato e piena conformità alle normative sulla privacy.

Il round da 38 milioni: chi sono gli investitori

Il round di finanziamento annunciato il 21 maggio 2025 è un round Serie B da 38 milioni di euro ed è guidato da White Star Capital, con la partecipazione di Red River West e Bpifrance. Anche gli investitori esistenti – Odyssée Ventures, Verve Ventures e Founders Future – hanno rinnovato la propria fiducia, reinvestendo nella società.

A questo round, si legge in un comunicato aziendale, si aggiungono circa 15 milioni in finanziamenti non diluitivi, il che porta il totale raccolto dall’azienda a 53 milioni di euro. Si tratta di una tappa strategica per Veesion, con un duplice obiettivo: accelerare la crescita internazionale e sviluppare nuove applicazioni ad alto potenziale.

Cosa farà Veesion nei prossimi anni

Nel breve termine, l’azienda aprirà una filiale negli Stati Uniti, un mercato ad alta domanda che già oggi rappresenta il 10% del fatturato. Uno dei cofondatori guiderà direttamente l’espansione dalla sede locale, con l’obiettivo di rendere Veesion un leader anche nel mercato statunitense. Parallelamente, l’azienda continuerà a investire in R&S e prevede di assumere circa 100 nuovi collaboratori, aggiungendoli all’attuale team di oltre 150 persone.

Veesion entra così in una nuova fase di sviluppo, estendendo la propria tecnologia di riconoscimento dei gesti a nuovi ambiti, sia nel retail che oltre. Infatti, le applicazioni in-store, come il rilevamento di incidenti tra gli scaffali, la gestione del rifornimento o l’ottimizzazione del percorso cliente, crescono rapidamente, aprendo la strada a un’adozione ancora più ampia. Nel prossimo futuro, l’IA di Veesion sarà implementata in nuovi contesti, come magazzini, ospedali, asili, RSA, cantieri, per aiutare i professionisti a rendere più sicuri, organizzati ed efficienti gli spazi e le attività.

L’obiettivo è quello diventare il punto di riferimento nell’IA per l’interpretazione dei gesti umani e la trasformazione della gestione degli ambienti fisici.

“Abbiamo fondato Veesion – ha dichiarato Thibault David, CEO e co-fondatore – con un’ambizione audace: essere leader mondiale nell’analisi intelligente dei gesti. Abbiamo creato un’IA unica, che aiuta già i rivenditori a identificare i comportamenti ad alto rischio e offrirà in futuro una gamma completa di strumenti gestionali e per il decision-making. Questo round ci permetterà di strutturarci ulteriormente, di accelerare il nostro sviluppo internazionale e di assumere i migliori talenti. Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi investitori nell’avventura di Veesion e della rinnovata fiducia dei nostri partner storici. Veesion hanno ora a disposizione le risorse necessarie per realizzare la propria ambizione: diventare un campione globale, di origine europea, nella computer vision”

“Pioniere nel suo settore, con un modello di AI perfettamente scalabile e una soluzione completamente integrata, Veesion è una soluzione rivoluzionaria per il settore retail”, ha aggiunto Matthieu Lattes, General Partner di White Star Capital. “Mentre l’azienda continua a crescere, la sua soluzione di sicurezza basata su IA è destinata a rendere gli spazi commerciali più sicuri in tutto il mondo. Siamo entusiasti di sostenere la prossima fase di crescita e di espansione internazionale di Veesion”.

“Veesion ha sviluppato una tecnologia avanzata per il riconoscimento dei gesti, in grado di portare intelligenza artificiale nel mondo fisico. L’obiettivo iniziale è stato supportare i rivenditori nel contrastare efficacemente il fenomeno delle perdite da inventario, una delle principali criticità che incidono sui margini del settore” ha dichiarato Luc-Emmanuel Barreau, Partner di Red River West. “Dopo tre anni di rapida crescita, questo ambizioso round di finanziamento consentirà a Veesion di scalare ancora più rapidamente nei propri mercati chiave, in particolare negli Stati Uniti, dove è prevista l’apertura di una filiale dedicata.”

“Grazie al suo esclusivo dataset proprietario e a un’accuratezza senza pari, Veesion è l’unica soluzione in grado di rilevare in tempo reale i gesti associati ai furti. L’azienda sta ridefinendo gli standard di sicurezza nel settore retail e ha tutte le carte in regola per diventare leader di mercato negli Stati Uniti. Siamo orgogliosi di supportare la crescita internazionale di Veesion attraverso il nostro fondo Digital Venture”, ha aggiunto Tuan Tran, Senior Investment Director di Bpifrance.