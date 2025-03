Farmacia Loreto: come un’eCommerce farmaceutico usa l’AI per nuovi servizi

La Farmacia Loreto, parte del Gruppo Farmacie Italiane, ha lanciato la sua app aggiornata, un passo importante verso il futuro dell’e-commerce sanitario. Disponibile su App Store e Play Store, l’app è frutto di una collaborazione tra sviluppatori e i team di User Interface (UI) e User Experience (UX). La nuova versione si distingue per un’interfaccia semplice e intuitiva, che rispecchia i colori istituzionali del gruppo, fondato nel 2018 con un investimento del Fondo F2i. Oggi, il gruppo gestisce 53 farmacie su tutto il territorio nazionale, oltre a un portale e-commerce che registra oltre un milione di visite mensili.

L’intelligenza artificiale per un servizio personalizzato

La grande novità dell’app di Farmacia Loreto è l’integrazione di strumenti avanzati di virtual try-on per skincare e make-up, basati sull’intelligenza artificiale (AI) di ultima generazione. Grazie a queste tecnologie, i clienti possono analizzare gratuitamente la propria pelle direttamente dall’app, ricevendo suggerimenti personalizzati sui prodotti più adatti alle proprie necessità.

Inoltre, l’app offre diverse modalità di pagamento e invia notifiche push per tenere i clienti sempre aggiornati sulle nuove promozioni, rispettando la mission del Gruppo Farmacie Italiane di offrire un’esperienza di farmacia come spazio di consulenza, accoglienza e supporto specialistico.

Farmacia Loreto: un team dedicato per un’app più innovativa

Roberto Natale, Responsabile Marketing del Gruppo Farmacie Italiane, ha così commentato: “Il lancio dell’app è un traguardo per Farmacia Loreto e il Gruppo Farmacie Italiane, reso possibile grazie all’impegno del nostro team di sviluppo e alla collaborazione con Beiersdorf per la messa a punto degli strumenti di skincare. Il Gruppo crede fortemente nel lavoro di squadra, nel rispetto della diversità, nell’inclusione e nella valorizzazione delle persone. Per questo, ci impegniamo a migliorare costantemente l’esperienza utente, con nuovi aggiornamenti previsti in futuro”.

Intelligenza artificiale per le farmacie: esempi nel mondo

Le innovazioni portate dall’intelligenza artificiale non sono un’esclusiva di Farmacia Loreto. In tutto il mondo, molte altre farmacie stanno implementando soluzioni AI per migliorare l’esperienza dei clienti e ottimizzare i loro servizi. Un esempio notevole arriva dagli Stati Uniti, dove Walgreens ha lanciato un assistente virtuale basato su AI che aiuta i clienti a trovare il prodotto giusto, rispondendo a domande e suggerendo articoli in base alle preferenze individuali. Questo sistema integra anche funzionalità di analisi dei dati per prevedere le necessità dei clienti e offrire promozioni personalizzate.

In Europa, la catena tedesca dm-drogerie markt ha implementato un sistema AI per il miglioramento del servizio clienti online, utilizzando chatbots per rispondere alle domande frequenti e per assistere nella scelta dei prodotti per la salute e la bellezza. L’intelligenza artificiale viene anche usata per analizzare i dati di acquisto e suggerire prodotti in modo altamente personalizzato, migliorando così l’interazione con il consumatore.

Anche in Asia, le farmacie stanno implementando l’AI. In Giappone, Matsumoto Kiyoshi ha introdotto una tecnologia AI che analizza i dati dei clienti per offrire raccomandazioni su misura, sfruttando una combinazione di machine learning e riconoscimento vocale per ottimizzare l’assistenza in negozio e online.

Questi esempi dimostrano che l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore farmaceutico è un trend globale in crescita, che sta rivoluzionando il modo in cui le farmacie interagiscono con i loro clienti e offrono servizi sempre più personalizzati e mirati.