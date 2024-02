Poste lancia PosteGoFresh per il delivery del fresco acquistato online: ecco quale tecnologia impiega

Poste Italiane estende la sua azione anche al settore delle spedizioni refrigerate (o isotermiche) e lancia PosteGoFresh, un nuovo servizio di trasporto refrigerato per la consegna a domicilio di prodotti alimentari freschi acquistati online.

Chi ha realizzato la tecnologia di PosteGoFresh

A realizzarlo è MLK Fresh, la società nata dalla joint venture tra la controllata di Poste Italiane MLK Deliveries e la Mazzocco Srl, società del Gruppo di sistemi logistici Italtrans specializzata nei trasporti refrigerati. La joint venture combina la tecnologia di MLK Deliveries per le consegne programmate, attraverso la quale il cliente può scegliere giorno e ora di consegna, con la piattaforma logistica del freddo di Mazzocco. PosteGoFresh è il primo servizio che garantisce il trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata lungo tutta la filiera.

Come e dove funziona PosteGoFresh

Il servizio è già disponibile in più di venti città tra cui Roma, Milano, Torino, Genova, Verona, Bologna e Firenze, e sarà esteso gradualmente sul territorio nazionale per offrire i servizi evoluti di consegna nel segmento eCommerce dedicato al mercato dei prodotti alimentari freschi. I prodotti enogastronomici acquistati online viaggeranno su automezzi refrigerati e saranno recapitati a casa del cliente. PosteGoFresh, si legge in un comunicato, semplifica e rende più comode le modalità di ritiro poiché il destinatario avrà la possibilità di prenotare l’appuntamento di consegna scegliendo la fascia oraria, potrà monitorare su mappa l’arrivo del prodotto e optare per un ritiro in un punto di ritiro refrigerato, alternativo all’home delivery, in cui il pacco viene conservato alla giusta temperatura.

Il lancio di PosteGoFresh rappresenta un nuovo passo della strategia di Poste Italiane che punta a consolidare la propria leadership nazionale offrendo ai cittadini una combinazione di asset logistici (flotta a temperatura controllata) e tecnologia innovativa per soluzioni di consegna personalizzata. PosteGoFresh amplia inoltre la gamma di servizi di logistica eCommerce con l’ingresso nel segmento enogastronomico, che ha visto triplicare quantità e valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni.

Trasporto refrigerato: un mercato in crescita nel mondo

Il settore del trasporto refrigerato, noto anche come trasporto a temperatura controllata, è uno dei segmenti più critici e in crescita nel settore dei trasporti e della logistica sia in Italia che a livello globale. Questo tipo di trasporto è essenziale per garantire la freschezza e la sicurezza di vari tipi di merci, tra cui alimenti, farmaceutici e prodotti chimici.

A livello globale

Crescita del mercato: Il mercato globale del trasporto refrigerato ha mostrato una tendenza alla crescita negli ultimi anni, spinto dall’aumento della domanda di prodotti freschi e surgelati, farmaceutici e altri prodotti che richiedono il controllo della temperatura durante il trasporto. Innovazione tecnologica: L’adozione di tecnologie avanzate come l’Internet delle cose (IoT) per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni di trasporto e l’efficienza energetica nei sistemi di refrigerazione sono tra i principali fattori che contribuiscono a migliorare l’efficienza del settore. Sostenibilità: C’è una crescente pressione sul settore per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza energetica, portando all’adozione di veicoli refrigerati più ecologici e sostenibili.

Il trasporto refrigerato in Italia

L’Italia si distingue nel panorama del trasporto refrigerato grazie alla sua robusta tradizione agricola e alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, giocando un ruolo fondamentale sia nel trasporto interno che nell’esportazione di prodotti freschi quali frutta, verdura e latticini. Il settore, tuttavia, si trova di fronte a diverse sfide, come l’adeguamento alle stringenti normative ambientali, l’incremento dei costi energetici e la pressante necessità di modernizzare le flotte di trasporto. Nonostante queste difficoltà, emergono notevoli opportunità di crescita per il settore, in particolare attraverso l’espansione di servizi logistici a valore aggiunto e l’integrazione più stretta con le reti logistiche europee e mondiali. In parallelo, in Italia si osserva un crescente impegno verso l’innovazione tecnologica, mirata a potenziare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto refrigerato. Ciò si traduce in investimenti significativi verso veicoli ecologici, sistemi avanzati per il monitoraggio delle spedizioni e l’adozione di soluzioni logistiche integrate, riflettendo una tendenza comune a livello globale e sottolineando l’importanza di adattarsi continuamente alle esigenze del mercato e alle aspettative della società.

In definitiva il trasporto refrigerato è un settore in continua evoluzione, che gioca un ruolo cruciale nell’economia globale e italiana. La sua importanza è destinata a crescere nei prossimi anni, spinta dalla domanda di prodotti freschi e dall’esigenza di soluzioni di trasporto sostenibili e tecnologicamente avanzate. Tuttavia, per avere dati aggiornati e specifici è consigliato consultare fonti ufficiali e report di settore più recenti.