eCommerce Italia, 10 tendenze 2024: la prima è l’intelligenza artificiale

C’è l’intelligenza artificiale nel futuro dell’eCommerce in Italia: il 74% dei vendor italiani utilizza già l’AI, circa un terzo (il 29%) l’ha completamente implementata mentre il 45% la sta ancora sperimentando. Un ulteriore 27%, poi, sta valutando se e come l’AI possa essere integrata nelle proprie attività. A rivelarlo è il report State of Commerce di Salesforce, che raccoglie le opinioni di 2.700 professionisti dell’eCommerce in 15 paesi (di cui 200 in Italia); un’analisi globale dei comportamenti d’acquisto di oltre 1,5 miliardi di clienti B2B e B2C.

L’impatto dell’intelligenza artificiale sull’eCommerce si apprezza maggiormente se si considera che, stando al rapporto di Salesforce, a livello globale solo il 3% delle aziende venditrici non ha ancora un piano per l’introduzione di questa tecnologia nel proprio business. Quelle che l’hanno già introdotta nelle proprie attività, comunque, riferiscono di aver ottenuto notevoli vantaggi nei processi interni e nella produttività, con un risparmio di tempo medio di 6,4 ore alla settimana.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi di vendita online è solo uno degli aspetti che caratterizzeranno l’eCommerce nel 2024 e negli anni a venire. Un altro elemento di primaria importanza riguarda i pagamenti digitali.

Il ruolo chiave delle tecnologie nell’eCommerce del futuro

Che retailer e merchant dell’eCommerce, in Italia e all’estero, siano aperti verso la sperimentazione di tecnologie di frontiera in grado di migliorare le attività di relazione con il consumatore e di ottimizzare i processi di back-end, lo testimonia anche il rapporto annuale dell’Osservatorio eCommerce B2c della School of Management del Politecnico di Milano. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per personalizzare la customer experience in fase di navigazione, scelta e acquisto online, per il Virtual Try-on – che consente agli acquirenti di testare virtualmente l’esperienza di prova di un prodotto grazie all’uso di fotocamere – e per l’Extended Reality, che simula la “fisicità” della visita in negozio anche attraverso i canali digitali, per migliorare le attività di relazione con il consumatore e per ottimizzare i processi di back-end.

AI e apprendimento automatico stanno trasformando radicalmente l’eCommerce, con la previsione di una forte espansione per il 2024. Gli algoritmi di apprendimento automatico elaborano grandi quantità di dati, consentendo esperienze d’acquisto su misura per i clienti basate su sistemi di suggerimento di prodotti pertinenti, assistenza clienti con chatbot fondate sull’AI e campagne di marketing, per favorire connessioni approfondite e stimoli alle vendite.

Anche Forbes, nella sua analisi dei trend eCommerce 2024, afferma che l’AI aiuterà aziende e merchant a ottimizzare la user experience conducendo chi acquista in modo spedito fino alla fine del funnel d’acquisto, eliminando ogni possibile distrazione. L’utilizzo in funzione predittiva dell’AI, sebbene venga ostacolato dalle normative più avanzate in materia, come l’AI Act europeo di prossima introduzione, sarà una pratica sempre più diffusa nei mesi a venire.

I principali trend futuri dell’eCommerce in Italia

L’intelligenza artificiale è solo uno, forse il più dirompente, dei trend futuri dell’eCommerce in Italia. Ecco quali sono gli altri.

Social commerce : nei prossimi mesi ci si aspetta un significativo aumento del Social commerce, con nuove opportunità per coinvolgere e incrementare la base clienti. Per massimizzare i vantaggi, i vendor dovrebbero investire in una presenza solida sui social media e adottare una strategia di contenuti con vetrine di prodotti, video accattivanti e collaborazioni con i creator. In questo contesto, è cruciale l’interazione attiva con il pubblico e la pronta risposta a commenti e messaggi.

