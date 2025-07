Cosa cambia con l’unione tra Zalando e About You per l’eCommerce europeo della moda

La recente fusione tra Zalando e About You segna un punto di svolta nel panorama dell’eCommerce europeo, destinato a ridisegnare il mercato della moda e dello stile di vita. Con la combinazione delle loro forze, le due aziende si pongono l’obiettivo di creare un ecosistema paneuropeo che copra una fetta sempre più ampia del settore. Questa alleanza non solo rafforza la posizione di Zalando e About You nel business-to-consumer (B2C), ma apre anche nuove prospettive nel business-to-business (B2B), offrendo ai partner commerciali soluzioni integrate per gestire e scalare il loro business online. Ecco come si è arrivati a questa fusione, che unisce innovazione tecnologica, logistica avanzata e personalizzazione dell’esperienza d’acquisto.

La nascita e l’evoluzione di Zalando

Fondata nel 2008 a Berlino da Robert Gentz e David Schneider, Zalando è diventata una delle principali destinazioni online per la moda e lo stile di vita in Europa. Con il suo approccio innovativo all’eCommerce, Zalando ha rivoluzionato il settore offrendo un’esperienza di acquisto multi-brand di alta qualità.

Con oltre 52 milioni di clienti attivi in 25 paesi, Zalando si è distinta per la sua capacità di adattarsi alle esigenze dei consumatori europei, spingendo su una logistica avanzata e un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia.

La nascita di About You e la sua proposta innovativa

ABOUT YOU, fondata nel 2014 da Tarek Müller, Sebastian Betz e Hannes Wiese, ha subito guadagnato una posizione di rilievo nel panorama dell’e-commerce europeo. La piattaforma si distingue per l’approccio altamente personalizzato nella moda, con oltre 12 milioni di clienti attivi. La sua app permette agli utenti di scoprire prodotti attraverso un sistema di raccomandazioni basato sull’intelligenza artificiale.

About You non si limita al B2C, ma ha anche una divisione B2B, con la piattaforma SCAYLE che aiuta i brand a gestire e scalare i loro negozi online. Con un portafoglio di circa 750.000 articoli di moda da oltre 4.000 marchi, About You si è imposta come una delle realtà più dinamiche del settore.

La fusione strategica: cosa cambia con l’unione tra Zalando e About You

L’unione tra Zalando e About You, completata nel luglio 2025, crea una potente alleanza che punta a dominare il mercato europeo della moda online. Con Zalando che acquisisce il 91,45% di About You, le due aziende si propongono di combinare i loro punti di forza in un ecosistema B2C e B2B.

In particolare, Zalando manterrà una doppia identità per le sue piattaforme, garantendo esperienze di shopping separate ma complementari per i consumatori.

Dal lato B2B, la fusione consentirà di ottimizzare la logistica, il sistema di pagamento e le infrastrutture tecnologiche grazie alla sinergia tra i sistemi ZEOS, Tradebyte e SCAYLE, creando una piattaforma unica per la gestione di business multi-canale.

Sinergie e vantaggi della fusione: nuovi orizzonti per l’e-commerce europeo

Questa fusione non solo amplia la portata geografica e il mercato di Zalando, ma crea anche opportunità significative per i partner commerciali. Con l’integrazione delle soluzioni logistiche e software, Zalando e About You saranno in grado di offrire ai brand e ai retailer un sistema e-commerce più robusto, permettendo loro di operare e crescere in tutta Europa. Inoltre, entrambe le aziende condividono una forte spinta verso l’innovazione, con un focus particolare sull’utilizzo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza d’acquisto e la personalizzazione dell’offerta. Le sinergie previste dovrebbero portare a un incremento di circa 100 milioni di euro di profitti annuali grazie a economie di scala e ottimizzazioni operative.

Le prospettive future: un panorama in continua evoluzione

Entro il 2028, il gruppo combinato punta a crescere con un tasso annuale composto del 5-10% nel volume di affari e a ottenere margini EBIT significativi. In un settore dove l’evoluzione tecnologica è continua, l’abilità di anticipare le tendenze e rispondere rapidamente alle esigenze dei consumatori diventerà ancora più fondamentale per il successo a lungo termine.