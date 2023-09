Un manager con una trentennale carriera nella grande distribuzione organizzata (Metro, Crai, Coop Lombardia), che conosce anche il mondo delle startup: l’incarico più recente è stato alla guida di sezamo.it. Ecco chi è Andrea Colombo, che sostituisce il founder Marco Porcaro come CEO della ex startup del food delivery

È svolta nella gestione di Cortilia, l’ormai ex startup che negli anni si è conquistata un posto tra le imprese di food delivery di qualità: al posto del fondatore Marco Porcaro arriva un nuovo Chief Executive Officer (CEO), Andrea Colombo. Un manager con una trentennale carriera nella grande distribuzione organizzata, tra cui esperienze in Metro, Crai e Coop Lombardia, che conosce anche il mondo delle startup: l’incarico più recente è stato infatti alla guida di sezamo.it, società innovativa del quick delivery (consegna ultrarapida della spesa), ora non più attiva in Italia. La sua missione sarà “aumentare il numero di clienti e la loro frequenza di acquisto, in modo da poter competere con un mercato che mette al centro volumi e convenienza”.

Con l’ingresso di un manager di consolidata esperienza nel settore come Andrea Colombo, si legge in un comunicato aziendale, l’azienda costituita nel 2011 “vuole consolidare ulteriormente la propria posizione di mercato e proseguire il trend di crescita iniziato durante la pandemia”. Ma i bilanci aziendali non confermerebbero questa crescita.

Per garantire un’evoluzione sostenibile e per affrontare le nuove sfide all’interno dell’e-grocery, prosegue la nota, Cortilia si affida ad Andrea Colombo, che metterà a disposizione la propria esperienza trentennale all’interno di diverse realtà, tra cui COOP Lombardia e sezamo.it.

Come è nata e cosa fa Cortilia

Cortilia è nata a Milano nel 2011 come startup foodtech con la missione di applicare le nuove tecnologie al settore agro-alimentare per creare un modello alternativo di vendita degli alimenti.

La società mette in contatto i consumatori consapevoli con produttori locali sostenibili ed eccellenze nazionali attraverso un servizio di spesa online basato sulla qualità e il rispetto dei cicli naturali.

Attraverso pochi click sul sito o sull’app dedicata, Cortilia consegna direttamente a domicilio, nella fascia oraria preferita, una spesa completa di qualità: a partire da frutta e verdura fresca di stagione, pesce, carne e salumi, formaggi e latticini fino a prodotti di bellezza e per la pulizia della casa. Ha un assortimento di oltre 2.500 prodotti provenienti da più di 300 piccoli e medi produttori selezionati.

A giugno 2022 il suo capitale è cresciuto di 20 milioni di euro grazie a un investimento interamente sottoscritto dai precedenti azionisti. Lead investor era Red Circle Investments, società di investimenti che fa capo a Renzo Rosso, entrato nel capitale dell’azienda in occasione del round da 34 milioni avvenuto in occasione della trasformazione in società benefit a dicembre 2020.

Cortilia, scrive “Distribuzione Moderna”, ha chiuso il 2022 con ricavi in calo del 3,5% a 36,8 milioni di euro, un margine operativo lordo di -11,8 milioni (da -4,1 milioni), e una perdita netta di 13,6 milioni. Questa si somma ai 4,6 milioni dell’esercizio precedente. Nel primo quadrimestre del 2023 le vendite si sono contratte del 3%. L’azienda avrebbe inoltre inevitabilmente risentito della crisi nel food delivery che ha portato una serie di grandi realtà – ultima la turca Getir – ad uscire dall’Italia.

Chi è Andrea Colombo, il nuovo CEO

Laureato nel 1990 in Business Administration, Marketing e Advertising nel all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha da subito intrapreso la carriera nella grande distribuzione organizzata. Dal 2000 al 2007 è stato Buying Director di Metro Italia Cash and Carry, dal 2008 al 2009 CEO di Metro/Makrometro, dal 2008 al 2015 CEO di Rewe International AGREWE.

Nel 2015 è diventato Chief Executive Officer di Codé Crai Ovest, ruolo che ha ricoperto per 1 anno e 2 mesi.

Da gennaio 2017 a novembre 2021 è stato Managing Director di Coop Lombardia.

Ultima esperienza prima di Cortilia, quella alla guida di sezamo.it, startup del gruppo ceco Rohlik arrivata in Italia nel 2022 per la consegna ultrarapida di cibo (quick delivery). Al momento il servizio non è più disponibile.

Obiettivo: “aumentare clienti e frequenza d’acquisto”

“Pur restando fedeli alle sue radici e valori – ha detto Andrea Colombo – la sfida per Cortilia sarà quella di evolversi per fornire un assortimento ancora più completo, rendendo la spesa accessibile ogni giorno a nuovi clienti attraverso il consolidamento della propria presenza nelle principali città. Una spesa completa di qualità a prezzi convenienti in un solo click, con l’obiettivo di aumentare il numero di clienti e la loro frequenza di acquisto, in modo da poter competere con un mercato che mette al centro volumi e convenienza, ma senza mai perdere di vista una crescita sostenibile”,

In aggiunta all’ingresso di Colombo, Cortilia rinnova il proprio Consiglio di Amministrazione con la nomina di Antonella Beltrame, co-founder di Indaco Venture Partners, come nuovo Presidente del CDA di Cortilia.

Il fondatore Marco Porcaro lascia il ruolo di Amministratore Delegato e Presidente di Cortilia, come previsto dalla naturale scadenza del suo mandato, per dedicarsi ad iniziative in ambito di Impact Investment e Tech, e continuerà a supportare l’azienda e Andrea Colombo in qualità di Consigliere di Amministrazione di Cortilia.