: nei prossimi mesi ci si aspetta un significativo aumento del Social commerce, con nuove opportunità per coinvolgere e incrementare la base clienti. Per massimizzare i vantaggi, i vendor dovrebbero investire in una presenza solida sui social media e adottare una strategia di contenuti con vetrine di prodotti, video accattivanti e collaborazioni con i creator. In questo contesto, è cruciale l’interazione attiva con il pubblico e la pronta risposta a commenti e messaggi. Gestione degli ordini : l’eCommerce fa registrare ormai volumi di vendita importanti, diventa quindi fondamentale implementare un sistema di gestione degli ordini (OMS) in grado di orchestrare tutte le fasi secondo una buona customer experience, dall’invio dell’ordine fino alla ricezione del pacco. L’evasione degli ordini è un processo complesso che coinvolge diversi reparti all’interno e all’esterno di un’organizzazione, come vendite, amministrazione, magazzino, spedizioni e servizio clienti.

: l’eCommerce fa registrare ormai volumi di vendita importanti, diventa quindi fondamentale implementare un sistema di gestione degli ordini (OMS) in grado di orchestrare tutte le fasi secondo una buona customer experience, dall’invio dell’ordine fino alla ricezione del pacco. L’evasione degli ordini è un processo complesso che coinvolge diversi reparti all’interno e all’esterno di un’organizzazione, come vendite, amministrazione, magazzino, spedizioni e servizio clienti. Realtà aumentata : il potenziale della realtà aumentata (AR) per trasformare il settore dell’eCommerce è molto grande. Le previsioni di Global Market Insights indicano vendite globali oltre i 30 miliardi di dollari entro il 2024, con il 55% degli immobili a uso abitativo attrezzati di smart speaker. L’ottimizzazione per la ricerca vocale consente quindi di raggiungere un mercato in crescita e aumentare il traffico organico all’e-commerce.

: il potenziale della realtà aumentata (AR) per trasformare il settore dell’eCommerce è molto grande. Le previsioni di Global Market Insights indicano vendite globali oltre i 30 miliardi di dollari entro il 2024, con il 55% degli immobili a uso abitativo attrezzati di smart speaker. L’ottimizzazione per la ricerca vocale consente quindi di raggiungere un mercato in crescita e aumentare il traffico organico all’e-commerce. Marketplace : essere presenti all’interno dei marketplace, con schede prodotti ricche di immagini e dettagli, permette di sfruttare in modo efficiente il potenziale di mercati online come Amazon ed eBay, che hanno saldamente stabilito la loro supremazia nel settore dell’e-commerce anche per il 2024.

: essere presenti all’interno dei marketplace, con schede prodotti ricche di immagini e dettagli, permette di sfruttare in modo efficiente il potenziale di mercati online come Amazon ed eBay, che hanno saldamente stabilito la loro supremazia nel settore dell’e-commerce anche per il 2024. Spedizioni veloci e convenienti: ordini e spedizioni veloci e convenienti sono al primo posto tra le richieste più evidenti da parte dei consumatori. La consegna in 24h diventata cruciale per mantenere un alto vantaggio competitivo. Tale incarico richiede una pianificazione precisa e un coordinamento continuo delle spedizioni, con corrieri specializzati.

I portafogli digitali, sistema di pagamento preferito

Secondo i dati di Salesforce Commerce Cloud, nel terzo trimestre del 2023 l’utilizzo a livello mondiale dei metodi di pagamento digitali, come Apple Pay e Google Pay, è cresciuto del 56% rispetto all’anno precedente. In Italia, il 53% delle organizzazioni accetta Apple Pay. I portafogli digitali si affermano pertanto come tipo di pagamento preferito.

Dati confermati anche a livello globale: le transazioni effettuate attraverso i portafogli digitali sono in forte aumento, mentre altri tipi di pagamento, come PayPal, i servizi Buy Now Pay Later (BNPL) e i bonifici bancari registrano una diminuzione. Se i wallet digitali crescono, le criptovalute calano, dopo aver conosciuto un periodo di popolarità fino al 2022.

L’andamento dell’eCommerce B2c in Italia

Nel 2023, gli acquisti eCommerce B2c degli italiani hanno raggiunto quota 54,2 miliardi di euro (+13% rispetto al 2022). “L’eCommerce B2c online in Italia continua a crescere, anche se più lentamente rispetto agli ultimi anni, e ha assunto ormai una rilevanza tale da essere considerato centrale e indispensabile per l’evoluzione del Retail”, illustra Alessandro Perego, Responsabile Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano.

“Dopo una decisa accelerazione nell’ultimo triennio, il numero di consumatori digitali italiani si è stabilizzato a 33 milioni. Si tratta di una porzione di clienti molto esigenti, che non fa più distinzione tra online e offline ma che chiede un’offerta sempre più personalizzata tanto agli store digitali quanto ai negozi più tradizionali”, commenta Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.

Le previsioni per l’eCommerce nel 2024: le 10 principali tendenze dei consumatori

Se il 2023 ha fatto registrare una stabilizzazione delle vendite online, cosa possiamo attenderci dal 2024? Non è facile fare previsioni, in un contesto globale perturbato, ma per capire cosa si vende di più online e quali sono le previsioni nel 2024 si può ricorrere a strumenti come Google Trends che consente di identificare quali siano le ricerche più popolari degli utenti.

Ecco una lista di 10 categorie di prodotti di tendenza nel 2024, derivanti dalle ricerche online.

Prodotti per la cura maschile: sono in crescita costante, dal 2021 al 2023, rappresentano un settore di tendenza destinato a raggiungere i 108,7 miliardi di dollari entro il 2027. Prodotti come lamette, rasoi elettrici e cura del corpo sono particolarmente ricercati. Bellezza e cura della persona: con un mercato globale superiore a 50 miliardi di dollari nel 2023, i prodotti di bellezza e cura della persona sono destinati a crescere a un CAGR del 10,8% fino al 2027. Gli accessori per capelli, come parrucche ed extensions, sono in forte crescita, con un CAGR del 13% tra il 2023 e il 2026. Prodotti per l’igiene orale: con un CAGR del 2,5% fino al 2027, includono spazzolini manuali ed elettronici in silicone, massaggiatori dentali e dentifrici delicati. Prodotti sostitutivi del pasto e digestivi: con una crescita del 7,5% e un aumento del valore di mercato da 12,2 a 19 miliardi di dollari entro il 2027, i prodotti sostitutivi del pasto offrono opzioni alimentari convenienti e nutrienti. La categoria dei prodotti digestivi registra una crescita annuale prevista dell’8,1%: integratori come probiotici, prebiotici, e alimenti funzionali. Prodotti per l’infanzia: dai seggiolini per auto ai giochi, i prodotti per l’infanzia evidenziano una crescita annuale stimata del 7,4% e si confermano di tendenza nelle vendite online 2024. Prodotti per la cura dell’auto: in un mercato in crescita del 3,6%, i prodotti per la cura dell’auto, come panni, detergenti, spray e cere, rimangono essenziali, specialmente in considerazione delle mutevoli condizioni meteorologiche. Oggettistica per la casa e prodotti per gli animali domestici: con una crescita costante del 4,8% tra il 2023 e il 2026, gli articoli per la casa mantengono la loro popolarità, spinti dalla ricerca di comfort e dalla ripresa del mercato immobiliare. Articoli ecosostenibili e biodegradabili: in un contesto di crescente consapevolezza ambientale, i prodotti tecnologici e accessori costruiti con materiali sostenibili promettono successo a lungo termine. Prodotti e accessori hi-tech: articoli come supporti per auto per cellulari, caricabatterie wireless, periferiche di espansione USB, cover per cellulari e dispositivi indossabili continueranno ad essere in cima alle vendite online 2024, in risposta alle esigenze di consumatori sempre più orientati alla tecnologia. Prodotti sportivi di tendenza: la richiesta di articoli sportivi è in aumento e copre abbigliamento, accessori e attrezzature sportive.

Aumentano i resi, quasi raddoppiati rispetto al 2019

Secondo l’Economic Outlook 2024, il report del Mastercard Economics Institute presentato a dicembre 2023 che identifica i trend macroeconomici a livello globale e locale, rivelando gli insight che caratterizzeranno l’andamento economico del nostro Paese nel 2024, nell’eCommerce si registra un diffuso aumento dei resi che si riflette in una maggiore fidelizzazione dei clienti, con un impatto positivo sia in termini di vendite che di visite online. In Italia, questo fenomeno è stato particolarmente diffuso, con il 10,3% degli acquisti online che viene restituito (era del 5,9% nel 2019), mentre i resi degli acquisti in negozio sono solo lo 0,4% nel 2023.